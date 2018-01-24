«Платон» применит большие данные для отлова «зайцев»

В «Платоне» появится ПО и оборудование обработки больших данных для охоты за «зайцами». Распоряжение о модернизации системы 22 января 2018 г. подписал Дмитрий Медведев.

Довесок к «Платону» для борьбы с «зайцами»

Для системы «Платон», взимающей плату с грузовиков за прохождение федеральных трасс, будет создано ПО и оборудование для обработки данных о транспорте, владельцы которого уклоняются от расчетов. Фиксировать нарушения призвано специальные техсредства, действующие в автоматическом режиме. Такая модернизации «Платона» должна обеспечить привлечение «зайцев» к административной ответственности.

Информация о предстоящих новшествах прописана в распоряжении Правительства от 22 января 2018 г. № 59-р за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева. Оно вносит дополнение в более ранний правительственный документ, который в 2014 г. установил регламент заключения концессионного соглашения между «Росавтодором», действующим от имени Российской Федерации», и компанией «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС), назначенной оператором «Платона».

Из нового дополнения не вполне ясно, развернуты ли уже упомянутые автоматические техсредства для фиксации нарушений, или РТИТС также их придется создать. Что же касается ПО и оборудования для обработки данных с этих техсредств, то в отношении них после их разработки (а заодно и помещений, в которых они станут базироваться) оператор «Платона» должен предоставить «Росавтодору» права пользования на безвозмездной основе. Сроки реализации проекта в распоряжении Правительства не указаны.

В «Платоне» появится ПО и оборудование, способствующие отлову «зайцев»

Напомним, что в ноябре 2017 г. стало известно о покупке владельцами РТИТС — Игорем Ротенбергом (сын миллиардера Аркадия Ротенберга) и Андреем Шипеловым — 90% акций компании «Национальные телематические системы» (НТС) — разработчика платформы «Ломоносов» для управления «умными» дорогами. Продавцом выступил основатель НТС, выходец из «Ростелекома» Алексей Нащекин.

Как был создан «Платон»

Система «Платон» взимает плату за вред, причиненный федеральным трассам, с машин весом свыше 12 тонн. Первоначально предполагалось, что оператора системы государство выберет на конкурсной основе. Соответствующий тендер куратор проекта «Росавтодор» объявил в сентябре 2013 г. Однако летом 2014 г. конкурс был отменен, и Правительство назначило оператором РТИТС, установив также финансирование проекта из бюджета на уровне 10,6 млрд руб. ежегодно в течение 13 лет. Это сделало «Платон» одним из крупнейших гражданских ИТ-проектов современной России.

Вышеупомянутое концессионное соглашение РТИТС подписала с «Росавтодоромв сентябре 2014 г. Как можно было заключить со слов руководителя «Росавтодора» Романа Старовойта, при принятии решения в пользу этой компании решающее значение имел авторитет одного из ее главных на тот момент учредителей — «Ростеха». «Это государственная корпорация, включающая в себя наиболее крупные предприятия РФ, — рассказывал CNews Старовойт. — Плюс решается вопрос импортозамещения, вопрос безопасности передачи и обработки информации и т. д.».

При образовании РТИТС 24 июля 2014 г. «Ростеху» в ней принадлежало чуть более 50%, а оставшаяся доля — компании «РТ-Инвест». Последняя, в свою очередь на 25,01% также принадлежала «Ростеху», а на 74,99% управляющей компании «Царицын капитал», владение которой приписывается гендиректору «РТ-Инвест» Андрею Шипелову и его тестю Вадиму Агафонову.

В начале ноября 2014 г. «Ростех» снизил долю своего прямого участия в РТИТС до 25%, а затем и вовсе самоустранился. В настоящий момент 50% РТИТС принадлежит «РТ-Инвест», а другие 50% перешли Игорю Ротенбергу в два присеста. Таким образом, за короткий срок существования компании, доля в ней «Ростеха», чьим именем оператор получил в свое распоряжение громадный по капитализации проект, снизилась с примерно 62,5% до 12,5%.

Отметим тот факт, что на данный момент в ЕГРЮЛ какие-либо сведения об учредителях АО «РТ-инвест» не представлены.

Алексей Нащекин также имеет отношение к РТИТС — с 2014 г. он работал советником в «РТ-инвест», отвечая за технологическое развитие «Платона». До этого Нащекин занимал пост вице-президента по инновационному развитию «Ростелекома», где курировал проект создания электронного правительства и портала госуслуг.