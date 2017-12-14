Бывшая команда ALT Linux выпустила ОС для процессоров «Эльбрус», ARM и MIPS

Компания «Базальт СПО» запустила линейку ОС, способных работать с отечественными процессорами разных архитектур. При этом команды процессорам отдаются напрямую, через компилятор, без эмуляции команд x86.

Линейка ОС АЛЬТ

Российский разработчик «Базальт СПО» создал линейку операционных систем под названием ОС АЛЬТ, в которой реализована поддержка всех российских процессоров. Речь идет о поддержке процессоров «Эльбрус», которые применяются в серверах, рабочих станциях, ноутбуках и планшетах, а также о совместимости с архитектурами ARM и MIPS в их 32- и 64-разрядных вариантах. Линейку планируется дополнить еще одним вариантом ОС, предназначенным для процессоров S/390, используемых в мейнфреймах. ОС АЛЬТ пересобирается из ОС АЛЬТ для x86 версии 9.

Пока что реально выпускаются только те версии ОС АЛЬТ, которые поддерживают 32- и 64-разрядные реализации ARM. Компания сообщила, что остальные ОС будет выпускать по мере того, как будет запускаться в массовое производство техника на основе соответствующего процессора. «Базальт СПО» собирается сотрудничать в этом вопросе с производителями техники.

Новая линейка ОС рассчитана на работу с серверами разной мощности, рабочими станциями, офисными ПК, промышленными компьютерами, мобильными устройствами, контроллерами и телеком-оборудованием, в том числе с коммутаторами и маршрутизаторами, а также с информационными терминалами, где важна скорость обработки и передачи данных. Разработчик обещает круглосуточную и круглогодичную поддержку ОС АЛЬТ в формате одного окна по стандарту Service Level Agreement (SLA). Возможно комплексная поддержка ОС вместе с СУБД и другими компонентами.

Преимущества продукта

К преимуществам продукта разработчики относят то, что инфраструктура разработки позволяет для каждого процессора собрать программный код, который отдает команды процессору сразу на его языке. В частности, на процессоре «Эльбрус» ОС АЛЬТ работает в «нативном» режиме — без эмуляции команд архитектуры x86. Как поясняют в «Базальт СПО», это позволяет существенно повысить производительность, при выполнении некоторых задач — «до сотен процентов».

Логотип «Базальт СПО» похож на логотип «Альт Линукс», с той разницей, что пингвины были заменены на морских котиков

Другим преимуществом является то, что в состав ОС АЛЬТ входят свободные компоненты, аналогичные службам каталогов Microsoft Active Directory и средствам организации совместной работы Microsoft Exchange, таким как Samba DC/Free IPA и SoGo. Это способствует упрощению миграции на отечественное ПО, отмечают разработчики. Поскольку каталоги и совместную работу можно реализовать и на серверах с российским процессорами, в частности, «Эльбрус», то заказчик сможет перевести критическую инфраструктуру на российскую ОС и российскую же аппаратуру одновременно. «Базальт СПО» утверждает, что ранее такой возможности не было.

Еще одно преимущество ОС АЛЬТ вытекает из специфики российских процессоров, в том числе «Эльбруса». У этих процессоров нет незадекларированных возможностей, что повышает уровень безопасности систем, где они используются. Появление линейки ОС, рассчитанных на работу с ними, должно сделать процессоры более востребованными. «Базальт СПО» утверждает, что может нарастить свою долю на рынке ОС для российских процессоров до 80% за три года. Разработчики также отмечают, что единая линейка ОС для всех российских процессоров облегчит разработчикам российского ПО портирование его в Linux.

Репозиторий «Сизиф»

Линейка ОС АЛЬТ основывается на российском репозитории «Сизиф», который развивается и контролируется лицами из России, без иностранного влияния. «Сизиф» позволяет создавать, модернизировать и осуществлять поддержку ОС. Его зарубежными аналогами являются Debian, Red Hat и SUSE.

Поскольку «Сизиф» независим от других репозиториев, ОС АЛЬТ должны избежать проблем с непрерывностью жизненного цикла, которые возникают, например, при нестыковке во времени выхода новых версий и внесения в них последних изменений. Также независимость репозитория должна снизить ИБ-риски и дать возможность практически влиять на развитие репозитория и основанных на нем ОС. Благодаря всему этому ОС АЛЬТ будет востребована в комплексах, срок службы которых измеряется десятилетиями, полагают разработчики.

