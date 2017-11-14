Россияне победили на Всемирной олимпиаде роботов

Российская команда заняла первое место и взяла треть всех медалей на мировых соревнованиях по робототехнике World Robot Olympiad 2017 в Коста-Рике. Сборная готовилась к мировому первенству в Университете Иннополиса.

Триумфальное выступление

На мировых соревнованиях по робототехнике World Robot Olympiad 2017 (WRO 2017), проходивших 12-13 ноября в столице Коста-Рики Сан-Хосе, российская команда, представленная 41 робототехником из 10 регионов страны, заняла первое место в общекомандном зачете, а также взяла треть медалей по различным дисциплинам соревнований — пять золотых, одну серебряную и две бронзовых.

По словам руководителя отдела проектных олимпиад Университета Иннополис Алексея Хабибуллина, успех российской сборной — результат планомерной работы национальных организаторов, правильной стратегии формирования и подготовки сборной. Университет Иннополис проводил сфокусированные федеральные учебно-тренировочные сборы, школы олимпиадной подготовки и курсы повышения квалификации педагогов.

«Это триумф российской сборной. У нас восемь медалей и первое место в общекомандном зачете, у сборных на втором и третьем месте всего по три-четыре медали. У нас могли быть еще медали в "Футболе роботов", если бы жребий не выпал так, что нашим ребятам пришлось соревноваться друг с другом, — сказал Алексей Хабибубллин. — После финала у нас было собрание с представителями сборных других стран, которые спрашивали, как нам удалось подготовить команды на таком уровне. Они взяли наши контакты, чтобы позаниматься с российскими тренерами, посетить наши площадки и пригласить к себе для обмена опытом. Иностранные коллеги и судьи подчеркнули, что Университет Иннополис отлично справляется с работой в области олимпиадной робототехники».

Результаты WRO 2017

В течение двух дней соревнований 392 команды из 53 стран боролись за медали в категориях «Основная», «Творческая», «Студенческая» и «Футбол роботов».

Россияне взяли первое место в командном зачете

Россияне заняли первые места в «Основной» категории в старшей и средней возрастной группе. В младшей возрастной группе российские робототехники заняли весь пьедестал.

Еще два золота российская команда получила в «Творческой» категории, в старшей и средней возрастной группе. Команда Fixies из Иннополиса второй год подряд получила бронзу в категории «Футбол роботов».

XIV Олимпиада по робототехнике, Коста-Рика

Результаты по категориям распределились следующим образом. В основной категории младшей: первое место — Россия (Владивосток), второе место — Россия (Владивосток), третье место — Россия (Нижний Тагил). Основная категория средняя: первое место — Россия (Владивосток), второе место — Малайзия, третье место — Тайвань. Основная категория старшая: первое место — Россия (Новосибирск), второе место — Малайзия, третье место — Тайвань.

Один из участников Олимпиады по робототехнике

Творческая категория младшая группа: первое место — Малайзия, второе место — Филиппины, третье место — Китай. Творческая категория средняя группа: первое место — Россия (Санкт-Петербург), второе место — Япония, третье место — Тайвань. Творческая категория старшая группа: первое место — Россия (Санкт-Петербург), второе место — Германия, третье место — Сирия.

Футбол роботов: первое место — Тайвань, второе место — Тайвань, третье место — Россия (Иннополис).

Студенческая категория ARD: первое место — Таиланд, второе место — Венгрия, третье место — Япония.

О Всемирных и Всероссийских роботехнических соревнованиях

Всемирная олимпиада роботов (World Robot Olympiad), Международные состязания роботов (МСР) — это соревнования для школьников и студентов в возрасте от 10 до 21 лет. Первый фестиваль состоялся в 2004 г. в Сингапуре, сейчас в соревнованиях участвуют более человек из 54 стран.

Всемирная олимпиада роботов — это соревнования для молодежи

Олимпиада представляет собой соревнования LEGO-роботов трех разных категорий: основной, творческой и футбола роботов. Для основной категории задача заключается в сборке и программировании робота, который должен выполнить определенное задание. Габариты робота стандартно ограничены и составляют 25x25x25 см.

Участники творческой категории готовят проект на заданную тему. Задания для основной и творческой категории каждый год разные, как правило, усложняются от года к году. Для участия в футболе роботов команда должна подготовить двух автономно работающих роботов: нападающего и вратаря, которые сразятся с роботами противника на специальном поле, используя специальный мяч с инфракрасным излучением.

В прошлом году WRO прошла в Нью-Дели, Индия, в следующем году соревнования пройдут в Таиланде.

В 2014 г. состязания WRO проходили в Сочи, в Главном Медиацентре, 21-23 ноября.

С 2014 г. Университет Иннополис проводит Всероссийскую Робототехническую Олимпиаду и готовит сборную России ко Всемирной олимпиаде роботов. В прошлом году российские робототехники привезли из Индии две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

В России МСР проводятся в четыре этапа: школьный, окружной, городской и всероссийский (возможны изменения на местах). Победители и призеры Всероссийского этапа приглашаются в Летний робототехнический лагерь, по результатам которого формируется Российская сборная для участия в WRO.