«Ростелеком» пообещал Путину 13-14 миллиардов прибыли за 2017 год

В разговоре с Владимиром Путиным глава Ростелекома за несколько месяцев до появления официальной отчетности подвел предварительные финансовые итоги работы оператора в 2017 г., пообещав выручку свыше 300 млрд руб. и чистую прибыль на уровне 13-14 млрд руб.

Финансовые результаты «Ростелекома» в 2017 году

На встрече с Президентом России Владимиром Путиным глава «Ростелекома» Михаил Осеевский анонсировал финансовые результаты работы своей компании в 2017 г. По его заверению, оператор-монополист за отчетный период нарастил свою выручку. Она превысит 300 млрд руб.

«Полностью профинансирована наша инвестиционная программа объемом более 60 млрд руб., — добавил топ-менеджер. — Покажем чистую прибыль на уровне 13–14 млрд руб.». В целом в компании в ближайшие годы предполагают рост своих доходов темпами выше инфляции.

Описанные показатели носят предварительный характер. Официальные финансовые результаты компания традиционно представит только через несколько месяцев — ориентировочно в апреле. Напомним, по итогам 2016 г. «Ростелеком» достиг выручки в 297,45 млрд руб. В 2015 г. она была на уровне 297,36 млрд руб., в 2014 г. — 298,4 млрд руб., в 2013 г. — 290,74 млрд руб.

Президент «Ростелекома» (справа) представил Владимиру Путину предварительные финансовые результаты работы оператора в 2017 году

Что касается чистой прибыли, то в 2016 г. оператор получил ее в объеме 12,2 млрд руб., в 2015 г. — 14,4 млрд руб., в 2014 г. — 13,2 млрд руб., в 2013 г. — 26,7 млрд руб.

«Ростелеком» и «Цифровая экономика»

В ходе беседы Путин расспросил Осеевского о вовлеченности оператора в реализацию госпрограммы «Цифровая экономика». По словам главы «Ростелекома», компания сейчас ее рассматривает не только как комплекс структурированных мер по трансформации российской экономики, но и как документ, который ставит перед «Ростелекомом» новые стратегические цели. «В связи с этим мы обновили нашу стратегию на пять лет, — заявил Осеевский. — И планируем сосредоточиться на пяти основных направлениях».

В качестве первого и главного направления топ-менеджер назвал дальнейшее развитие базовой инфраструктуры, которая должна обеспечить в целом развитие российской экономики: сетей связи и ЦОДов.

Вторая направление — расширение доступа граждан и бизнеса, в первую очередь малого и среднего, к интернету и современным цифровым технологиям. Третье — создание новых инструментов индустриального интернета, который в первую очередь ориентирован на базовые отрасли российской экономики: нефтегазодобычу, промышленность, энергетику, сельское хозяйство. «Эти технологии предполагают использование большого объема данных для повышения эффективности компаний, — считает Осеевский.

Четвертое направление — дальнейшее развитие инструментов электронного государства, в первую очередь на региональном уровне. Пятое — кибербезопасность.

«В целом во все эти направления в течение ближайших пяти лет планируем инвестировать более 300 млрд руб. собственных средств, — сообщил Осеевский. — Здесь, действительно, приоритетом является дальнейшее развитие инфраструктуры. Будем развивать магистральные каналы, в том числе в коридоре Европа–Азия. Здесь Россия имеет объективные преимущества: это самый короткий путь. Поэтому мы активно взаимодействуем с нашими международными партнерами».

Президентская помощь «Ростелекому» не нужна

В завершении беседы Владимир Путин поинтересовался, как в рамках реализации «Цифровой экономики» у «Ростелекома» складываются отношения с партнерами оператора в Правительстве России — заинтересованными министерствами и ведомствами.

Отвечая на этот вопрос Осеевский отметил, что программа предполагает вовлеченность практически всех министерств по разным направлениям, но базовой структурой для оператора выступает Минкомсвязи. «Тем не менее, работаем и с Министерством здравоохранения, и с Минобрнауки по внедрению электронных технологий образования, работаем с коллегами из Министерства финансов, — добавил Осеевский. — Поэтому мне кажется, что сегодня у всех есть серьезная вовлеченность и понимание целей и задач, которые мы совместно решаем».

«Помощь нужна какая-то?», — спросил Президент России главу «Ростелекома». «Нет, Владимир Владимирович, мы справляемся», — ответил тот.