Путин запретил использовать бумагу на госзакупках

В изменившемся закупочном законодательстве предусмотрен полный отказ от бумаги на госзакупках и существенную цифровизацию сферы закупок компаний с госучастием.

Цифровизация сферы госзакупок

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в законодательство о закупках, предусматривающие существенное углубление цифровизации в данной сфере.

В частности, изменилась буква закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» — проще говоря, о закупках госорганами. Его важнейшей новацией в ФАС считают отказ от бумажной формы проведения закупок и перевод всех открытых закупочных процедур в электронную форму. «Сейчас так проходит только электронный аукцион», — подчеркивают в ведомстве.

Также изменилась трактовка закона 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», регулирующего данную сферу для так называемых компаний с госучастием. К таковым, например, относятся «Почта России», «Ростелеком» и Сбербанк. Как отмечают в ФАС, поправки устанавливают закрытый перечень способов закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (СМП) и полный их перевод в электронную форму.

Владимир Путин одобрил отказ от бумаги на госзакупках

«Проводиться такие закупки будут на универсальных торговых площадках, функционирующих в соответствии с 44-ФЗ, — добавляют в ведомстве. — Эти меры позволят обеспечить поддержку СМП».

Помимо этого трансформировался федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». Изменения в нем предусматривают продажу указанного имущества в электронной форме на электронной площадке оператором этой площадки.

Закон о поправках был принят Госдумой 20 декабря 2017 г. и одобрен Советом Федерации 26 декабря. Большая часть поправок вступит в силу с 1 июля 2018 г.

Что еще изменилось в закупочном законодательстве

В справке Государственно-правового управления, опубликованной на президентском сайте говорится, акцентируется внимание еще на ряде поправок в 223-ФЗ. Отмечается, что данный закон не применяется к отношениям, связанным с исполнением заказчиком договора, заключенного с иностранным юрлицом, предметом которого являются поставки и работы за пределами России. Кроме того, за рамки действия закона выведены отношения заказчиков с взаимозависимыми от иностранных юрлиц поставщиками. Также закон теперь не касается закупок юрлицами, зарегистрированными на территории иностранных государств — для осуществления своей деятельности в этих государствах.

Помимо этого поправками предусматривается возможность утверждения для бюджетных и автономных учреждений и унитарных предприятий типового положения о закупке, а также право на присоединение дочернего юрлица к положению о закупке, утвержденному органом управления материнской компании

Более четко классифицируются способы закупок. В частности, закупки делятся на конкурентные и неконкурентные. К конкурентным относятся конкурс, аукцион, запрос предложений и запрос котировок. «Уточняются требования к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом, и требования к закупке у единственного поставщика», — добавляют в Государственно-правовом управлении.