Российские дороги покроют беспроводными сетями для беспилотников

В рамках реализации программы «Цифровая экономика» до конца 2021 г. планируется обеспечить покрытие объектов транспортной инфраструктуры беспроводными сетями передачи данных. В числе прочего, эти сети должны быть совместимы с зарубежными аналогами для связи «подключенных автомобилей» и беспилотного транспорта.

Российскую транспортную инфраструктуру обеспечат беспроводной

Проект плана мероприятий раздела «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика»написанной по поручению Президента России Владимира Путина, предполагает покрытие объектов транспортной инфраструктуры сетями беспроводной связи с возможностью передачи данных. Это необходимо, в частности, для развития «современных интеллектуальных логистических и транспортных технологий».

Сетями связи должны быть покрыты федеральные автомобильные дороги, железнодорожные и водные пути, а также авиатранспорт. Перечень объектов транспортной инфраструктуры, которые должны быть покрыти сетями связи, будет определен в начале 2018 г.

Тогда же будет проведена научно-исследовательская работа по определению технологий, необходимых для решения данной задачи. Затем по плану следует написание концепции покрытия транспортных объектов сетями связи.

Зарубежные беспилотники смогут ездить по российским дорогам

Планируется принять меры, чтобы беспроводные сети связи, которые будут созданы вдоль российских транспортных объектов, были совместимы с аналогичными зарубежными сетями, создаваемыми для развития современных интеллектуальных логистических и транспортных технологий.

В программе «Цифровая экономика», разработанной по заказу Владимира Путина,

предусмотрено покрытие транспортной инфраструктуры беспроводными сетями

для связи «подключенных автомобилей» и беспилотного транспорта

Это необходимо для того, чтобы зарубежный «подключенный» транспорт (connected car, транспорт с функцией доступа к интеллектуальным сетям) и «беспилотный» транспорт могли передвигаться по территории России, оставаясь на связи. При решение данной задачи предлагается использоваться, в том числе, и технологии отечественного производства.

Государство готово помочь

В 2019 г. должны быть разработаны финансово-экономическое обоснование, порядок финансирования, схема и порядок покрытия утвержденного перечня объектов транспортной инфраструктуры. В том числе должны быть определены типовые технологические решения для покрытия сетями связи транспортных объектов.

Кроме того, законодательно следует отрегулировать сферу оборота технологических данных, включая данные, генерируемые «подключенными» транспортными объектами и соответствующей инфраструктурой.

В начале 2020 г. должны быть определены перечень объектов транспортной инфраструктуры, которые будут покрываться сетями связи в приоритетном порядке, а также составлены дорожная карта и порядок покрытия транспортных объектов сетями связи.

Затем будут выбраны исполнители и определен порядок финансирования работ по покрытию транспортных объектов сетями связи. В том числе планируется использоваться государственное финансирование: субсидии, государственно-частное партнерство или концессионные соглашения.

Летом 2020 г. будет проведен пилотный проект по обеспечению транспортных объектов сетями связи, по результатам которого в ранее принятые документы могут быть внесены необходимые корректировки. Сам процесс покрытия объектов транспортной инфраструктуры сетями связи должен быть завершен до конца 2021 г.

Как российские магистральные автодороги покрывали сотовыми сетями

Отметим, что в случае с авиационным транспортом единственный вариант обеспечения связи это спутниковые сети. В случае же с наземной транспортной инфраструктурой связь может обеспечить как с помощью сотовых сетей, так и с помощью спутниковых решений и иных технологий.

У российских властей уже опыт совместного с сотовыми операторами покрытия магистральных автодорог сетями мобильной связи. В 2011 г. МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком», потратили 2,4 млрд руб. на обеспечение связи вдоль трассы «Амур», а государство дополнительно направило на этот проект еще 2,3 млрд руб.

В 2012 г. премьер-министр Владимир Путин поручил до конца 2015 г. обеспечить сотовой связи все остальные магистральные автодороги. На эти цели в федеральном бюджете на 2013 г. было заложено 2 млрд руб., в 2014 г. - 1,1 млрд руб. Но затем реализация проекта была приостановлена.

ITS - альтернатива сотовым сетям

В то же время существуют так называемые интеллектуальные транспортные сети (ITS), которые также пригодны для решения данной задачи. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила использовать диапазон 5,9 ГГц для данного типа сетей. Сейчас они использует для решений в области автоматической оплаты проезда вдоль платных автодорог.

Летом 2017 г. ГКРЧ рассматривала вопрос о расширении возможности использования ITS в диапазоне 5,9 ГГц (в итоге решение вопроса было отложено). Современные ITS обеспечивают передачу данных со скоростью до 27 - 54 Мбит/с. Данные системы можно разделить на два типа: V2V (vehicle-to-vehicle), обеспечивает связи между транспортными средствами) и V2I (vehicle-to-infrastructure, обеспечивает связь между машинами и придорожной инфраструктурой).

Системы типа V2V и V2I позволят автомобилям получать информацию о состоянии дорожного движения, авариях, дорожных работах, приближающихся автомобилях, предстоящих поворотах и т.д. В будущем данные системы будут использоваться для связи между беспилотными автомобилями.

Аналитик J’Son&Partners Кирилл Кучеров сомневается в реалистичности использования систем ITS и считает, что покрытие автомобильных и железнодорожных магистралей будет осуществляться, скорее всего, с помощью сотовых сетей. Тем более что сейчас разрабатываются сети пятого поколения (5G), которые должны идеально подойти для связи между беспилотными авто.

«Другое дело, что сети 5G долгое время не будут обеспечивать непрерывного покрытия, поэтому для критических приложений должны быть созданы резервные каналы с помощью спутниковых сетей, - говорит Кучеров. - Что касается водного транспорта, тот здесь, как и в случае с воздушным транспортом, преимущественным каналом связи будет спутник».