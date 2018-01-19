В школе «Сколково» недостача оборудования. Открыто уголовное дело

По итогам аудита в крупнейшей российской средней школе, которая работает под брендом «Сколково» и которую лично посещал Медведев, выявлены хищения закупленного на средства бюджета оборудования, что привело к возбуждению уголовного дела.

Бренд «Сколково» в центре скандала

В тамбовском инновационном учебном заведении, действующем под брендом фонда «Сколково» — «Школе Сколково — Тамбов» для среднего образования детей и подростков — выявлена недостача бюджетных средств, выделенных на закупку дорогостоящего оборудования, в том числе компьютерного.

«При осуществлении государственных закупок выявлено 21 нарушение на сумму более 4 млн руб., — прокомментировала результаты прошедшей накануне проверки аудитор Контрольно-счетной палаты Тамбовской области Марина Парамонова. — В соответствии с решением коллегии, в адрес начальника управления образования было направлено представление об устранении нарушении недостатков. Отдельно по факту хищения оборудования на общую сумму 2,432 млн руб. возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 4 пункт «а». (кража, совершенная организованной группой лиц; — прим. CNews). На стадии приемки товаров объемы соответствовали предусмотренным контрактом, а в процессе комплектования кабинетов оборудования уже не было».

Согласно материалам надзорного органа, на закупку оборудования в открывшемся в сентябре 2017 г. инновационном центре в 2016 г. было выделено свыше 353 млн руб. Из них 200 млн руб. поступили из федерального бюджета, остальная сумма — из областного.

По итогам аудита в тамбовской школе «Сколково» возбуждено уголовное дело по статье о групповой краже

В ходе проверки аудиторы пока изучили лишь десятую часть всех контрактов школы, хотя и наиболее крупных.

Местный депутат Павел Плотников уже обратил внимание на завышенную цену компьютерного оборудования для школы и попросил более подробную информацию по данному вопросу. Аналогичную точку зрения высказали депутаты Валерий Петров и Александр Орионов, сообщает ресурс «Новый Тамбов».

Некоторые факты о школе и ее связь со «Сколково»

Региональные СМИ отмечают, что школа под брендом «Сколково» на севере Тамбова была открыта к началу нынешнего учебного года. На нее было потрачено 1,8 млрд руб., из которых около 1,5 млрд руб. ушло на строительные работы.

По словам министра образования России Ольги Васильевой, на сегодняшний день «Школа Сколково — Тамбов» является самым крупным образовательным центром в стране. Проектная мощность равна 2450 ученических мест, хотя пока в ней обучаются только около 2 тыс. детей и подростков — учащихся 1–11 классов.

История появления школы началась в 2011 г. Тогда «Сколково» решило создать сеть инновационных центров, состоящую из нескольких учебных заведений в разных регионах страны. Отбор конкретных проектов прошел при поддержке Минобрнауки и компании Microsoft в рамках конкурса развернутых концепций образовательного комплекса нового поколения «Школа Сколково». Всего на него поступило 202 заявки из 47 регионов России и пяти стран ближнего и дальнего зарубежья. По результатам первого этапа конкурса было отобрано 33 заявки для участия во втором этапе. После объединения группы авторов на суд экспертов было представлено 26 развернутых концепций. К разработке концепций были также привлечены иностранные специалисты из США, Белоруссии, Литвы, Германии, Великобритании.

Как ранее сообщалось на сайте фонда «Сколково», концепция Тамбовской области в итоге была признана одним из 12 лауреатов. В ее основу заложена идея создания абсолютно новой школы, в которой вместо классов будут открытые студии и станут применяться новейшие методики обучения и работы с детьми.

Изначально планировалось, что школа заработает в сентябре 2014 г., но в реальности проект затянулся на лишних три года.

По данным ЕГРЮЛ, юрлицо учебного заведения было зарегистрировано в январе 2013 г. Учредителем организации выступает Администрация Тамбова. На сайте школы каких-либо указаний на конкретный характер текущих отношений фонда «Сколково» и этого учебного заведения CNews обнаружить не удалось.

Отметим, в апреле 2017 г. готовящуюся к открытию школу лично посетил главный идеолог «Сколково» — глава Правительства России Дмитрий Медведев, который отдельно обратил внимание на то, что многое из закупленного оборудования было произведено в России.

Фонд «Сколково» открестился от одноименной школы

Несмотря на то, что тамбовская школа в явном виде использует бренд «Сколково» и графическую символику фонда на своем сайте, а в 2012-2013 г. фонд выпустил не менее 15 информационных материалов об этом проекте, сейчас в пресс-службе фонда в разговоре с CNews заявили, что организация к данной школе не имеет никакого отношения — «ни в формате шефства, ни в формате членства представителей в органах управления, ни путем финансового, методического, экспертного, организационного, кадрового, консультационного и какого-либо прочего участия». «Руководство школы не посещало когда-либо инновационный центр "Сколково"», — добавили собеседники CNews.

Использование школой названия и символики фонда «Сколково» в пресс-службе объяснили тем фактом, что тамбовская концепция действительно участвовала в вышеупомянутом сколковском конкурсе. И хотя она не стала победителем (им была признана концепция транснационального авторского коллектива, которая легла в основу действующей сейчас в «Сколково» международной гимназии), тамбовская заявка все же вошла в число концепций, положительно отмеченных комиссией.

Какое именно оборудование закупила школа

Как можно заключить из документов, размещенных на сайте госзакупок, заказчиком всего оборудования для школы выступало Управление образования и науки Тамбовской области.

В частности, от его имени в октябре 2016 г. был заключен договор с ООО «Аудиокнига» на поставку специализированного учебного, компьютерного и мультимедийного оборудования для оснащения кабинетов и лабораторий школы. Сумма контракта изначально составила 80,9 млн руб., но позже была увеличена до 89 млн руб. Номенклатура поставки включала моноблоки, программно-аппаратные комплексы, планшеты и пр. Вся техника подразумевала предустановку ОС Microsoft Windows.

В октябре 2016 г. ООО «Аудиокнига» также стало победителем еще одного аукциона на поставку в школу компьютерного оборудования. Сумма контракта изначально составила 6,1 млн руб., но позже была увеличена до 6,7 млн руб. Номенклатура поставки включала моноблоки и планшеты с предустановленной ОС Microsoft Windows.

В ноябре 2016 г. договор на поставку комплектов учебно-лабораторного оборудования для оснащения кабинетов был заключен с ООО «Вперед». Сумма контракта изначально составила 22,3 млн руб., но позже была увеличена до 24,5 млн руб. Номенклатура поставки включала программно-методические комплексы и электронные учебные пособия.

В декабре 2016 г. был заключен договор с проектно-внедренческим центром «Развитие образования и социальной среды» на поставку учебно-лабораторного и специализированного оборудования для оснащения кабинетов и лабораторий. Сумма контракта изначально составила 66,4 млн руб., но позже была увеличена до 72,5 млн руб. Номенклатура поставки включала электронные приборы и ПО.