Путин распорядился перевести РЖД на отечественный софт

Владимир Путин дал поручение правительству и РЖД составить план перехода железных дорог на российское ПО. Сама компания намеревается в 2020 г. довести долю отечественного софта в своих системах до 80%.

Поручение президента

Президент России Владимир Путин поручил Правительству России и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) перевести железные дороги страны на преимущественное использование отечественного ПО. Для этого правительству и компании следует разработать и утвердить план соответствующих мероприятий. Поручение должно быть выполнено в срок до 15 февраля 2018 г.

Поручение было сформировано по итогам выступления на пленарном заседании III Железнодорожного съезда, состоявшегося 29 ноября. Ответственными за исполнение поручения были назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Ознакомиться с текстом документа можно на сайте kremlin.ru.

Еще одним, отдельным поручением был установлен контроль со стороны Правительственной комиссии за выполнением упомянутого плана мероприятий по внедрению российского софта в РЖД. Комиссия должна предоставить первый доклад до 1 марта 2018 г., и далее отчитываться раз в полгода. Ответственным за это был назначен Медведев.

Отечественные продукты в системах РЖД

В 2020 г. РЖД намеревается довести долю российского ПО в своих системах до 80%. Сейчас этот показатель составляет 60%. Впервые в РЖД задумались о переходе на отечественный софт в 2007 г., однако на тот момент на рынке не было достаточного количества необходимых продуктов. Используя зарубежное ПО, компания требует его локализации и раскрытия исходного кода со стороны производителя.

РЖД полным ходом внедряют российское ПО

Уже сейчас порядка 90% алгоритмов и методологий, используемых РЖД, имеют российское происхождение. Однако среди ПО доля российских продуктов достигает всего 30%. Для аппаратуры этот показатель составляет 10%. Среди автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП), а также в системах навигации и связи доля отечественной продукции достигает 80%. По плану компании, в 2020 г. железные дороги перейдут на стопроцентное применение российских алгоритмов и методологий, а также будут использовать на 80% российский софт, на 60% отечественную аппаратуру и доведут до 90% долю российских АСУ ТП и решений для навигации и связи.

Импортозамещение в РЖД

Рассуждая об импортозамещении в РЖД на CNews Forum 2017, ИТ-директор компании Евгений Чаркин сообщил, что в ИТ-ландшафте холдинга уже более 90% технологий, на которые завязаны ключевые технологические процессы, полностью российские. «Мы однозначно на этом не останавливаемся. Мы ведем очень большую работу, — заверил он. — Мы прекрасно понимаем, что за один год мы не сможем полностью импортозаместиться».

После этого утверждения топ-менеджер с трибуны CNews Forum дал совет отечественным создателям технологий. «Не надо ждать, когда к вам придет клиент на волне импортозамещения, а нужно очень серьезно работать, — сказал Чаркин. — Вы должны проделать колоссальную работу, чтобы понимать клиента, куда он идет, а также понимали наши масштабы. У нас в системе ERP, для справки, работает 250 тыс. человек. Возможно это крупнейшая инсталляция ERP в мире. И у нас уникальная функциональность. Поэтому я абсолютно уверен, что совместно мы постепенно сможем выйти на качественный уровень развития с точки зрения отечественных решений».

ERP в РЖД

Упомянутая Чаркиным ERP-система — это решение немецкой компании SAP. Анализ сайта госзакупок показывает, что на лицензии и поддержку ПО этого вендора в РЖД тратят сотни миллионов рублей ежегодно — не менее 800 млн руб. в 2017 г. При этом в рамках CNews Forum 2017 РЖД подписали соглашение о сотрудничестве в области информатизации, подразумевающее импортозамещение зарубежного ПО, с корпорацией «Галактика» — отечественным конкурентом SAP.

«Суть соглашения заключается в том, что мы вместе с коллегами будем работать над созданием отечественных решений, которые позволят сделать нашу отрасль более клиентоориентированной и более конкурентоспособной», — прокомментировал Евгений Чаркин. Напомним, что в начале июня 2017 г. РЖД также подписали аналогичное соглашение о сотрудничестве в области информатизации с компанией «1С» — еще одним российским конкурентом SAP.