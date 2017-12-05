В «Воентелекоме» обыски и аресты

В подведомственном Минобороны «Воентелекоме» прошли обыски и аресты топ-менеджеров компании. Следственные органы подозревают «Воентелеком» в поставках маршрутизаторов в вооруженные силы по завышенным ценам. Сообщается также о подозрении на то, что выдаваемые за российские маршрутиазторы на самом деле были китайскими.

Силовики обыскивают «Воентелеком»

Первым об обысках в АО «Воентелеком» - подведомственного Минобороны оператора связи – сообщило издание «Перебежчик.ру». По данным издания, обыски в главном офисе компании провели Федеральная служба безопасности, Следственный комитет и Главная военная прокуратура. Обыски затронули, в том числе, и кабинет гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова.

«Перебежчик.ру» также сообщило об аресте первого замглавы «Воентелекома» Олега Савицкого и бывшего советника гендиректора компании Дмитрия Семилетова. Кроме того, для дачи показаний были задержаны коммерческий директор компании Евгений Жилков и начальник департамента обеспечения Денис Старовойтов.

В понедельник вечером пресс-служба «Воентелекома» опровергла информацию об обысках в компании, заявив, что проходит обыкновенная рутинная проверка Федеральной налоговой службы, связанная с выполнением ряда контрактов.

Проверяются контракты в области импортозамещения военной техники

Однако затем газета «Коммерсант» подтвердила информацию об обысках в офисе «Воентелекоме» и задержании топ-менеджеров компании. Причем задержания, по данным издания, происходили в жилых квартирах соответствующих фигурантов. Также обыски проводились в Санкт-Петербурге, где находятся подрядчики «Воентелекома».

Топ-менеджеры «Воентелекома» подозреваются в завышении цен на военное оборудование

«Коммерсант» пишет, что следственные действия проходят в рамках проверки контрактов, которые «Воентелеком» с 2013 г. заключает с Минобороны. В соответствии с данными контрактами, «Воентелеком» участвовал в программе импортозамещения и поставлял в войска, в том числе, отечественные маршрутизаторы.

Однако цена оборудования была завышена: в войска один маршрутизатор поставлялся по цене 1 млн руб. при рыночной стоимости 350 тыс. руб. Благодаря этому поставщик ПО «Эмзиор» в 2016 г. заработал 200 млн руб., а владелец прав на интеллектуальную собственность «Эмзиор Технолоджи» - 40 млн руб. «Эмзиор Технолоджи» принадлежит Ольге Давыдовой, родной сестре гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова.

Китайские маршрутизаторы поставлялись в войска под видом российских

Издание «Перебежчик.ру» утверждает, что проверку деятельности «Воентелекома» Главная военная прокуратура начала после обращения в надзорное ведомство сотрудников предприятия. В нем они указали на бедственное положение предприятие, неспособность выполнить ряд заключенных им госконтрактов и необоснованное завышение цен на продукцию «Воентелекома» на 20%, из-за чего государству был нанесен ущерб в размере 1,5 млрд руб.

В частности, речь идет о поставках в войска разработанного «Воентелекомом» отечественного продукта «Маршрутизатор программный мультипротокольный». Устройство было поставлено в количестве около 1,1 тыс. штук.

Однако, как пишет «Перебежчик.ру», оказалось, что из этого числа порядка 200 маршрутизаторов являются продуктами китайской сборки. Российскими в них являются только модули диагностики и ПО от «Эмвизор».

Оставшиеся 900 маршрутизаторов собраны в Китае на базе американской платформы Supermicro J, хотя по документам их проводила российская «Эдельвейс». Разработчиком же ПО для этих маршрутизаторов также выступило «Эмзиор».

Деятельностью «Эмзиора» руководит Павел Смирнов, ранее работавший в российском производителе телекоммуникационного оборудования НИИ «Масштаб». Александр Давыдов до своего назначения в «Воентелеком» в 2013 г., был как раз главой НИИ «Масштаб».