РЖД купит серверы у «Аквариуса» на 3 миллиарда

РЖД потратит свыше 3 млрд руб. на серверное оборудование для своего Главного вычислительного центра. Поставщиком по итогам аукциона стал «Аквариус».

Серверы для РЖД

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) подвела итоги тендера на поставку серверного оборудования, его инсталляцию и модернизацию. Процедура была осуществлена в виде электронного аукциона с начальной ценой лота в 3,32 млрд руб.

Победу на торгах, прошедших 23 ноября 2017 г., одержало ООО «Технопрогресс» — стопроцентная «дочка» группы компаний «Аквариус», которая известна сборкой компьютерной техники под собственной маркой. Сумма финального предложения составила порядка 3,14 млрд руб.

Конкуренцию победителю безуспешно пытались составить компании «Технопром», «Ланит», «Техносерв» и «Ай-теко». Кроме того, заявка АО «СТК развитие» была отклонена конкурсной комиссией накануне аукциона.

Все работы в рамках разыгранного контракта должны быть осуществлены с 11 января по 31 марта 2018 г.

РЖД закупается серверами на 3 миллиарда

В пресс-службе «Аквариуса» не смогли предметно ответить CNews на вопросы относительно того, намерена ли компания закрыть все потребности заказчика исключительно серверами собственного производства, или по каким-то позициям номенклатуры поставки будет передано оборудование под другими брендами. Собеседник редакции сообщил, что компания не практикует раскрытие информации по контрактам, которые пока не подписаны.

Что именно требуется РЖД

Как следует из тендерных документов, «железо» потребовалось Главному вычислительному центру РЖД в Москве (ГВЦ), а также его филиалам в столице и Екатеринбурге. Номенклатура поставки включает серверы восьми типов, а также два комплекта модернизации оборудования.

Серверы отличаются по количеству процессорных ядер, объемам памяти, числу дисков и т. д. На все серверы должно быть установлено различное программное обеспечение IBM — преимущественно ОС AIX (семейство UNIX), хотя на одном из типов требуется ОС z/OS и СУБД DB2. Кроме того, особенностью этого последнего типа должна быть 14-нанометровая топология производства входящих в него процессоров.

Что такое Главный вычислительный центр РЖД

Главным видом деятельности ГВЦ заявлено информационное обеспечение эксплуатационной работы РЖД по основным видам деятельности компании. В частности центр занимается эксплуатацией корпоративных информсистем, программно-технических комплексов, сети передачи данных и инженерных систем. Также он осуществляет техобслуживание и ремонт техники, сбор, обработку, хранение и выдачу информации руководству РЖД.

ГВЦ не является сугубо инсорсинговой организацией. Центр также занимается оказанием информационных услуг на договорной основе — по заказам сторонних организаций и физических лиц.

Свою историю структура формально ведет с 1969 г.