Все государственные сайты и сервисы объединят на единой платформе

В Минкомсвязи поделились планами по созданию масштабной платформы, которая объединит все государственные ресурсы и сервисы. Единый госпортал может заработать уже в следующем году.

Минкомсвязи создаст единый госпортал

В 2018 г. в России может появиться единая платформа, на которой будут объединены все государственные сайты и сервисы страны. Такими планами поделился замминистра связи Алексей Козырев в ходе конференции «Рунет 2017: итоги года». По его мнению, в России будет востребована некая платформа-агрегатор с товарами и услуги, созданная по принципу маркетплейса, в котором органы государственной власти могли бы размещать различный контент.

«Этот маркетплейс должен обеспечивать единый поиск, единую навигацию, функции по обратной связи, интерактивные сервисы, календари, конференции, обсуждения», — сказал Алексей Козырев.

Чиновник также добавил, что интерфейс единого госпортала должен быть максимально качественным. Также перед разработчиками поставят задачу сделать его удобным и понятным для пользователей.

Инициатива одобрена сверху

Замминистра связи рассказал, что пользоваться новым порталом смогут не только простые граждане, но и юридические лица. Министерство уже озвучило свои инициативы на высшем уровне — там идея понравилась.

«Концепция создания такого маркетплейса подготовлена Минкомсвязью, мы доложили ее в правительстве, показали вице-премьеру Аркадию Владимировичу Дворковичу, получили его одобрение. Сейчас мы готовим решение правительства о том, чтобы уже в 2018 году запустить в стране такой единый маркетплейс с качественным интерфейсом, который по сути будет являться цифровой платформой, предоставляющей сервисы и для органов власти, и для граждан и бизнеса», — сказал Алексей Козырев.

Алексей Козырев: Единый маркетплейс может быть запущен уже в 2018 г.

Вместе с тем, представитель Минкомсвязи раскритиковал существующую практику создания собственных ресурсов каждым отдельным государственным или муниципальным учреждением, а также прочими органами власти. При этом Алексей Козырев заявил, что их качество оставлять желать лучшего и пользователи ими недовольны. В том числе, из-за разного интерфейса у разных ресурсов.

«Мы реально печем порталы как пирожки, очень хорошо научились это делать. Любая информационная система обязательно должна вывести в интернет свой портал», — заключил чиновник.

Ранее в министерстве уже высказывались идеи об унификации всех государственных ресурсов под единую стилистику. Были даже разработаны рекомендации и дизайн-решения по модернизации официальных интернет-сайтов государственных структур. Разработки должны были повысить удобство использования этих порталов и способствовать распространению на них технологий электронного правительства.