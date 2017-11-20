Все интернет-магазины России насильно заставят принимать банковские карты
«Цифровая экономика» защитит права потребителей
Проект плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Нормативное регулирование» подразумевает, в том числе, предложения по регулирования интернет-торговли. Документ разработан центром компетенции по данному направлению, созданному на базе «Сколково».
Согласно документу, в 2019 г. предлагается внести изменения в Закон «О защите прав потребителей». Изменения должны обязать все без исключения организации, торгующие товарами через интернет, принимать к оплате банковские карты.
Изменения планируется вносить в статью 16.1 закона, которая устанавливает форму и порядок оплаты при продаже товара. Сейчас эта статья уже обязывает продавцом обеспечить прием платежей как наличными, так и с помощью «национальных платежных инструментов» в рамках национальной системы платежных карт.
Но под «национальными платежными инструментами» понимается только карта «Мир». Кроме того, обязанность принимать данные инструменты возникает только у продавцов, которые имеют оборот свыше 40 млн руб. в год. Также от этой обязанности освобождаются торговые точки, оборот по которым составляет менее 5 млн руб. в год.
все без исключения российские интернет-магазины принимать банковские карты
Предполагается, что вышеупомянутые изменения относительно обязательного приема платежных карт интернет-магазинами будут разрабатываться Центробанком при участии Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).
Мнения участников рынка разделились
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), сейчас в России доля безналичных платежей за товары и услуги составляет 65,1% по количеству и 21,1% - по объему. А в сфере электронной коммерции доля безналичных платежей не превышает 30%.
«В интернете по-прежнему весьма распространены «серые схемы», при которых оплата осуществляется только за наличный расчет при получении товара, - сообщили в АКИТ. - Большинство интернет-магазинов, использующих такие схемы, продают наличные средства, при этом, стоимость «обналички» в Москве сегодня достигает 18%. Очевидно, что магазины, которые не принимают к оплате банковские карты, находятся в гораздо лучших конкурентных условиях, нежели добросовестные и честные игроки рынка».
В АКИТ поддерживают идею обязательного приема банковских карт к оплате интернет-магазинами. В этом случае доля безналичных платежей вырастет до 72%, что, в свою очередь, будет способствовать «обелению» интернет-торговли и усилению доверия потребителей к данной сфере.
В то же время в платежной системе «Яндекс.Деньги» считают, что государству не следует указывать бизнесу, как именно вести бизнес. «Вмешательство в хозяйственную деятельность на таком уровне пользу не принесет, - сообщила CNews пресс-служба «Яндекс.Деньги». - Реализовать стратегию перехода на безналичный расчет можно ненасильственными методами — например, совершенствуя и упрощая системы идентификации плательщиков, повышая удобство налоговых расчетов. В таком случае и покупатель, и бизнес сами пойдут в сторону онлайн-платежей, а не по указке».
Почему магазины неохотно принимают банковские карты
По мнению профильных ассоциаций, в российском ритейле (как в офлайн, так и в онлайн) не в полной мере распространен прием банковских карт, виноваты международные платежные системы - Visa и Mastercard.
Сейчас в офлайн-рознице для торговых точек, продающих непродовольственные товары, стоимость комиссии за эквайринг (организацию приема платежей по банковским картам) составляет от 1,4% до 2% в зависимости от размера оборота (чем меньше оборот, тем выше комиссия). В интернет-торговле размер комиссии еще выше - от 1,6% до 3,5%, причем ставка в 1,6% доступна лишь для компаний с многомиллиардными оборотами.
До 70% от размера комиссии за эквайринг составляет межбанковская комиссия (intercharge). Эту комиссию банк-эквайер, обслуживающий торговую точку, выплачивает банку-эмитенту, обслуживающему карту покупателя. Размер межбанковской комиссии устанавливают Visa и Mastercard.
В связи со сложившейся ситуацией в конце 2016 г. Российская ассоциация компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на платежные системы Visa и Mastercard. К ней присоединились и другие отраслевые объединения, в том числе Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), но ФАС нарушений в деятельности платежных систем на нашла.