Российских производителей телеком-оборудования предлагают приравнять к разработчикам ПО

В рамках реализации мероприятий программы «Цифровая экономика» российским разработчикам телекоммуникационного оборудования предлагают установить льготный режим страховых взносов — по аналогии с разработчиками ПО. Для иностранной продукции предлагается ввести таможенные пошлины, а «Ростеху» хотят поручить создание модели ЦОД, работающего на отечественном оборудовании.

Как помочь российским производителям телекоммуникационного оборудования

Проект плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по направлению «Информационная безопасность» предполагает ряд мероприятий по защите интересов отечественных производителей ИКТ-оборудования. Документ разработан центром компетенций по данному направлению, созданному на базе Сбербанка.

В первую очередь, планируется создать Центр компетенций по вопросам импортозамещения в сфере ИКТ. Правда, такой центр уже есть и его возглавляет руководитель Фонда информационной демократии Илья Массух. Далее планируется определить потребности в телекоммуникационном, компьютерном и серверном оборудовании российского производства, проанализировать возможности российских производителей данного оборудования и компонентной базы и необходимые ресурсы для их развития.

Также планируется определить методики оценки показателей развития информационно-телекоммуникационных технологий и радиоэлектронной отрасли, их текущие и целевые достижения. Для отечественных производителей телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования предлагается законодательно обеспечить преференции при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд.

Центром компетенции в программе «Цифровая экономика» выступает Сбербанк

В том числе в нормативной базе предлагается определить базовые требования для закупок отдельных видов продукции для телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной продукции. С этой целью необходимо будет актуализировать классификаторы ОКПД2 (общероссийский классификатор продукции по видам внешнеэкономической деятельности) и ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности).

Обязательное использование отечественного ИТК-оборудования

На законодательном уровне предлагается принять требования к устойчивости и безопасности сетей связи и оборудования органов госвласти и организаций различных форм собственности. В том числе должен быть определен госорган, уполномоченный контролировать выполнение данных требований.

Кроме того, предлагается законодательно установить требования к использованию отечественного компьютерного, телекоммуникационного и серверного оборудования на объектах инфраструктуры обработки данных.

Для производителей телеком-оборудования сделают льготные страховые взносы

Другое направление документа — обеспечение стимулов к использованию отечественного оборудования. С этой целью планируется, в частности, провести актуализацию налоговых условий и ввести понятие производителя российского телекоммуникационного оборудования (РПТО).

Сейчас Минпромторг курирует реестр отечественного телекоммуникационного оборудования. Статус же российского производителя предлагается давать тем компаниям, которые не менее 70% от выручки получают за счет оборудования, внесенного в соответствующий реестр Минпромторга.

В статью 427 Налогового кодекса планируется вписать дополнение, что РПТО имеют право на пониженную ставку по уплате страховых взносов на уровне, который установлен для разработчиков ПО — 14% вместо 30%. А в статью 259 данного кодекса (описывает порядок расчетов сумм амортизации) будет добавлен пункт о том, что у таких производителей будет право включать расходы на приобретение производственных линий для производства телекоммуникационного оборудования в состав материальных расходов.

Также для РПТО планируется субсидировать до половины расходов на проведение научно-исследовательских работ по разработке нового и перспективного телекоммуникационного оборудования. Кредитование на расширение и модернизацию производств предлагается осуществлять по льготной ставки, существенно ниже ключевой ставки ЦБ, причем до половины соответствующих кредитных расходов предлагается субсидировать.

При расчете налога на прибыль для РПТО предлагается ускорить списание затрат на капитальные вложения за счет увеличения амортизационной премии до 100%. Все указанные меры, по мнению авторов документа, должны будут обеспечить российским производителям телекоммуникационного оборудования равные условия с их иностранным производителями.

Таможенники обратили внимание на иностранную телекоммуникационную продукцию

Еще одно направление поддержки отечественных производителей заключается в изменении существующих пошлин. На комплектующие для оборудования предлагается обнулить пошлины. Речь идет о трансформаторах, кнопочных переключателях, штепселях и розетках, электрических проводниках, коаксиальных кабелях, а также о частях пультов, панелей, консолей и распределительных щитов для управления электрическим током.

В то же время на готовое оборудование, которое сейчас не облагается пошлинами, предлагается установить пошлины в районе 10-15%. Речь идет о блоках и устройствах вычислительных машин, устройствах ввода или вывода, базовых станциях для систем связи, аппаратуре для систем проводной связи и волоконно-оптической связи, коммутаторах для телефонной и телеграфной связи, а также о машинах для приема, преобразования, передачи или восстановления голоса, изображения и других данных, включая маршрутизаторы и коммутаторы.

Планируется разработать также и систему стимулов для приобретения российского телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования. После разработки соответствующих предложений их планируется закрепить в нормативно-правовой базе.

Модель ЦОД на отечественном оборудовании

В проекте плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная безопасность» содержится также проект о создании модели центра обработки данных (ЦОД), на котором будет обеспечено преимущественное использование отечественного оборудования.

Проект планируется поручить госкорпорации «Ростех», на его реализацию из федерального бюджета предлагается выделить 210 млн руб. После проведения соответствующего пилота модель ЦОД, работающего на отечественном оборудовании, может быть использована отраслью

Авторы документа ожидают, что к концу 2024 г. на объектах информационной инфраструктуры будет обеспечено преимущественное использование отечественного телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования. Сами производителя данного оборудования будут использовать, преимущественно, отечественные комплектующие, включая электронную компонентную базу. Мониторинг этих сфер предлагается поручить Минкомсвязи.

Эксперты считают предлагаемые меры недостаточными

В плане мероприятий другого раздела программы «Цифровая экономика» — «Информационная инфраструктура» — тоже есть пункт о поддержке отечественных производителей телекоммуникационного оборудования. Речь идет о создании Минкомсвзяью реестра типовых спецификаций телекоммуникационного оборудования для системно-сетевых решений, применяемых для решения задач из данного раздела программы «Цифровая экономика».

В данном реестре будет устанавливаться требование об указании возможности применения оборудования из реестра российского телекоммуникационного оборудования, которым занимается Минпромторг. Это позволит отечественным производителям подготовиться к разработке и производству необходимого оборудования.

Впрочем, как считает председатель совета Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов Светлана Аполлонова, пониженные ставки по страховым взносам и другие предлагаемые меры не окажут существенной поддержке отечественным поставщикам телекоммуникационного оборудования. «Рынок телекоммуникационного оборудования уже сформирован, а китайские поставщики могут себе позволить сколько угодно снижать стоимость на тендерах, — говорит Аполлонова. — Необходимо, чтобы государство обеспечило формирование рынка, долгосрочной технической политики и разработку стандартов, под которые российские производители могли бы подготовить выпуск оборудования»