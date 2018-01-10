ФСБ покупает «железо» для сверхсекретной информации на 370 миллионов

ФСБ запустила закрытый тендер на поставку технических средств для обработки информации под грифом «совершенно секретно». Общая номенклатура закупки включает несколько тысяч единиц оборудования. Его начальная цена выставлена на уровне 370 млн руб.

Закрытый тендер ФСБ на 370 миллионов

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) выделила 371,3 млн руб. на технические средства информатизации в защищенном исполнении. Как следует из названий лотов запущенного ведомством тендера с указанной начальной ценой контракта, закупаемое «железо» предназначено для обработки информации уровня «совершенно секретно». Технику предполагается эксплуатировать в выделенных помещениях так называемой второй категории (разрешается обсуждать информацию под вышеуказанным грифом). Перед использованием она должна пройти спецпроверку и специальные исследования.

Заявки на тендер принимаются до 30 января 2017 г., аукционные торги среди претендентов намечены на 8 февраля. Процедура является закрытой, поэтому никакие технические подробности в открытом доступе не представлены. Поставки всего оборудования должны завершиться до 31 мая 2018 г.

Непосредственным заказчиком техники выступает Управление материально-технического обеспечения ФСБ (Войсковая часть 55056), базирующееся в Москве (предположительно на Большой Лубянке) и ведающее всеми хозяйственными вопросами ведомства. В базе ЕГРЮЛ командиром этой структуры заявлен Александр Орлов.

Какие категории «железа» закупает ФСБ

Закупка ФСБ разделена на шесть лотов. В рамках двух из них силовики намерены приобрести стационарные автоматизированные рабочие места (АРМ) в двух разных комплектациях. На закупку 902 комплектов одного из видов АРМов выделено 111,3 млн руб., 1207 комплектов второго — 122,6 млн руб.

ФСБ проводит серьезную закупку техники для работы с информацией под грифом «совершенно секретно»

Еще один лот предполагает поставку 211 мобильных рабочих мест с начальной ценой контракта в 25 млн руб.

Два других лота подразумевают закупку двух типов периферийных устройств к стационарным и мобильный рабочим местам. На 877 устройств одного типа зарезервировано 13,5 млн руб. На 2424 второго — 21,6 млн руб.

Последний лот относится к техническим средствам информатизации, предназначенным для построения автоматизированных систем. На 2013 комплектов этих средств выделено 77,3 млн руб.