ФСБ возьмет на учет российских геймеров

ФСБ и Минкомсвязи разработают нормативные документы, которые обяжут мессенджеры и игровые платформы с возможностью онлайн-общения идентифицировать своих пользователей по номерам мобильных телефонов.

К мессенджерам присоединятся соцсети и игры

Совет безопасности России поручил Минкомсвязи совместно с ФСБ разработать дополнительные меры регулирования деятельности организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете, то есть всех ресурсов, которые дают пользователям возможность обмениваться сообщениями. В результате, на соцсети и онлайн-игры распространятся уже существующие требования, которые с 1 января 2018 г. предписывают мессенджерам идентифицировать своих пользователей по номерам мобильных телефонов и по запросу передавать этих данных правоохранительным органам.

Данный вопрос был рассмотрен и одобрен на прошедшем 26 октября 2017 г. в Кремле заседании Совбеза под председательством Президента России Владимира Путина. Информация о поручении содержится в протоколе заседания, подписанном главой государства 5 ноября. Документ имеется в распоряжении РБК. Его подлинность изданию подтвердил один из федеральных чиновников.

Отметим, что представители органов власти уже многократно отмечали, что соцсети и даже игры могут использоваться террористами. «В Париже террористы организовывали свои коммуникации не только посредством шифрованных мессенджеров, но и, насколько я знаю, через PlayStation 4, где невозможно определить, относятся ли призывы стрелять и убивать к событиям виртуальной игры или реальной террористической атаки», — говорил в феврале 2016 г. глава Роскомнадзора Александр Жаров. Позже справедливость данных, относящихся к PlayStation, в СМИ была опровергнута.

ФСБ и Минкомсвязи зарегулируют авторизацию в онлайн-играх

Отметим, что в соответствии с буквой закона «Об информации…» ОРИ должны предоставлять по требованию ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей, но не обязаны их идентифицировать. Ранее исключение было сделано только для мессенджеров. Их владельцы теперь станут заключать договоры с сотовыми операторами и запрашивать у пользователей номера мобильных телефонов, чтобы в дальнейшем идентифицировать их через базу данных оператора.

Внимание государства к информации

Напомним, что на вышеупомянутом заседании Совбеза Владимир Путин обозначил пять приоритетных направлений, в которых будет развиваться кибербезопасность в России. Одним из них, по мнению Президента, должна быть связана с повышением безопасности и надежности работы российского интернета. Путин выразил готовность принять для этого необходимые дополнительные законы.

«Речь не может идти об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной сети, о каких-то тотальных барьерах и фильтрах, — добавил он. — Необходимо строго соблюдать и уважать конституционное право на получение и распространение информации».

Вместе с тем Путин напомнил, что необходимо бороться с использованием интернета для пропаганды радикальных идей, терроризма, экстремизма и «решительно пресекать попытки размещения материалов, угрожающих безопасности нашего государства, общества в целом и отдельных граждан», но делать это «как и в других демократических странах».

Среди других приоритетных направлений глава государства назвал импортозамещение, защищенность сетей госорганов, международное сотрудничество и развитие государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий кибератак на российские сети (ГосСОПКа).