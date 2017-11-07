Программа для Путина: Российские законы пропустят через искусственный интеллект

Для создания в России условий построения цифровой экономики планируется осуществить корректировку нормативной базы. Будут введены электронные судебные договора, электронные исковые заявления в суд, а нормативная база будет переведена в машиночитаемый вид для исполнения искусственными интеллектом административных процедур и смарт-контрактов.

Электронный дубликат документов

В распоряжении CNews оказался проект плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Нормативное регулирование».

Документ предполагает внесение большого числа изменений в регуляторную базу с целью развития в России цифровой экономики. Куратором этой работы является Минэкономразвития. Сама программа «Цифровая экономика» написана по поручению Президента России Владимира Путина.

Значительная часть документа посвящена переходу на электронный документооборот. В частности, в законах «Об архивном деле» и «Об обязательном экземпляре документов» планируется прописать понятие электронного документооборота, критерии бумажных документов, которые нельзя уничтожать при наличии электронного дубликата, и перечень документов, которые следует хранить только в электронном виде.

В законах должна быть закреплена процедура уничтожения бумажного документа при наличии электронного дубликата. А электронный документ должен будет иметь юридическую силу при его запросе из системы хранения.

Электронный трудовой договор

Авторы документы предлагают отредактировать Трудовой кодекс для нужд цифровой экономики. Планируется устранить предписание на ознакомление под собственноручную подпись работника с рядом документов работодателя – как при приеме на работу, так и при исполнении своих служебных обязанностей – а также исключить необходимость подписания документов при приеме на работу исключительно собственноручной подписью.

Машиночитаемая нормативная база для автоматического исполнения контрактов

Наиболее амбициозной задачей документа значится перевод норм права в машиночитаемый вид для автоматизации их исполнения и появления самоисполняемых контрактов (смарт-контрактов). С этой целью должен быть сформирован машиночитаемый язык, предназначенный для описания самоисполняемых контрактов, а также содержащего формы и инструменты обобщения и конкретизации норм права.

В программе «Цифровая экономика», разработанной по заказу Президента России,

предусмотрена корректировка нормативной базы для исполнения ее искусственным интеллектом

Должен быть проведен анализ областей права, в которых возможно машиночитаемое описание норм, а также определение ограничений применения машиночитаемых норм и элементов контрактов. Планируется провести классификацию условий сделок и административных регламентов, принципиально допускающих автоматическое исполнение, и определить пределы воздействия на юридические и физические лица, которые допускают принятие автоматических решений.

Будет создана цифровая платформа с искусственным интеллектом для анализа содержимого нормативно-правовых актов, осуществления поиска по ним, проверки на избыточность и непротиворечивость. Также будет сформировано единое цифровое пространство на основе информации, которая учитывается уже созданными государственными информационными системами через систему реестров с распределенным доступом различных заинтересованных субъектов.

В Гражданском кодексе планируется обеспечить действие автоматизированных договоров - исполнение обязательств без воли должника. Для этого будет предусмотрено создание базы типовых договоров, применяемых контрагентами в электронном виде и предусматривающих возможность самоисполнения соглашения и автоматического третейского рассмотрения возникающих споров. Будет создана электронная система альтернативных механизмом разрешения споров и введена система досудебного и внесудебного разрешения споров (медиация и онлайн-разрешения споров).

Еще одним шагом для развития технологии автоматизированных договоров и системы децентрализованных реестров будут изменения в Закон «О таможенном регулировании», которые обеспечат возможность оформления товаросопроводительных документов и документов, опосредующих перевозку и прием и передачу товаров, в электронной форме.

В том числе необходимо будет определить возможность выдачи в бездокументарной форме складских свидетельств и коносаментов и возможность передачи посредством электронного взаимодействия права на бездокументарные данные бумаги. Общие правила о порядке учета прав по таким бездокументарным ценным бумагам не должны вызывать существенных дополнительных издержек участников оборота и обеспечивать доверие к такой ценной бумаге.

Судебные иски в электронной форме

Взаимодействие с судами и судебными приставами планируется перевести на электронный документооборот. С 2020 г. истцы, при наличии согласия ответчиков и иных участвующих в деле лиц, получат возможность направлять судебные иски исключительно в электронном виде через Портал госуслуг. А в арбитражные суды исковые заявления в обязательном порядке должны будут подаваться в электронном виде.

Суд при получении заявления в электронном виде, должен будет разместить его на определенном ресурсе с правом ознакомления и копирования. Решения судов будут оформлять в электронном, машиночитаемом и юридически значимом виде. При опубликовании решения суда в электронном виде в установленном порядке будет вводиться презумпция ознакомления сторон с ним.

