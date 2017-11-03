Экс-глава «Почты России» покинул Россию. Его астрономическая премия арестована

Следственный комитет добился ареста 95 млн руб. на счетах бывшего главы «Почта России» Дмитрия Страшнова. Эта сумма была выплачена Страшнову в качестве премии во время работы в «Почте России», но следствие считает ее выплату незаконной. Сам Страшнов нашел работу в Швейцарии.

У Дмитрия Страшнова арестовали астрономическую премию

Басманный суд Москвы наложил арест на счет бывшего главы «Почта России» Дмитрия Страшнова. Арест был наложен по ходатайству Следственного комитета (СКР) и связан с незаконной, по мнению следственных органов, выплатой Страшнову вознаграждению за время работы в почтовом предприятии. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в суде.

Как правоохранительные органы проверяли «Почту России»

Дмитрий Страшнов в 2013-2017 г.г. возглавлял федеральное государственное предприятие «Почта России», подведомственное Минкомсвязи. В 2016 г. Генпрокуратура в рамках проверки деятельности министерства обнаружила, что размер полученного Страшновым за 2015 г. вознаграждения составляет 95 млн руб.

В то же время средняя зарплата сотрудников «Почта России» составляет 20 тыс. руб. в месяц. Установленные правительством правила разрешают руководителям федеральных госпредприятий получать вознаграждения не более, чем в восемь раз больше средней зарплаты по предприятию, если иное исключение не было установлено для данного предприятия.

Министр связи Николай Никифоров оперативно выпустил приказ, разрешающий руководству «Почта России» получать в 500 раз больше средней зарплаты по предприятию, но Генпрокуратура все же передала материалы в СКР для возбуждения уголовного дела.

Экс-глава «Почты России» Дмитрий Страшнов переехал в Швйецарию

В 2017 г. СКР возбудил уголовное дело в отношении главы департамента органического развития Минкомсвязи (фактически, HR-директора) Ирины Лаптевой.

Лаптева готовила документы для контракта со Страшновым, и ее обвинили в превышении служебных полномочий.

Страшнов нашел новую работу

Летом Дмитрий Страшнов покинул руководящий пост в «Почте России». Его сменил бывший замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов.

Буквально вчера, 2 ноября 2017 г., стало известно, что Дмитрий Страшнов вышел на работу в швейцарский офис компании «Еврохим». Он уже обжаловал арест его счетов в Мосгорсуде.