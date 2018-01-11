Процессоры «Байкал» начинают продаваться в рознице. Цена снижается в четыре раза

Российские процессоры «Байкал» стали доступны для бесплатного тестирования всеми желающими. Вскоре они поступят в розницу, где их смогут приобрести физические лица, а их цена снизится в четыре раза.

«Байкалы» — для всех желающих

Как стало известно CNews, в первом квартале 2018 г. начнутся свободные продажи отечественных микропроцессоров «Байкал» в розничных магазинах, специализирующихся на реализации электронных компонентов и приборов. Процессоры Baikal-T1 станут продаваться в составе оценочных плат семейства БФК 3.1 (аббревиатура: блок функционального контроля), которые выпускает компания «Байкал электроникс» — разработчик чипов.

По сути БФК представляет собой одноплатный компьютер без графической подсистемы (специализированной видеокарты). При этом для визуального отображения информации плату можно подключить к внешнему монитору — видео станет обрабатываться самим центральным процессором.

В компании поясняют, что раньше эти платы с процессорами «Байкал» были доступны только для юридических лиц, а их цена составляла примерно 200 тыс. руб. Теперь БФК 3.1 в рознице будут продаваться по цене в пределах 50 тыс. руб., хотя эта сумма может скорректироваться примерно на 5 тыс. руб. в зависимости от принятой системы налогооблажения.

Оценочная плата БФК 3.1 с процессором Baikal-T1

Представитель «Байкал электроникс» Андрей Малафеев в разговоре с CNews объяснил столь существенное снижение стоимости двумя основными факторами. Во-первых, за последнее время существенно выросли тиражи процессоров, которые производятся на тайваньской фабрике TSMC. А во-вторых, из розничной цены была исключена стоимость технической поддержки, которая для юрлиц была обязательной.

В каких именно магазинах, начнут продаваться «Байкалы», разработчики пока не говорят, ссылаясь на незавершенный статус продолжающихся переговоров.

Где бесплатно можно протестировать «Байкалы»

Желающие протестировать возможности «Байкалов» до их приобретения теперь могут сделать это бесплатно. 11 января стало известно о том, что усилиями «Байкал электроникс» и факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ имени М. В. Ломоносова на базе ЦОДа ВМК начала работу лаборатория отечественной электроники, доступ к которой открыт для всех заинтересованных лиц.

Используя ресурсы лаборатории, получившей название Лаборатория электроники «Байкал» (ЛЭБ),можно проводить оценку производительности центрального процессора и решений на его основе, а также отладку прикладного и системного ПО.

В настоящий момент комплекс оборудования ЛЭБ сформирован на основе оценочных плат именно семейства БФК 3.1. Серверная часть ЛЭБ построена на платформе E-Class, выпускаемой компанией «Т-Платформы» — материнской структуры по отношению к «Байкал электроникс». По мере развития ЛЭБ планируется и увеличение парка доступных устройств на базе отечественных процессоров.

Доступ в ЛЭБ организован через домены: baik.al и baikal.cs.msu.ru. В первоочередном порядке доступ в лабораторию предоставляется студентам и сотрудникам МГУ, членам научно-исследовательских команд в России и за рубежом. Для всех пользователей ЛЭБ предусмотрено резервирование вычислительных ресурсов, оно делается администратором лаборатории по запросу.

Соглашение о сотрудничестве между «Байкал электроникс» и ВМК МГУ было подписано весной 2017 г. Оно предусматривает использование в образовательном процессе вуза современных вычислительных систем, построенных на процессорах семейства «Байкал», проведение исследований по анализу технических характеристик таких вычислительных систем и поиску возможностей их совершенствования, а также координацию усилий по мониторингу фундаментальных, технологических и технических достижений в области вычислительных систем.

Baikal-T1, тиражи выпусков, стоимость разработки, потребители

Baikal-T1 представляет собой процессор с архитектурой MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages), созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд.

Разработка процессора была завершена в конце 2014 г., и в декабре «Байкал электроникс» передал на фабрику TSMC так называемый GDS-код изделия для его выпуска. В мае 2015 г. компания объявила о выходе инженерных образцов.

Тогда сообщалось, что разработка была реализована при поддержке Минпромторга с привлечением средств самого ведомства и федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.», а также инвестиций компаний «Т-нано» и «Т-платформы» (материнская структура «Байкал электроникс»). Конкретной суммы вложений в проект в «Байкал» тогда не раскрыл.

Далее образцы были вручную протестированы, и в «Байкале» убедились в их работоспособности. После этого компания в конце лета 2015 г. подала заявку в экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) при Минпромторге на получение тематического займа для продолжения проекта — запуска серийного производства.

В октябре 2015 г. льготный займ был одобрен. При уровне собственных вложений компании в 288 млн руб. объем этого займа составил 500 млн руб. На эти деньги «Байкал» в декабре 2015 г. разместили заказ на TSMC. В сентябре 2016 г. свет увидела так называемая установочная партия примерно в 10 тыс. процессоров.

В марте 2017 г. в «Байкал электроникс» объявили о скором выходе 100-тысячной промышленной партии. После этого компания заказывала и другие тиражи, но раскрывать информацию об их объемах пока не готова.

Основными потребителями Baikal-T1 выступают производители телекоммуникационного оборудования (роутеры, IP-телефоны, накопители данных и т. д), вычислительной техники, оборудования для встраиваемых систем (промышленная автоматика, терминалы, автомобильные системы и т. д.). Объем потребления процессоров на этих рынках, по оценкам ФРП, растет в пределах 7-15% в год.