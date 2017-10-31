Цифровая монополия: «Ростелеком» может забрать бюджеты госорганизаций на подключение к интернету

«Ростелеком» может существенно выиграть от реализации планов программы «Цифровая экономика». Став единым поставщиком услуг доступа в интернет для органов федеральной власти и медицинских учреждений, компания может получить аналогичный статус для региональных и местных органов власти, а также образовательных организаций.

Бюджеты госорганизаций на подключение к интернету уйдут к единому исполнителю

Проект плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная инфраструктура» подразумавает назначение единого исполнителя услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД) для целого ряда бюджетных организаций. Данный документ составлен центром компетенции по соответствующему направлению, созданному на базе «Ростелекома».

Согласно проекту плана, в 2018 г. должен быть определен единый исполнитель услуг ШПД и передачи данных для федеральных и региональных органов власти, а также органов местного самоуправления. В том числе должны быть определены перечень объектов для подключения, каталог соответствующих услуг, единые условия договоров, порядок цен и условия финансирования.

Подключения органов государственной власти и местного самоуправления к сетям ШПД и Единой сети передачи данных (ЕСПД) планируется осуществить до 2021 г.

Аналогичным образом в 2018 г. должен быть выбран единый поставщик услуг ШПД для медицинских учреждений. В том числе следует определить перечень соответствующих учреждений, каталог услуг, порядок цен и правила оказания услуг. Подключение медицинских органов к интернету должно завершиться в 2024 г.

«Ростелеком» может получить статус единого интернет-провайдера

для региональных и местных органов власти и образовательных организаций

Также в 2018 г. планируется выбрать единого исполнителя услуг ШПД планируется и для образовательных учреждений «и иных социально-значимых объектов». В том числе должен быть определен перечень объектов для подключения, каталог услуг, порядок цен и правила оказания услуг.

Процесс подключения к интернету образовательных учреждений и «иных социальных объектов» должен быть завершен к 2024 г.

Где «Ростелеком» уже получил эксклюзивные права

По ряду из указанных направлений единым исполнителем уже выбран подконтрольный государству «Ростелеком». В частности, в 2015 г. Президент России Владимир Путин в рамках утверждения Плана по обороне России на 2016-2020 г.г., поручил выбрать единого исполнителя услуг фиксированной связи для госорагнов.

Соответствующие намерения были закреплены летом 2016 г. в рамках двух постановлений президента. Единым исполнителем услуг фиксированной связи для федеральных органов исполнительной власти стал «Ростелеком». Его эксклюзивные права относятся ко всем видам фиксированной телефонии, телеграфу, ШПД, передачи данных и телематике.

Ранее президент «Ростелекома» Михаил Осеевский говорил, что назначение его компании единым исполнителем означает обязанность всех органов федеральной власти подключаться по соответствующим услугам только к «Ростелекому». По данным газеты «Ведомости», Осеевский даже рассылал письма госорганам, в которых говорилось о необходимости подключиться к услугам «Ростелекома».

Кроме того, в 2016 г. Владимир Путин поручил обеспечить подключение медицинских организаций к интернету. В рамках исполнения данного поручения правительство недавно назначило «Ростелеком» единым исполнителем услуг ШПД для медицинских учреждений. Минкомсвязи заключило контракт с «Ростелекомом» на подключение в 2017 г. медицинских организаций на сумму 1,9 млрд руб.

Таким образом, «Ростелеком» уже является единым исполнителем ШПД-услуг для органов федеральной власти и медицинских организаций. Если проект плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу инфраструктура будет реализован, то компания получит аналогичный статус еще и для региональных органов власти и органов местного самоуправления, а также для образовательных организаций и «иных социальных объектов».

ФАС против

В пресс-службе «Ростелекома» не ответили на запрос CNews относительно данных планов. Один из участников рабочей группы программы «Цифровая экономика» по направлению «Информационная инфраструктура» говорил CNews, что намерения «Ростелекома» вызывают серьезные споры в рабочей группе. «Я считаю, что единый исполнитель должен выбираться только в тех случаях, когда нет конкуренции», - говорил собеседник CNews.

Свою обеспокоенность складывающейся ситуацией высказали и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил на прошлой неделе, что в рамках обсуждения планов программы «Цифровая экономика» ведомство высказало свою озабоченность возможным получением отдельными игроками рынка эксплозивных прав.

Голомолзин также обозначил позицию ведомства относительно назначения кого-либо единым поставщиком. По мнению ФАС, такого рода решения дают госорганам право подключаться к единому поставщику без проведения конкурсных процедур, но не означают обязанность выбирать услуги только этого поставщика. ФАС даже рассматривает возможность «выдать предостережения должностным лицам отдельных компаний, которые публично заявляют, что после этого решения только к ним нужно приходить» (цитата по агентству «Интерфакс»).