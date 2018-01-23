Глава Минкомсвязи пригрозил Microsoft потерей миллиардов долларов в России

Глава Минкомсвязи России считает, что Microsoft лишится миллиардного рынка, ограничив поставки ПО российским корпоративным заказчикам под воздействием новых санкций США. Реакцию Никифорова спровоцировали действия официальных дистрибьюторов Microsoft в России, сокративших сроки получения платежей за продукцию.

Прогноз Никифорова

Компанию Microsoft ожидает потеря рынка в несколько миллиардов долларов, сообщил представителям СМИ глава Минкомсвязи России Николай Никифоров на форуме в Давосе. Слова министра привело информационное агентство «Интерфакс». Под «рынком в несколько миллиардов долларов» Никифоров имеет в виду «корпоративных государственных клиентов» из России, которым компания ужесточила условия получения своей программной продукции в связи с санкциями США.

По словам министра, Microsoft лишится не только выплат по лицензиям, но и выручки от ряда других услуг, которые она предоставляет в России самостоятельно или через партнеров. Никифоров называет происходящее «совершенно бесполезной историей с точки зрения самой целесообразности этих санкций» и задается вопросом, «какой в этом практический смысл», передает «Интерфакс».

Российское представительство Microsoft, куда обратился CNews по поводу заявления министра, воздержалось от комментариев.

Новые санкции

Реакцию Никифорова спровоцировало то, что на днях два официальных дистрибьютора Microsoft в России, компании Merlion и RRC, ужесточили условия продажи ПО Microsoft более чем 200 корпоративным клиентам из России. Об этом со ссылкой на уведомления, разосланные Merlion и RRC партнерам, сообщило информационное агентство Reuters. Причиной такого решения стало ужесточение санкций против России со стороны США, вступившее в силу 28 ноября 2017 г.

По новым правилам, срок предоставления займов российским компаниям был сокращен с 30 дней до 14, для энергетического сектора — с 90 дней до 60. Если раньше санкции затрагивали в основном западные банки, которые предоставляют кредиты российским фирмам, то теперь возникли трудности у целого ряда компаний, которые продают в Россию товары и услуги, поскольку оплата этих товаров и услуг осуществляется не сразу, а в течение некоторого периода после заключение сделки.

Минкомсвязи России обещает Microsoft потерю миллиардов долларов

Соответственно, Merlion предупредила российских заказчиков, что теперь им придется производить оплату в более сжатые сроки, в некоторых случаях — до получения товара. Перед заключением сделки Merlion будет требовать гарантий, что оплата будет произведена в срок. При отсутствии таких гарантий продажа осуществляться не будет.

RRC в более общей форме предупредила о «серьезных ограничениях» и попросила посредников, у которых есть клиенты в российском оборонном или энергетическом секторе, обращаться к RRC за получением дальнейших инструкций. У Microsoft есть еще девять официальных дистрибьюторов основных продуктов в России, однако о подобных мерах с их стороны пока ничего неизвестно, сообщает Reuters.

Нарушение санкций грозит компаниям, которые работают с российскими заказчиками, штрафом на сумму $250 тыс. или в двойном размере от суммы сделки, выплата по которой не была совершена в установленный срок. Особо злостные нарушения будут караться штрафам в размере $1 млн или лишением свободы на 20 лет, или и тем, и другим.

Похожие случаи

В декабре 2017 г. CNews писал, что Oracle предупредила своих партнеров об изменениях в условиях секторальных санкций против российских компаний, принятых Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Начиная с 28 ноября 2017 г., Oracle сократила срок полной оплаты своих товаров и услуг для заказчиков из российского финансового сектора с 30 до 14 дней после выставления счета. Это правило должны соблюдать компании, распространяющие ее продукцию среди этих заказчиков.

Под новое положение подпадают российские финансовые организации, указанные в санкционной Директиве 1. То есть, изменения в расчетной политике Oracle затронут Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, «Банк Москвы», «Корус консалтинг» и других.

Помимо финансистов под действие новых правил попадут компании энерегтического сектора и других отраслей экономики: «Транснефть», «Новафининвест», «Газпром», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Новатек», «Ростех», «Сибирская нефтяная компания» и др.

Секторальные санкции США

Секторальные санкции США условно делят российские компании на группы по секторам экономики, чтобы к каждой группе можно было применить разные правила. Директива 1 предусматривает санкции для компаний финансового сектора. Летом 2014 г. этот список состоял из Банка Москвы, ВТБ, Внешэкономбанка, Российского сельскохозяйственного банка и Газпромбанка. Позднее был добавлен Сбербанк.

Помимо Директивы 1 есть и другие. Директивы 2 и 4 предусматривают санкции для компаний энергетического сектора, Директива 3 — оборонного.

Антипрезидентский закон

В августе 2017 г. в США был принят закон об ужесточении санкций против России, Северной Кореи и Ирана. Новый закон сократил размер инвестиций в российские компании до $10 млн в год, что очень мало для крупного бизнеса. Также был усложнен механизм получения российскими компаниями займов в США. Кроме того, была введена обязательная проверка имущества руководителей российских компаний и их семей перед заключением каких бы то ни было сделок. Срок проверки составляет полгода.

Однако самое примечательное положение этого документа – лишение президента США возможности отменить или смягчить санкции без одобрения Конгресса. Теперь, чтобы отменить санкции, Дональду Трампу (Donald Trump) нужно подать обоснование, которое будет рассмотрено в течение месяца, после чего может быть отвергнуто. Трамп неоднократно заявлял, что закон противоречит Конституции США и может помешать ему налаживать отношения с зарубежными партнерами.

ИТ-компании под санкциями

В сентябре 2016 г. Агентство промышленности и безопасности США (BIS) расширило санкционные списки в отношении российских компаний. В список были включены 11 новых компаний, ранее не подпадавших под санкции. В их число попал ряд зеленоградских микроэлектронных предприятий. Это «Микрон», который через холдинг РТИ принадлежит АФК «Система», и предприятия группы «Ангстрем»: ОАО «Ангстрем», «Ангстрем-Т» и «Ангстрем-М» (основным акционером этих предприятий является бывший министр связи Леонид Рейман).

Кроме того в списке оказались томский производитель телекоммуникационного и СВЧ-оборудования «Микран», московский производитель электронной радиокомпонентной базы «Внешнеэкономическое объединение Радиоэкспорт», (входит в госкорпорацию «Ростех»), производитель бортовых комплексов летательных аппаратов Пермская научно-производственная приборостроительная корпорация (ПНППК).

Помимо них, в списке фигурируют ранее не известные фирмы: петербургская НПО «Гранат», Giovan и Technopole. Две последние из них зарегистрированы как в Гонконге, так и в Индии.

В декабре 2016 г. под действие санкций попали такие российские ИТ-компании, как «Специальный технологический центр», базирующийся в Санкт-Петербурге, АНО «ПО КСИ», АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» и компания «Цифровое оружие и защита». Причиной стало предполагаемое участие компаний в кибератаках на правительственные сети США во время президентских выборов в 2016 г.

Приняв закон, который делает наложение санкций процедурой, независимой от личных симпатий президента, Конгресс начал требовать от администрации Трампа расширения санкционного списка. В октябре газета The New York Times сообщила, что правительство уже составило новый список. Из ИТ-компаний в перечень были добавлены следующие наименования: оборонный концерн «Алмаз-Антей» и входящее в его состав опытное конструкторское бюро «Новатор», госкорпорация «Ростех» и входящее в ее состав АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), машиностроительный концерн «РТИ» и НПО «Высокоточные комплексы».