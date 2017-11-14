Человек просидел в тюрьме лишние полгода из-за компьютерной ошибки

Ошибка в компьютерной программе обеспечила осужденному пять с лишних дополнительных месяцев в тюрьме. Арестант оказался нелегальным иммигрантом, поэтому так и не вышел на свободу.

«Вам продлили срок...»

Ошибка в ИТ-системе Управления исправительных учреждений города Луисвилль (штат Кентукки) обеспечила заключенному Дэвиду Райсу (David Reyes) пребывание в тюрьме в течение лишних пяти месяцев.

Как оказалось, тюремная ИТ-система учета заключенных не сохранили точного времени окончания срока Райса. он должен был выйти на свободу 25 сентября 2016 г., но его заключение фактически закончилось только 13 февраля 2017 г., и то лишь после того, как члены его семьи подали жалобу в суд.

Внутренний аудит систем Управления показал, что, помимо компьютерной ошибки, имел место и человеческий фактор. Администрация тюрьмы обратила внимание на то, что дата предполагаемого освобождения Райса в системе корректно не сохраняется и предписали операторам, вводившим данные вручную, все перепроверить.

Неопытная оператор Джакора Смит (Jacora Smith) так и не нашла ошибки. В результате человек просидел почти на полгода дольше положенного.

Дэвид Райс был осужден за противоправное сексуальное поведение, насильственное лишение свободы и физическое нападение - его жертвой была супруга. Он признал вину и получил срок продолжительностью всего около года, но фактически просидел почти в полтора раза дольше.

Управление исправительных учреждений Луисвилля

Освободиться ему так и не дали: тюремная администрация сдала его с рук на руки иммиграционной службе, поскольку оказалось, что Райс - нелегальный иммигрант из Мексики. Райс утверждал, что именно потому его и продержали дольше положенного, чтобы передать борцам с нелегальной иммиграцией.

Не единственное дело

Дело Райса далеко не единственное. Как минимум еще двое бывших заключенных подали иски против Управления исправительных учреждений Луисвилля, утверждая, что их, и, возможно, сотни других людей, продержали в тюрьме дольше положенного срока в результате ошибок компьютерных систем и злоупотреблений со стороны администрации.

Стоимость системы учета заключенных в Управлении составляла $1,5 млн. Один из работников тюрьмы признает, что тюремная ИТ-система «некорректно отображает» информации о заключенных, - «и в этом нет ничего необычного».