ИТ-«дочка» «Ростеха» не смогла закупить техподдержку SAP

Национальный центр информатизации не сумел привлечь ни одного подрядчика на трехлетнюю техподдержку построенной на ПО SAP автоматизированной системы управления госкорпорациями. Возможный конечный заказчик и пользователь этой системы — «Роскосмос».

Несостоявшаяся закупка техподдержки SAP

Входящий в «Ростех» Национальный центр информатизации (НЦИ) не смог найти подрядчиков на техподдержку ПО и баз данных SAP. Конкурс по выбору поставщика услуг был инициирован компанией 4 октября 2017 г. с начальной ценой контракта в 46,9 млн руб. Подвести итоги тендера НЦИ планировал 1 ноября 2017 г., однако еще 26 октября заказчик констатировал отсутствие заявок от претендентов и признал процедуру несостоявшейся.

Из документов следует, что техподдержку ПО SAP «дочка» «Ростеха» пыталась закупить в интересах некоего неназванного генерального подрядчика с представительствами в Перми и Москве. На момент выхода материала в пресс-службе НЦИ не смоги прокомментировать CNews, кто именно выступил этим генподрядчиком.

Также остались без ответа вопросы CNews относительно того, планирует ли НЦИ перезапуск тендера, и изменится ли что-нибудь в его условиях: стартовая цена контракта, техзадание, сроки исполнения и пр.

Что именно планировалось поддерживать

Как следует из конкурсной документации, исполнителю необходимо было в течение трех лет оказывать техподдержку ПО генподрядчика, функционирующего в составе развернутой у него автоматизированной системы управления государственными корпорациями (АСУГК).

Входящий в «Ростех» НЦИ не смог соблазнить контрактом на поддержку SAP ни одного поставщика

В контур этой системы входит СУБД SAP HANA — NewSQL-платформа для хранения и обработки данных, в основе которой лежит технология вычислений in-memory с использованием принципа поколоночного архивирования информации.

АСУГК работает под управлением ОС класса GNU/Linux и представляет собой среду исполнения программ на серверах и рабочих станциях, построенных на процессорной архитектуре x86_64.

Функциональные модули системы осуществляют бухгалтерский, налоговый, финансовый и управленческий учет, расчет зарплаты, управление персоналом, материалами, отгрузками и продажей продукции, а также планирование и управление производством.

Разработчики системы и ее возможный заказчик

АСУГК была представлена на суд общественности в мае 2017 г. на стенде НЦИ в рамках конференции ЦИПР. Тогда же было объявлено, что система является совместной разработкой НЦИ и SAP.

«АСУГК — это комплексное решение для перевода предприятий на цифровую экономику», — рассказал RNS представитель департамента по работе с государственными корпорациями НЦИ Дмитрий Цыганков.

«SAP передал "Ростеху" технологии, на базе которых реализуется это решение. Оно считается отечественным и включено в реестр отечественных поставщиков. Это отечественное решение, имеющее все необходимые сертификаты», — сказал Цыганков.

По его словам, по состоянию на конец мая 2017 г. система уже была внедрена в промышленную эксплуатацию на предприятиях «Роскосмоса». «У нас в воронке десять компаний», — добавил он, отвечая на вопрос, в каком количестве организаций планируется внедрить систему до конца 2018 г

Версии о том, что НЦИ пытался закупить техподдержку АСУГК именно для «Роскосмоса», не противоречит указание в документах тендера на то, что генеральный заказчик имеет представительства в Перми. В частности, в этом городе работают входящие в Роскосмос предприятия «Протон-ПМ», НПО «Искра» и др.