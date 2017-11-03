Россиянам разрешили получать справки о доходах 2-НДФЛ через интернет

ФНС запустила на своем сайте сервис, с помощью которого справку о доходах физлица по форме 2-НДФЛ можно скачать в электронном виде, чтобы потом иметь возможность по интернету передать ее, например, в банк для оформления кредита, карты, ипотеки и пр.

2-НДФЛ — в электронном виде

Россиянам больше не нужно обращаться в бухгалтерию по месту работы, чтобы получить справку о своих доходах по форме 2-НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Федеральная налоговая служба (ФНС) реализовала на своем сайте функциональность, с помощью которой авторизованные пользователи могут получить ее удаленно.

Зайдя в личный кабинет, справку можно скачать на свой компьютер в виде файлов в формате .pdf и .xml, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС. До сих пор пользователи могли лишь просматривать справку о своих доходах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отметим, что справка о доходах по форме 2-НДФЛ является документом, в котором приведены данные об источнике дохода гражданина, его зарплате и удержанных налогах. Наиболее часто такую справку от человека требуют в банках при выдаче ему кредита, оформлении платежной карты с возможностью уходить в отрицательный баланс, при одобрении ипотеки и т. д. Теперь передать справку в банк можно в электронном виде — также онлайн.

Справку 2-НДФЛ теперь можно получить в личном кабинете ФНС

ФНС напоминает, что для пользования новым сервисом подключиться к личному кабинету можно независимо от места жительства физического лица. Для этого необходимо либо лично прийти в любую инспекцию ФНС и воспользоваться ранее заведенным на сайте ведомства логином и паролем, либо удаленно применить усиленную квалифицированную электронную подпись, либо задействовать учетную запись на Едином портале госуслуг (ЕПГУ), подтвержденную лично.

Технические подробности

Скачивание справки, по данным ФНС, выглядит следующим образом. При нажатии на ссылку «Выгрузить с электронной подписью» в разделе «Налог на доходы физлиц и страховые взносы» в заданную пользователем папку выгружается zip-архив, содержащий файлы форматов .xml, .p7s и.pdf.

Электронная подпись в справке 2-НДФЛ формата .pdf встроена непосредственно в документ, а для справки в формате .xml она представляет собой отдельный файл .p7s.

При необходимости подлинность обоих видов электронной подписи можно проверить. Электронную подпись (.p7s), которой подписан .xml-файл, — в информационном сервисе «Подтверждение подлинности ЭП». (Регистрация на портале ЕПГУ не требуется.)

Что касается проверки электронной подписи в документе формата .pdf, то длч этого на компьютер необходимо установить и настроить программное обеспечение по инструкции, выложенной на сайте ФНС.