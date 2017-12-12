В Крыму потратят 50 миллионов на ремонт нового ЦОДа

Продолжающееся в Крыму строительство ЦОДа для госорганов потребует еще трех этапов развития его инженерной инфраструктуры. Первый из них — второй в общей последовательности — может обойтись бюджету в 53,2 млн руб.

Новые деньги на главный крымский ЦОД

Власти Крыма объявили новый тендер, связанный с ЦОДом в столице Крыма Симферополе. Крымский ЦОД создается в рамках программы создания ГИС «Центр обработки данных Республики Крым», который станет участвовать в информатизации местных госорганов. Стартовая цена нового тендера составляет на уровне 53,2 млн руб.

Заказчиком работ выступает ГУП «Крымтехнологии» — ведущее многопрофильное госпредприятие полуострова, подведомственное Министерству внутренней политики информации и связи Крыма в сфере ИТ, информатизации и телекоммуникаций. Тендер был запущен 22 ноября 2017 г. Заявки будут приниматься до 22 декабря. Торги намечены на 25 декабря. Работы должны завершиться не позднее 31 мая 2018 г.

Точное название тендера подразумевает второй этап «капитального ремонта» инженерной инфраструктуры серверного помещения ЦОДа, притом, что эта инфраструктура была спроектирована только в декабре 2016 г.

Контракт на это проектирование в мае 2016 г. за 1,36 млн руб. достался компании «Брикс ИТ», а первый этап «капитального ремонта» с января по декабрь 2017 г. в рамках исполнения контракта на 700 тыс. руб. уже осуществляет компания «Стройподряд». Всего в проекте намечено четыре этапа.

Из тендерной документации можно заключить, что ремонтируется не сама новая инфраструктура, а здание, которое под нее выделено, — пятиэтажное сооружение, построенное в начале 1990-х годов в Симферополе на ул. Козлова.

Здание Крымского ЦОДа на панорамах «Яндекса» (на заднем фоне)

Проект осуществляется в рамках местной госпрограммы «Информационное общество» на 2016-2018 гг. (не путать с одноименной российской на 2011-2020 гг.).

За счет ЦОДа планируется обеспечить круглосуточную обработку информации, необходимой для решения управленческих задач госорганов полуострова, а также улучшить технические, организационные и информационные условия управления и обеспечить эффективность коллегиально принимаемых чиновниками решений.

Что предстоит сделать будущему подрядчику

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, в рамках создания архитектурно-строительных решений подрядчику нужно будет поставить и смонтировать ограждение периметра ЦОДа с обустройством двух ворот, а также отремонтировать одно вспомогательное помещение.

В рамках создания системы гарантированного бесперебойного электроснабжения необходимо поставить и смонтировать модульный источник бесперебойного электропитания, 14 силовых модулей и две дизельных генераторных установки на пневмоколесном ходу.

Кроме того, исполнителю нужно смонтировать систему кондиционирования и вентиляции воздуха — поставить шесть коммутационных шкафов, три прецизионных кондиционера и 12 серверных шкафов.

Из других обязанностей будущего подрядчика отметим построение системы охранной сигнализации и видеонаблюдения, а также системы автоматического управления и мониторинга ЦОДа.

Траты на ЦОД

Беглый мониторинг сайта госзакупок показывает, что в отношении описываемого ЦОДа «Крымтехнологии» уже осуществили порядка двух десятков тендеров — по меркам госзаказа преимущественно небольших, на несколько миллионов каждый. Самой крупной стала закупка технических средств. При начальной цене лота в 148,2 млн руб. контракт в октябре 2016 г. по итогам торгов достался компании «Телеком XXI» за 96,3 млн руб.

Еще одной значимой закупкой можно считать тендер на поставку технических средств для доукомплектации существующих систем и серверов. При стартовой цене лота в 46,3 млн руб. договор в начале февраля 2017 г. был заключен с компанией «Адванс системс» за 46,1 млн руб.

Сколько стоит «Информационное общество Крыма»

Как ранее сообщало Управление информационной политики Мининформ Республики Крым, общий объем финансирования мероприятий «Информационного общества» на полуострове составляет 6 млрд руб. на 2016-2018 гг.

В главном документе, описывающем программу, содержится пять подпрограмм, среди которых «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе», «Развитие республиканского государственного телерадиовещания», «Информатизация исполнительных органов государственной власти», «Электронное правительство» и «Развитие СМИ, издательств и типографий, привлечение внимания общества к культурным, историческим и информационным событиям и достижениям Республики Крым».