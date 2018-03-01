Путин задумал сделать Россию всемирным ЦОДом

На ежегодном президентском послании Федеральному Собранию Владимир Путин весьма большое внимание уделил новым технологиям, в том числе сообщив, что Россия должна стать одним из мировых центров больших данных.

Россия как дата-центр

Россия должна стать не только ключевым логистическим и транспортным узлом планеты, но и одним из мировых центров хранения, обработки, передачи и надежной защиты информационных массивов — больших данных. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в ежегодном послании Президента Федеральному Собранию.

«К 2024 году мы обеспечим практически повсеместный быстрый доступ в интернет, — отметил он. — Будет завершено строительство волоконно-оптических линий связи к большинству населенных пунктов с численностью жителей более 250 человек, а удаленные, небольшие населенные пункты Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока получат устойчивый доступ через сеть российских спутников».

При этом Путин пообещал с помощью передовых телекоммуникаций открыть нашим гражданам все возможности цифрового мира. «И это не только современные сервисы, онлайн-образование, телемедицина, что само по себе крайне важно, мы с вами это понимаем, — сказал он. — Но, кроме того, люди смогут создавать в цифровом пространстве научные, волонтерские команды, проектные группы, компании. Для нашей огромной по территории страны такое объединение талантов, компетенций, идей — это колоссальный прорывной ресурс».

Без технологий нет суверенитета

По мнению Президента, технологические отставание и зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате — потерю суверенитета.

На президентском послании Федсобранию технологии стали одной из главных тем

«Отставание неизбежно ведет к ослаблению, размыванию человеческого потенциала, — добавил он. — Потому что новые рабочие места, современные компании, привлекательные жизненные перспективы будут создаваться в других, успешных странах, куда будут уезжать молодые, образованные, талантливые люди, а вместе с ними общество будет терять жизнеспособность и энергию развития».

Какие технологии перспективны

Владими Путин считает, что в кратчайшие сроки в России необходимо создать передовую законодательную базу, чтобы снять все барьеры для разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли, технологий обработки больших данных. И эта база должна постоянно обновляться, строиться на гибком подходе к каждой сфере и технологии.

«У нас также есть все возможности, чтобы быстро внедрить сети передачи данных пятого поколения и технологии связи интернета вещей, — сказал глава государства. — Нам надо формировать собственные цифровые платформы, естественно, совместимые с глобальным информационным пространством».

По мнению первого лица государства, это позволит по-новому организовать производственные процессы, финансовые услуги и логистику, в том числе с использованием технологии «распределенного реестра» (блокчейна).