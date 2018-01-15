Чиновники отменили ИТ-тендер на 1,5 миллиарда из-за уже отозванной жалобы

Чиновникам Мурманска пришлось отменить итоги проведенного ими в декабре полуторамиллиардного конкурса на предоставление им в лизинг ПАКа «Безопасный город». Поводом для этого стала внеплановая проверка ФАС, которая прошла на основании доводов, изложенных в жалобе, которую сам жалобщик успел отозвать еще до ее официального рассмотрения.

Отмена завершившегося ИТ-конкурса

Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области отменила итоги завершившегося в декабре 2017 г. тендера на предоставление в лизинг аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований в регионе.

Начальная цена контракта в закупочной процедуре, прошедшей в формате открытого конкурса, была выставлена на уровне 1,498 млрд руб. По итогам рассмотрения заявок комиссия 19 декабря 2017 г. приняла решение заключить договор с санкт-петербургской компанией «А-лизинг» с ценовым предложением в 1,495 млрд руб. Ее единственным конкурентом выступил «Мегафон» с предложением в 929 млн руб. — на 566 млн руб. меньше, чем у «А-лизинга», однако заявка оператора была отклонена. У человека, подававшего документы на тендер, не оказалось доверенности от «Мегафона».

Причиной отмены результатов данной закупки стала жалоба в ФАС от имени ООО «Аэль-РТС инжиниринг» — компании из Нижнего Новгорода. Жалоба поступила в надзорное ведомство 14 декабря 2017 г. Решение по ней было принято 22 декабря. В ФАС признали в действиях заказчика нарушение закона о контрактной системе и предписали мурманскому управлению аннулировать результат определения поставщика.

Отзыв жалобы не остановил ФАС в деле рассмотрения изложенных в ней сведений: ИТ-тендер на 1,5 млрд руб. отменен

Примечательно, что еще 20 декабря — до рассмотрения дела в ФАС по существу — «Аэль-РТС инжиниринг» свою жалобу отозвала. Однако «в соответствии с положениями статьи 99 закона о контрактной системе, на основании доводов, изложенных в жалобе заявителя, комиссией [было] принято решение о проведении внеплановой проверки на предмет соответствия действий заказчика требованиям закона», — говорится в документах ФАС. По результатам этой проверки регулятором и были сделаны выводы, которые привели к отмене тендера.

На момент публикации материала в мурманском Управлении по делам гражданской обороны не смогли ответить CNews на вопросы относительно того, когда планируется перезапуск тендера, и что конкретно будет изменено в его условиях.

В чем провинился госзаказчик

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, главной претензией ФАС к мурманским чиновникам стал тот факт, что последние избрали неправильный формат проведения тендера — вместо конкурса должен был состояться электронный аукцион. «Согласно части 2 статьи 59 закона о контрактной системе заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенные в перечень, установленный Правительством России», — отмечается в заключении надзорного ведомства.

Упомянутый перечень был утвержден распоряжением Правительства России от 21 марта 2016 г. № 471-р., и с точки зрения представителей ФАС, лизинг аппаратно-программного комплекса имеет к нему прямое отношение.

Другие нарушения и другие жалобщики

По данным сайта госзакупок, всего на рассматриваемый здесь тендер в ФАС было подано пять жалоб. Помимо «Аэль-РТС инжиниринг» в надзорное ведомство поступили заявления от «Проф-ИТ групп», «Центргазстроя», Ассоциации организаций связи и информации и от гражданина Д. Мурашова.

Первая из этих жалоб была отозвана, вторая признана необоснованной, а последние две — обоснованными, но предписания госзаказчику по итогам их рассмотрения выдаваться не стали — в силу уже выданного предписания по жалобе «Аэль-РТС инжиниринг».

Среди претензий к мурманскому управлению можно отметить указание на то, что по конкурсной документации исполнителю предписывалось выбрать страховую компанию, согласовав ее с заказчиком, в то время как в условиях тендера требования к страховщику прописаны не были.

Еще одна претензия, правомерность которой была признана ФАС, заключалась в том, что правовой механизм договора, предусмотренный конкурсной документацией, не соответствовал договору лизинга, а имел правовую природу договора подряда — в соответствии с гражданским законодательством России. «Таким образом, по мнению комиссии, исходя из положений конкурсной документации и проекта контракта не представляется возможным определить предмет договора лизинга, стороны и существенные условия соответствующего договора», — заключили в ФАС.

Из других многочисленных претензий — отсутствие в конкурсных документах интеграции с системой 112 (вызов экстренных служб по телефону), «что влечет необходимость создания новой, дублирующей системы», невозможность определить объем работ, выполняемых в рамках исполнения контракта, ненадлежащее формирование предмета закупки путем объединения технологически и функционально не связанных объектов, неправомерность включения в объект закупки сегмента по обеспечению функций безопасности дорожного движения и т. д.

Что именно хотел закупить Мурманск

Из конкурсного техзадания следует, что аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» включает в себя системы автоматизации деятельности единой дежурно-диспетчерской службы, муниципальных служб различных направлений, системы приема и обработки сообщений, системы обеспечения вызова экстренных и других служб, системы мониторинга, прогнозирования, оповещения и управления всеми видами рисков и угроз, свойственных конкретному муниципальному образованию.

В целом комплекс предназначен для решения задач в области защиты населения от угроз природного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории пилотных образований: Мурманска, Североморска, Александровска и Кандалакшского района.

Система должна обеспечивать прием электронных писем, текстовых и интернет-сообщений, сбор и аналитическую обработку сигнала со всех сопрягаемых систем, включая видеоданные, поддержку информационного сопряжения с системой-112, прием от АИС регионального оператора системы «ЭРА-ГЛОНАСС» информации,

поступившей от устройств вызова экстренных оперативных служб, установленных на транспортных средствах, координацию межведомственного взаимодействия при реагировании на поступившие вызовы и сигналы с отображением оперативной ситуации на электронной карте, информирование и оповещение населения, мониторинг природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, фиксацию нарушений ПДД и т. д.