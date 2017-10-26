Банк-банкрот «терроризирует» «Ангстрем», требуя распродажи имущества за долги

Закредитованное микроэлектронное предприятие «Ангстрем» не смогло обжаловать иск на 700 млн руб. и получило претензий еще на 170 млн руб. — от обанкротившегося и лишенного лицензии банка «БФГ-кредит». Часть претензий связана с необходимостью для «Ангстрема» распродать за долги свое имущество и готовую продукцию.

Долги «Ангстрема» и распродажа имущества

Несмотря на то, что коммерческий банк «БФГ-кредит» еще в 2016 г. лишился лицензии, был признан банкротом, его юрлицо ликвидируется, а домен выставлен на продажу, многомиллионные долговые обязательства перед ним создают микроэлектронному предприятию «Ангстрем» все новые проблемы. В сентябре 2017 г. компания проиграла апелляцию по делу о взыскании с нее 709,8 млн руб. В августе 2017 г. задолженности привели к еще одному иску — на 170,5 млн руб.

Первый из упомянутых исков на 709,8 млн руб. был подан в Арбитражный суд Москвы от имени банка, но в лице конкурсного управляющего в рамках дела о банкротстве — «Агентства по страхованию вкладов» — 9 декабря 2016 г. По итогам разбирательства 3 июля 2017 г. жалобы была удовлетворена частично. Суд постановил взыскать с «Ангстрема» задолженности по кредитному договору от 18 июля 2013 г. в размере 117,3 млн руб., по кредитному договору от 24 февраля 2015 г. в размере 10,6 млн руб. и по кредитному договору от 21 августа 2013 г. в размере 89,1 млн руб.

Кроме того, по этим же договорам служители закона обязали «Ангстрем» распродать заложенное имущество с начальными суммами лотов в 98,2 млн руб., 80 млн руб. и 115,8 млн руб. В последнем случае распродавать придется некую готовую продукцию, обозначенную как «кристаллы». Таким образом общую финансовую нагрузку на компанию по итогам этого разбирательства можно оценить в 511 млн руб.

У «Ангстрема» продолжают накапливаться проблемы по банковским кредитам

Суть претензий по второму (августовскому) иску на 170 млн руб. в публичном доступе пока не представлена. В пресс-службе «Ангстрема» отказались их прокомментировать. Ближайшее заседание суда состоится 23 ноября 2017 г.

Все остальные вопросы CNews относительно оценки «Ангстремом» сложившейся ситуации, а также того, намерена ли компания начинать распродажу или планирует еще раз оспорить решение суда, также не получили ответа по существу. «Мы находимся в диалоге с представителями банка и не комментируем разбирательства», — сообщил представитель пресс-службы Виталий Арышев, по всей видимости подразумевая диалог с «Агентством по страхованию вкладов», а не с прекратившим свое существование «БФГ-кредитом».

Проблемы банка, закредитованность «Ангстрема»

У основанного в сентябре 1994 г. банка «БФГ-кредит» лицензия была отозвана приказом Банка России от 27 июля 2016 г. Банкротом организация была признана Арбитражным судом Москвы в сентябре 2016 г. Процедура ликвидации юрлица банка стартовала 17 октября.

Что касается «Ангстрема», то его закредитованность имеет достаточно давнюю историю. В частности, в октябре 2014 г. CNews писал о том, что компании удалось договориться со Сбербанком о пролонгации трех кредитов на общую сумму в 1,43 млрд. руб. Эти кредиты были открыты в конце 2012 г. на полтора года под 11% годовых и выдавались для рефинансирования задолженности перед банками «Зенит» и БФГ. Эти организации, в свою очередь, предоставляли кредиты «Ангстрему» для финансирования работ по двум госконтрактам с Минбороны — на создание электронных удостоверений личности для военнослужащих за 1,3 млрд руб. и на создание элементной базы для военных средств связи за 3,8 млрд руб.

Получив в 2014 г. отсрочку на год по выплате основных долгов, «Ангстрем» предоставил Сбербанку залоговое обеспечение в виде трех своих зданий в Зеленограде общей площадью 74,5 тыс. кв. м, а также права долгосрочной аренды (49 лет) участка земли, на которой расположены эти объекты, общей площадью 118 тыс. кв. м. Кроме того, «Ангстрем» заложил банку оборудование для производства и проектирования электронной техники стоимостью 370 млн руб. и права требования денежных средств по двум контрактам с НИИ «Сапфир» и НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова на общую сумму 25 млн руб.

При этом еще в 2012 г. «Ангстрем» уже закладывал свое основное здание площадью 73,1 тыс. кв. м. по кредитным линиям на общую сумму 1,6 млрд руб., которые предприятию на два года предоставил Ханты-Мансийский банк. Тогда кредиты также выдавались для выполнения контракта с Минобороны, подразумевавшего создание ретрансляторов связи на взлетно-посадочных объектах

Несколько фактов об «Ангстреме»

Базирующееся в Зеленограде АО «Ангстрем» позиционирует себя как российский разработчик и производитель полупроводниковых изделий — от дискретных транзисторов до микроконтроллеров и микропроцессоров. Компания считает, что обладает одним из самых мощных в России комплексов по созданию и производству полупроводниковых изделий: 10 полноценных дизайн-центров, более 1 тыс. сотрудников, две производственные линии.

Считается, что основным бенифициаром компании выступает бывший министр связи России Леонид Рейман.