Развитие сети МФЦ в Крыму забуксовало более чем на полгода

Достижение плановых показателей по уровню доступности гсуслуг через МФЦ в Крыму повторно отложили на три месяца, увеличив таким образом общий срок отсрочки до семи месяцев.

Новая отсрочка для МФЦ Крыма

Правительство в очередной раз отодвинуло срок достижения плановых показателей по части доступности госуслуг в Крыму. Новое постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева дает чиновникам лишние три месяца на то, чтобы в Севастополе доля граждан, имеющих доступ к получению услуг, в том числе с помощью многофункциональных центров (МФЦ) выросла до 90%, а количество окон обслуживания в МФЦ доросло до 558. (В отношении второго показателя из публичных документов не вполне ясно, относится он конкретно к Севастополю или ко всему Крыму.)

Нынешняя отсрочка уже не первая. Показатели были установлены правительственными документами в декабре 2014 г. — первоначально без конкретных сроков их достижения. Позже, в декабре 2016 г. поправками к базовому постановлению в качестве сроков была прописана дата 1 сентября 2017 г. Затем она трансформировалась в 31 декабря 2017 г., а теперь преобразовалась в 31 марта 2018 г.

Финансирование достижения упомянутых показателей осуществляется из бюджета федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Программу разрабатывало Министерство России по делам Крыма, а ее координатором выступает Минэкономразвития.

В Крыму не могут добиться плановых показателей доступности госуслуг через МФЦ

На момент выхода материала в Минэкономразвития не смогли объяснить CNews, с чем связаны отсрочки, и на каком уровне находится доступность в Крыму госуслуг по данным показателям сейчас.

Финансовая сторона вопроса

Как можно заключить из размещенных в публичном доступе документов, для достижения вышеупомянутых целей за счет развертывания в Крыму сети МФЦ полуострову было выделено по 276,6 млн руб. в 2015 и 2016 гг.

С установлением конкретных сроков достижения показателей в документах появилось и указание на то, что при срыве этих сроков субъекту России придется вернуть часть средств в федеральный бюджет.

«Основанием для освобождения субъектов Российской Федерации от возврата неиспользованных иных межбюджетных трансфертов является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств», — говорится в пояснении.

Сравнительное качество госуслуг в Крыму

Напомним, в феврале 2017 г. Минэкономразвития подвело итоги регулярного мониторинга качества предоставления электронных услуг субъектами России. Этот мониторинг был проведен по заказу ведомства центром ИТ-исследований и экспертизы Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России (РАНХиГС) в сентябре-октябре 2016 г.

Наилучшие показатели тогда продемонстрировала Тульская область, возглавившая список, а за ней в пятерке лидеров следовали Липецкая область, Архангельская область, Санкт-Петербург и Хабаровский край. Москва заняла шестое место.

Что касается Крыма, то он оказался в числе аутсайдеров — на четвертом месте с конца. Хуже него дела обстояли только в Чечне, на Камчатке и в Башкирии. В то же время Севастопль как отдельный субъект Российской Федерации расположился в середине списка — на 46 месте.

Составителями рейтинга было проанализировано 1310 приоритетных госуслуг на соответствующих федеральном и региональных порталах. Услуги исследовались на предмет соответствия положениям тематического законодательства, в первую очередь постановления Правительства от 26 марта 2016 г. № 236. В отношении каждой группы требований экспертами был сформулирован набор индикаторов.

Итоговое ранжирование регионов было сформировано на основании средней оценки приоритетных услуг, пронормированной к 100%. При этом оценка каждой приоритетной услуги формировалась как доля выполненных и применимых для нее требований.