«Газпром нефть» впервые доставила груз на месторождение беспилотником

Компания «Газпром нефть» опробовала доставку грузов на месторождения с помощью беспилотного воздушного судна — мультикоптера. Его разработали специально для этого полета и подобрали максимально сложные погодные условия на момент запуска.

Беспилотный мультикоптер доставил груз на 15 км

«Газпром нефть» впервые успешно доставила груз на месторождение с помощью беспилотного воздушного судна (БВС) вертолетного типа — мультикоптера. Он пролетел 15 км — со складской площадки «Газпромнефть-Снабжение» в Ноябрьске (ЯНАО) на Спорышевское месторождение. Этот маршрут был составлен с соблюдением максимально возможных мер безопасности, а сам полет прошел полностью в автоматическом режиме. Грузом стал запорный клапан газовой арматуры, весом 12,8 кг.

При этом, полет «подогнали» под достаточно непростые климатические условия. В момент взлета мультикоптера в Ноябрьске были осадки, ограниченная видимость из-за низкой облачности, встречный ветер до 6-8 м/с с порывами до 13-15 м/с, а также температура -10°С. Запуск состоялся в темное время суток.

Мультикоптер разрабатывали специально для этого полета

Мультикоптер для экспериментального перелета создавался на заказ. Этим дирекция по закупкам и капитальному строительству «Газпром нефти» занималась совместно со специалистами компании «Инити». Опытный образец БВС разработали на основе специально проведенных исследований и расчетов.

Полет «подогнали» под непростые климатические условия

«На момент постановки задачи в модельном ряду «Инити» отсутствовал мультикоптер, удовлетворяющий необходимым характеристикам, — рассказывает директор по развитию бизнеса компании «Инити» Андрей Учамприн. — Отдельно следует отметить, что проведенные исследования касались только конструктива мультикоптера. А в части автоматизации полетов мы применили собственные программные продукты для удаленного контроля, мониторинга и управления».

«Проведенные испытания показали, что использование беспилотного мультикоптера — перспективный способ доставки грузов даже в сложных климатических условиях, — считает начальник Управления аналитики и сводного планирования «Газпром нефть» Ульяна Тимченко. — После детальной проработки и подробного анализа мы сможем принять решение о применении данной технологии на объектах компании».