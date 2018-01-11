Китай запрещает майнинг криптовалют

В распоряжении СМИ оказался документ, в котором китайское правительство предписывает региональным властям постепенно ликвидировать добычу криптовалют на территории страны. В Китае добывается три четверти всех биткоинов. Майнеров привлекает дешевое электричество и налаженное поставки компьютерных компонентов.

Запрет майнинга в Китае

Китай предпринимает шаги к тому, чтобы ликвидировать на своей территории майнинг биткоина, поскольку на него тратится слишком много электричества, и он содержит в себе финансовые риски, пишет издание Financial Times. Группа из нескольких китайских ведомств, в которую входит Народный банк Китая, уже проинструктировала власти провинций активно руководить выходом компаний, находящихся на их территории, из бизнеса по добыче биткоинов. Экземпляр инструкции имеется в распоряжении Financial Times.

Добыча биткоинов «потребляет большое количество электроэнергии, а также поддерживает дух спекуляции в «виртуальных валютах», гласит документ. Майнинг подрывает усилия властей по борьбе с финансовыми рисками и видами деятельности, которые «расходятся с нуждами реальной экономики». При этом распоряжение не призывает региональные власти непосредственно ликвидировать майнинг, а скорее рекомендует выдавить его со своей территории, заставляя строго соблюдать регулировки по потреблению электричества, использованию земель, уплате налогов и экологическим нормам.

Автором документа является так называемое Ведущая группа реструктуризации финансовых рисков в интернете, сформированная в Китае в 2016 г. Ее возглавляет Пан Гуншен (Pan Gongsheng), заместитель главы Народного банка. Сам документ датируется 2 января, уточняет издание Quartz. Помимо уже упомянутых положений, инструкция предписывает региональным властям подавать данные о майнинговых мощностях в подконтрольных им регионах, а также информацию о прогрессе в их ликвидации до 10 числа каждого месяца.

Майнинг в Китае

По словам Ляо Сяна (Liao Xiang), главы компании Lightningasic, добывающей биткоины в Шэньчжэне, китайские майнеры производят около трех четвертей всех новых биткоинов мира. При этом на мировой майнинг в целом приходится 0,17% потребления электроэнергии человечеством. По данным ресурса Digiconomist, 161 страна мира потребляет меньше электричества. В отдельных регионах Китая электроэнергия стоит настолько дешево, что майнеры будут продолжать получать прибыль, даже если курс биткоина снизится в два раза, подсчитало издание Bloomberg.

Китай принимает меры против энергетически затратного майнинга криптовалют

Китайские майнеры как правило организуют производство монет в отдаленных уголках страны, не обязательно регистрируя свой бизнес. Некоторые из них, вопреки государственным регулировкам, покупают электроэнергию непосредственно у ее производителей, а не у операторов электросетей. Самыми популярными регионами для майнинга считаются те, которые богаты углем или гидроэлектростанциями, поскольку цены на энергию там ниже. В пример Financial Times приводит Синьцзян, Внутреннюю Монголию, Сычуань и Юньнань.

Куда уйдут китайские майнеры

В настоящий момент китайские майнеры ищут способы перенести производство монет за границу — либо путем физической транспортировки оборудования, либо путем продажи компетенций. Они ищут локации с дешевой электроэнергией и прохладным климатом, в котором оборудование не будет перегреваться. В качестве наиболее выигрышных с этой точки зрения стран Financial Times называет Канаду, Исландию, Восточную Европу и Россию.

По мнению Ляо Сяна, перенос майнинга в другую страну будет непростым — он потребует времени и затрат на строительство дата-центров. Причина — повышенное энергопотребление, требованиям которого не удовлетворяют «обычные индустриальные парки». По мысли других представителей индустрии, опрошенных Financial Times, Китай привлекает майнеров не из-за низких цен на электричество в отдельных регионах, а из-за хорошо налаженной цепочки поставки компьютерных компонентов.

Запрет криптовалют в Корее

Одновременно правительство Южной Кореи сообщило о своих планах запретить торговлю криптовалютами, сообщает информационное агентство Reuters. По словам корейского министра юстиции Пак Сан Ки (Park Sang-ki), правительство уже готовит документ, который запретит операции с виртуальными валютами на корейских биржах. Тем временем местная полиция и налоговые органы совершают рейды на корейские криптовалютные обменники по причине предполагаемого уклонение от налогов.

По словам министра, решение долго обсуждалась с Министерством финансов и различными финансовыми регуляторами. Когда соответствующий законопроект будет подготовлен, он потребует одобрения большинства из 297 членов парламента. Этот процесс может занять месяцы и даже годы, пишет Reuters.

Решение правительства спровоцировало массовую продажу криптовалют на корейских и оффшорных биржах. После заявления министра юстиции биткоин в Корее упал в цене на 21%, однако все еще торгуется в среднем на 30% дороже, чем в других странах, на уровне чуть более $17 тыс.

Заявление корейских властей спровоцировало снижение курса биткоина и по всему миру. По данным ресурса Bitfinex, в начале четверга биткоин держался около отметки в $15 тыс., но на новостях из Кореи упал до $12,639. Это самый низкий его курс в 2018 г.