Арбитражно-процессуальный и Гражданско-процессуальный кодекс будут унифицированы в части возможного представления доказательств в электронном виде, в том числе при совершении таких действия в сети интернет и в сетях сотовой связи. Будет разработан регламент использования в качестве доказательств в судебном процессе логов.

Участники судебных процессов получат право дистанционного участия в судебных заседаниях через видеоконференцсвязь. Для этого будет создана система удаленной идентификации участников судебных процессов и осуществлено техническое оснащение судов.

Передачу исполнительных листов в кредитные организации можно будет осуществлять в электронном виде для автоматического списания денежных средств. Для дистанционного взаимодействия со сторонами исполнительного производства будет введен единый реестр. Одновременно будет введен запрет на создание региональных реестров исполнительных производств.

Такой подход избавит взыскателей, имеющих региональную сеть, от необходимости одновременно поддерживать несколько форматов взаимодействия с федеральным и несколькими региональными реестрами, построенными на разных платформах.

Электронный нотариус

Нотариальные действия можно будет осуществлять дистанционно путем подписание электронного документа квалифицированной электронной подписью. Речь идет об удостоверении сделок, свидетельствовании верности копий электронных документов и выписок из них, свидетельствование верности перевода с одного языка на другой, удостоверении времени предъявления электронных документов, совершении исполнительных надписей в электронном виде на электронном виде и т.д.

Также будет определена функция электронных нотариусов - операторов, в функции которых входит независимая проверка, а также фиксация юридических актов и правоотношений, имеющих место при взаимодействии сторон в электронной форме, а также уполномоченных на проведении аутентификации лиц для целей доступа в государственные информационные системы с возможностью их осуществления одним лицом.

Дистанционный госконтроль

Другое направление плана мероприятий – инвентаризация форм отчетности, в том числе при сборе статистической и налоговой информации. Будет создана карта данных, подлежащих предоставлению в государственные органы, разработаны программы перехода от отчетности к реализации принципов автоматического обмена данными между предприятиями и государственными органами в режиме реального времени. При этом будет исключено дублирование различных данных, требуемых госорганами у предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Также планируется расширить функциональность личных кабинетов поднадзорных организаций для осуществления в отношении них контрольно-надзорных процедур и рассмотрения дел об административных правонарушений на всех этапах в электронной форме. Будет создан и электронный кабинет должностного лица, проводящего проверку.

На 2019 г. запланировано проведение контролируемого правового эксперимента – организации «регуляторной песочницы» - в сфере контрольно-надзорной деятельности. В рамках эксперимента будет осуществлена замена неэффективных видов госконтроля на негосударственные механизмы: страхование ответственности, саморегулирование, самоконтроль и сорегулирование в сфере цифровой экономики, добровольное раскрытие информации. По оставшимся формам будет введен преимущественно дистанционный контроль.

В законе «О Центробанке» предлагается установить запрет на запрос на бумажных носителях документов, направление которых реализуемо через личный кабинет кредитной организации на сайте Банка России. Это должно снизить затраты финансовых организаций и Центробанка на введение электронного документооборота.

В Гражданском кодексе предлагается ввести режим электронного (цифрового) резидентства. Речь идет о переходе от регистрации организаций в уведомительной электронной форме через Портал гослуг к альтернативному формату резидентства для компаний, включая возможность создать компанию дистанционно, полностью дистанционно ей управлять, осуществлять дистанционное взаимодействие с банковской системой и заменить физический адрес организации виртуальным («цифровым домом»).

Сохранить частные удостоверяющие центры электронной подписи

В области идентификации граждан планируется урегулировать вопрос с электронными документами, подписанными стилусом на планшете, и ввести биометрическую идентификацию. При этом авторы документы предлагают сохранить за частными организациями право быть удостоверяющими центрами квалифицированной электронной подписи, хотя Минкомсвязи разрабатывает законопроект о введении госмонополии в данной сфере.

В то же время за удостоверяющими центрами должен быть усилен контроль: они станут частью законодательства о противодействию отмыванию денег, будет введена система лицензирования удостоверяющих центров и увеличены требования к величине чистых активов и финансовому обеспечению для покрытия убытков третьих лиц. Также для физических лиц потребуется необходимость нотариального удостоверения доверенности для обращения от имени юридического лица за получением сертификата электронной подписи.