Российские процессоры MIPS

Российские производители на сегодняшний день создали процессоры различных архитектур. В частности, если говорить об архитектуре MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages), то следует упомянуть процессор Baikal-T1 компании «Байкал электроникс». Сама архитектура разработана в соответствии с концепцией RISC (то есть для процессоров с сокращенным набором команд). Разработка процессора была завершена в конце 2014 г., и в декабре «Байкал электроникс» передала на фабрику TSMC так называемый GDS-код изделия для его выпуска. В мае 2015 г. компания объявила о выходе инженерных образцов.

Убедившись в работоспособности образцов, «Байкал электроникс» запросила и получила в октябре 2015 г. льготный займ на серийное производство. При уровне собственных вложений компании в 288 млн руб. объем этого займа составил 500 млн руб. В сентябре 2016 г. свет увидела так называемая установочная партия примерно в 10 тыс. процессоров. В марте 2017 г. в «Байкал электроникс» объявили о скором выходе 100-тысячной промышленной партии.

В феврале 2016 г. CNews писал, что «Т-Платформы» заменили в своем защищенном моноблоке для госорганов процессоры Intel на Baikal-T1, выпустив новую модель «Таволга терминал», которая стала для «Байкалов» первым массовым пользовательским устройством на их основе. В августе 2017 г. «Байкал электроникс» провела полноценное тестирование быстродействия Baikal-T1, работающего с тактовой частотой 1,2 ГГц. Полученные результаты оказались сопоставимы с характеристиками процессоров Intel.

Российские процессоры ARM

Что касается архитектуры ARM, то здесь Baikal Electronics разрабатывает процессор Baikal-M для ПК, Baikal-MS для микросерверов и Baikal-S для серверов.

Baikal-M предназначены для настольных ПК, встроенных систем, средств промышленной автоматики, умных камер и т. д. Системы на кристалле (SoC) изготавливаются по топологии 28 нм. Процессоры имеют до 8 высокопроизводительных ядер ARMv8-A, векторные сопроцессоры ARM Neon, а также до восьми графических ядер ARM Mali-T628.

Baikal-MS, созданные по топологии 28 нм, предназначены для микросерверов и встроенных систем. Они включают в себя до 8 ядер ARMv8-A и снабжены портами 10GB Ethernet для высокоскоростной передачи данных и маршрутизации пакетов. Отличительной особенностью микропроцессоров этой линейки должно стать низкое энергопотребление.

Baikal-S предназначены для серверного оборудования. Они станут выпускаться по топологии 16 нм, будут включать в себя до 32 высокопроизводительных ядер ARMv8-A и поддерживать интерфейс HMC (Hybrid Memory Cube — новый тип оперативной памяти). Их проектируемое энергопотребление не должно превысить 50 Вт. Выпуск инженерных образцов запланирован на конец 2017 г.

Чем занимается «Базальт СПО»

В декабре 2016 г. сообщалось, что основная команда разработчиков компании «Альт линукс» во главе с ее бывшим заместителем гендиректора Алексеем Новодворским организовала новую структуру, получившую название «Базальт СПО». Новая компания привлекла 100 млн руб. инвестиций на создание линейки отечественных ОС. Средства были вложены владельцами компании ИВК через учрежденную ими инвестиционную структуру «Агентство финансовой поддержки», которой принадлежало 50% акций «Базальта».

По данным ЕГРЮЛ, официально ООО «Базальт СПО» было зарегистрировано 10 августа 2015 г. За Алексеем Новодворским в нем сейчас закреплено 24%. По 5% принадлежит Дмитрию Левину, Антону Фарыгину и Владимиру Фарыгину. Оставшиеся 2% числятся за Иваном Коровиным. Логотип «Базальт СПО» похож на логотип «Альт линукс», однако пингвины на нем были заменены на морских котиков.

Дистрибутивы компании «Альт линукс» созданы на основе репозитория свободных программ Sisyphus («Сизиф»). «Базальт СПО» сейчас предоставляет для «Сизифа» техническую инфраструктуру, развивает его технологии, а также портирует репозиторий на новые аппаратные архитектуры. «Сегодня мы первая и единственная в России компания, которая выводит на российский рынок продукцию, которая может, умеет и обязана заместить решения Microsoft», – утверждает гендиректор ИВК Григорий Сизоненко.

Разработчики заверяют, что технологии, интегрированные в ОС «Альт сервер» и «Альт рабочая станция», а также собственные методики внедрения «Базальт СПО» позволяют крупной организации гладко мигрировать на них с ОС Microsoft, осуществив переход как полностью всей ИТ-инфраструктуры, так и ее отдельных фрагментов.