В Китае начали сажать в тюрьму за VPN

Жителя Китая приговорили к тюремному сроку и крупному штрафу за продажу аккаунтов к VPN-сети. За четыре года успешного обхода внутренней цензуры он заработал более $75 тыс.

Китаец получил реальный срок за создание VPN

Житель Китая приговорен к 5,5 годам тюремного заключения за незаконную настройку VPN-сети и продажу доступа к нему. Приговор был вынесен судом Гуанси-Чжуанского автономного района КНР. Местной прокуратуре удалось доказать, что Ву Сянян (Wu Xiangyang) в 2013 г. настроил виртуальную частную сеть, которая позволила ему обойти существующую в Китае интернет-цензуру (на Западе за ней закрепилось название «Great Firewall» — «Великий файервол») и беспрепятственно посещать любые иностранные ресурсы.

Решив подзаработать на своем таланте, Ву Сянян начал продавать доступ к аккаунтам в VPN сначала своим знакомым, а потом и посторонним людям. Но основой клиентуры стали проживающие в Китае иностранцы, которым доступ к западным сайтам часто необходим по работе. За четыре года предприимчивый китаец сумел заработать 500 тыс. юаней — более $75 тыс. На эту сумму государство его и оштрафовало, вдобавок к тюремному сроку. Следствие установило, что к моменту поимки в июне этого года Ву обслуживал около 8 тыс. иностранных граждан и порядка 5 тыс. расквартированных в Китае компаний.

«Анонимайзеры, такие, как VPN, являются ключевым фактором защиты прав человека в интернете, — считает Уильям Ни (William Nee), исследователь Amnesty International в Гонконге. — Тот факт, что этот человек получил такой длительный срок для продажи VPN, является очень тревожным признаком. Это доказывает, что китайское правительство намерено наказать тех, кто пытается перепрыгнуть через «Великий файервол».

Как Китай искореняет VPN

Война китайского правительства против VPN продолжается уже на протяжение нескольких лет. Некоторое время власти КНР тестировали различные методики ограничения доступа к иностранным ресурсам, например, вводя ограничения на посещения социальных сетей с устройств компании Apple. С 2015 г. власти начали просто отключать абонентов мобильной связи за использование приложений, позволяющих самостоятельно настроить VPN.

В январе 2017 г. была запрещена работа VPN-сервисов, не прошедших государственную регистрацию. А спустя полгода китайское правительство приказало всем телеком-провайдерам страны заблокировать пользователям доступ к незаконным виртуальным частным сетям.

Борьба китайского правительства с VPN продолжается уже несколько лет

Западные журналисты отмечают, что этот запрет местные жители часто игнорируют, а силовые структуры предпочитают не связываться с нарушителями, которые используют VPN в личных целях, либо на бесплатной основе делятся им с несколькими друзьями. Но когда дело доходит до попыток монетизации, власти ведут себя более сурово. В марте 2017 г. был приговорен к 9 месяцам заключения еще один VPN-предприниматель.

В августе этого года в Китае были утверждены новые правила пользования интернетом, направленные на борьбу с анонимными сообщениями, которые пользователи оставляют на форумах и других площадках. С 1 октября 2017 г. все такие сообщения удаляются государственной интернет-цензурой. Выполнение нормы обеспечивает Администрация киберпространства Китая.

«Великий файервол»

Проект «Золотой щит», который неофициально называют «Великий файервол», начал действовать в 2003 г. Его создание председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) обосновал необходимостью установления киберсуверенитета республики. В рамках проекта была создана система специальных серверов между китайскими провайдерами и глобальными сетями. «Великий файервол» блокирует доступ к ряду иностранных ресурсов, а также не дает китайским сайтам ссылаться на зарубежные источники без предварительного разрешения. Также система проводит фильтрацию иностранного контента по ключевым словам, которые определяют органы госбезопасности.

Фактически китайцам закрыт доступ ко всем крупным западным социальным сетям и сервисам электронной почты, сайтам многих американских изданий и, конечно, ресурсам с порнографией.

Также в стране действует закон о кибербезопасности, принятый в ноябре 2016 г., который обязывает интернет-провайдеров сотрудничать с правительством в расследовании преступлений и дел, относящихся к национальной безопасности. Также закон вводит обязательное тестирование и сертификацию ИТ-оборудования и дает властям неограниченный доступ к данным компаний, попавших под подозрение.

Кроме того, вводится ограничение на хранение данных за рубежом: любая информация о китайских гражданах, собранная внутри Китая, должна храниться на его территории. На хранение данных за рубежом требуется специальное разрешение.