Будет обеспечена возможность предъявлять в госорганы электронные документы с визуализированной электронной подписью в виде штампа или иной графической фигуры (не биометрия), содержащим информацию о лице и сведения о действительности сертификата электронной подписи. Указанная информация должна находиться непосредственно в самом документе, а не в формате не воспринимаемого человеком файла sig, никак не связанного физически с самим документом.

Для государственных органов будет установлена обязанность проставлять отметки о результатах оказания госуслуг непосредственно в электронных документах, получаемых гражданами по результатам оказания услуг. Для организаций, обязанных проводить идентификацию граждан, будет уточнен порядок доступа к государственным информационным системам, при этом сам доступ будет безвозмездным. Перечень сведений, получаемый такими организациями, будет расширен за счет ИНН.

Еще один пункт в части идентификации – введение механизма электронной идентификации транспортных средств. Этот шаг, в числе прочего, позволит автоматизировать взимание платы за проезд по платным автодорогам.

Что надо поменять в Законе «О персональных данных»

В Законе «О персональных данных» предлагается устранить ограничения, мешающие развитию цифровой экономики. В том числе планируется: предусмотреть возможность изъявления согласия на обработку персональных данных (ПД) представителем субъекта этих данных, предусмотреть возможность выдачи единого согласия на различные цели обработки, в том числе без указания конкретных обработчиков, ввести понятие биометрических персональных данных и определить механизмы обезличивания и анонимизации персональных данных с выводом полученных данных из-под действия закона о персональных данных.

Также планируется ввести механизм обработки ПД в рамках одной группы лиц на основании одного согласия субъекта таких данных и обеспечить возможность передачи оператором ПД обработки таких данных третьему лице без получения отдельного согласия на такую передачи при сохранении полной ответственности оператора персональных данных за такую обработку.

Какую технику избавят от взимания авторских сборов

В области авторского права планируется уточнить механизм сбора вознаграждения с производителей и импортеров техники за свободное воспроизведение фонограмм в личных целях. Перечень соответствующей техники будет ежегодно пересматриваться, из него будут исключены устройства, предназначенные для ремонта и технического обслуживания, а также вывозимые с территории страны. Также будет введен механизм досудебного урегулирования споров сборщика вознаграждений с импортерами.

Процедура регистрации лицензионных договоров станет уведомительной вместе разрешительной, в том числе будет исключено требование об обязательном письменной экземпляре такого договора. Будут устранены ограничения на использование произведений в электронной форме библиотеками, которые сейчас существенно затрудняют доступ к современным знаниям.

Планируется определить случаи, при которых исключительное право на результат интеллектуальной деятельности может принадлежать нескольким лицам с выделением долей в имущественном праве – распоряжение долями будет осуществляться по аналогии с режимом долевой собственности. Также предлагается отрегулировать правовой статус цифровых моделей, в том числе 3d- моделей, как объектов интеллектуальной собственности, распространение режима патентного права на нематериальные объекты.

Помощь ИТ-отрасли

В Налоговый кодекс в части пониженного налогообложения доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности (patent box). Будут уточнены параметры при применении компаниями коэффициента 1,5 к расходам на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) при исчислении налога на прибыль. Планируется устранить ограничения прав российских интернет-компаний, а также компаний, оказывающих услуги по обработке больших данных с использованием разработанного им ПО, на применение пониженных тарифов страховых взносов.

Документ предполагает введение специальных налоговых льгот для бизнес-ангелов: для этого будут изменения и дополнения в законодательство в части создания стимулирующих механизмов инвестирования в высоко рискованный венчурный рынок для налогоплательщиков-физических лиц.

Будут упрощены процедуры налогового резидентства для физических лиц - высококвалифицированных специалистов. Также будут уточнены параметры обложения НДС услуг, оказываемых в электронной форме иностранными продавцами. А для российских компаний будет разрешен вычет входящего НДС при экспорте электронных и ИТ-услуг.

В законодательстве о валютном и экспортном контроле планируется ввести уведомительный порядок при подаче документов при экспорте программного обеспечения и ИТ-услуг – по факту получения выручки за счет экспортера. Поскольку при такого рода экспорте не происходит физического пересечения границ материальными активами, предлагаемый подход должен повысить привлекательность российской юрисдикции для ИТ-экспорта.

Объекты телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры должны быть включены в перечень объектов соглашений, предусмотренных законодательством о государственно-частном партнерстве и о концессионных соглашениях. Это позволит создать предпосылки для привлечения инвестиций как в создание самостоятельных объектов ИТ- и телекоммуникационной инфраструктуры, так и в информатизацию иных инфраструктурных объектов.

Наконец, страховые договора, а также договора на оказание услуг связи можно будет заключать в электронной форме.