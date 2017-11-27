Операторы связи просят снизить налоги ради внедрения 5G

В рамках программы «Цифровая экономика» предлагается ввести преференции для операторов связи для стимулирования внедрения современных технологий, в частности, 5G. В том числе предлагается снизить налог на прибыль, таможенные пошлины и размер сборов в Резерв универсального обслуживания.

Государство поможет операторам связи внедрять новые технологии

Проект реализации мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная инфраструктура» предполагает комплекс государственных мер, направленных на стимулирование инвестиций операторов связи во внедрение новых технологий, в частности, в сотовую связь пятого поколения (5G). Документ разработан центром компетенции по данному направлению, созданному на базе «Ростелекома».

На первом этапе планируется определить перечень дополнительных мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на базе передовых технологий и провести инвентаризация потенциальных и действующих инвестиционных проектов операторов связи, включая оценку их финансового обеспечения. Также следует выработать критерии отбора потенциальных и действующих инвестиционных проектов для развития сетей связи на основе передовых технологий.

Снижение неналоговой нагрузки

Одним из направлений поддержки операторов связи станет оптимизация нагрузки, связанной с их неналоговыми платежами. В числе прочего речь идет о снижении объема отчислений операторов связи в Резерв универсального обслуживания (сейчас он составляет 1,2%) и применении понижающих коээфициентов для расчета платы за радиочастотный спектр, используемый для технологий сотового связи пятого поколения (5G) и выше.

Кроме того, предлагается исключить задвоение оплаты проведения электро-магнитной совместимости технических средств электросвязи. Имеется в виду ситуация повторной экспертизы после устранения замечаний по итогам предыдущей экспертизы.

Снижение налога на прибыль

Авторы документа говорят и о необходимости оптимизации налоговой нагрузки для операторов связи. Предлагается снизить ставку налога на прибыль с 20% до 12,5%. Причем федеральную составляющую налога на прибыль 3% предлагается убрать вовсе, а региональную составляющую снизить с 17% до 12,5%.

Эксперты «Ростелекома» предлагают дать операторам финансовые преференции ради внедрения 5G

А в отношении объектов инвестиций предлагается освободить операторов связи от уплаты налога на имущество.

Государство продемонстрирует свой положительный имидж

Другое направление поддержки операторов связи состоит в улучшении условий инвестиционного климата и демонстрации «положительного имиджа государства». Речь идет о таких мерах, как увеличение срока действия лицензий на оказание услуг связи, снижению таможенных пошлин на ввозимое на территории России оборудование, предоставлению государственных гарантий и применению повышающих коэффициентов амортизации в отношении амортизируемого оборудования, созданного (приобретенного) в результате осуществления инвестиций.

Также предлагается упростить для операторов связи целый ряд процедур: получение поддержки со стороны институтов развития, выдача разрешений на постройку объектов инфраструктуры, оформление земельных участков для размещения объектов связи.

Кроме того, планируется обеспечить доступ операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов (включая объекты общей собственности) для обеспечения оказания услуг связи, а также к электроэнергии и к строительству подъездных дорог к радио-электронным средствам.

В числе других предлагаемых мер значатся: обеспечение совместного использования активной и пассивной телекоммуникационной инфраструктуры, разработка преференций для пользователей инфраструктуры программы «Цифровая экономика», «государственная акселерация создания инфраструктуры перспективной сети связи» и отсрочка срока реализации требований «Закона Яровой» (с лета 2018 г. операторы связи должны будут хранить содержимое всех сообщений своих абонентов сроком до полугода).