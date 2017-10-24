Разработчика отечественной ОС для военных рвут на части кредиторы. Отсудили еще 100 млн

Находящийся в осадном положении из-за многочисленных исков на сотни миллионов со стороны госструктур и ИТ-компаний Центральный НИИ экономики, информатики и систем управления (входит в «Ростех») постепенно сдает позиции. Очередное дело против него выиграл «РТ-информ». Не исключено, что разбирательство касалось забуксовавшего внедрения ERP SAP в также ростеховском холдинге «Технодинамика».

«Дочка» засудила «дочку» в закрытом режиме

Дочерняя ИТ-компания «Ростеха» «РТ-информ» взыскала 99,5 млн руб. с Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), который также входит в контур управления «Ростеха». Иск был подан в Арбитражный суд 16 января 2017 г. и 2 октября 2017 г. удовлетворен служителями закона в полной мере.

По ходу дела ответчик представил суду некие документы под грифом «секретно», после чего разбирательство в соответствии с нормами закона о гостайне было переведено в закрытый режим. Таким образом, официально подробности иска не являются публичной информацией, а участники разбирательства не вправе его комментировать.

Отметим, что известный разработкой линейки ОС для военных «Заря» ЦНИИ ЭИСУ сейчас и так испытывает колоссальное давление со стороны Минобороны, МВД и множества ИТ-компании, которые за последний год выставили институту счетов на сумму свыше 1,3 млрд руб. Недавно в копилку претензий к ЦНИИ ЭИСУ добавились иски о расторжении контрактов и заявление в суд о признании института банкротом (подробности об этом — ниже).

Возможная подоплека разбирательства

Анализ базы «Контур.фокус» и сайта госзакупок показывает, что единственные прямые публичные договорные отношения между ЦНИИ ЭИСУ и «РТ-информ» сложились в рамках четырех контрактов, заключенных сторонами 4 марта 2016 г. по итогам открытых конкурсов, объявленных 15 января 2016 г.

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«РТ-информ» тогда выступил заказчиком работ, связанных с оказанием консультационных услуг по внедрению системы ERP немецкой компании SAP на предприятиях авиационно-космического холдинга «Технодинамика», который также входит в «Ростех». Победивший на тендерах ЦНИИ ЭИСУ получил контракты на общую сумму в 292,2 млн руб. Сроком исполнения всех обязательств было обозначено 15 февраля 2017 г.

«Технодинамика» разрабатывает и производит оборудование как гражданского, так и военного назначения. В конкурсной документации к вышеупомянутым тендерам прямо говорилось, что территория «Технодинамики» является режимным объектом и при оказании услуг исполнитель может получить доступ к сведениям об объемах гособоронзаказа, изготовителях оборонной продукции, засекреченных технологиях и пр.

На этом основании претенденты на контракты должны были обладать лицензией ФСБ на осуществление работ, связанных с гостайной. Если вышеупомянутое судебное разбирательство действительно было связано с данными тендерами, это объясняет, почему оно было переведено в закрытый режим.

Отметим, что в 2016 г. внедрение SAP ERP на «Технодинамике» застопорилось по независящим от ЦНИИ ЭИСУ причинам. Еще в начале декабря 2015 г. холдинг от своего имени объявил тендер на оказание консультационных услуг по пилотному внедрению ERP на базе ПО SAP с начальной ценой контракта в 216,4 млн руб. Победителем 19 февраля 2016 г. был признан «РТ-информ», хотя, как мы помним, сама эта компания начала искать подрядчиков-консультантов по SAP ERP для «Технодинамики» еще 15 января 2016 г. Конкуренцию на тендере «РТ-информ» пытались составить «Айти энерджи сервис» и «АСАП консалтинг», который обратился в ФАС, после чего закупка была отменена.

Позднее, в июле 2016 г. «Технодинамика» перезапустила тендер с той же начальной ценой контракта. Заслуживает внимания тот факт, что по документам состав закупочной комиссии был определен неким приказом «РТ-информ». Сама эта компания в тендере участия не принимала. Единственным соискателем стал татарстанский «Национальный центр информатизации», чья заявка была отклонена. Каких-либо данных о других попытках «Технодинамики» реанимировать проект внедрения SAP ERP на сайте госзакупок CNews обнаружить не удалось.

Долговая нагрузка ЦНИИ ЭИСУ

Напомним, что еще в начале июля 2017 г. CNews писал о том, что ЦНИИ ЭИСУ за несколько предыдущих месяцев завалили исками на сумму свыше 700 млн руб. В числе кредиторов оказались Минобороны, МВД, «Ай-теко», «Сервионика», «Т-платформы» и др.

Анализ базы судебных решений показывает, что с тех пор Институт успел проиграть несколько дел и обзавелся новыми — столь же масштабными. В частности, с ЦНИИ ЭИСУ взыскали 102,7 млн руб. в пользу компании «Ай-теко», 21,1 млн руб. — в пользу НПЦ Информационных региональных систем, 22 млн руб. — в пользу «Т-платформ». Кроме того институт проиграл апелляцию по делу о взыскании с него 52,4 млн руб. в пользу «Центрпрограммсистем».

Вместе с новым проигрышем в суде «РТ-информ» сумма денег к взысканию по свежим делам составляет почти 300 млн. руб. При этом надо отметить, что множество разбирательств в отношении ЦНИИ ЭИСУ также, как и в случае с «РТ-информ», проходит в закрытом режиме, и информация о вынесенных по ним судебных решениях появляется в открытом доступе с огромным опозданием. То есть реальные счета института уже сейчас могут быть значительно выше.

Что касается новых претензий к ЦНИИ ЭИСУ, то их за последнее время предъявило Минобороны в рамках двух исков суммарно на 335,5 млн руб. Компания «Диалогнаука» выдвинула обвинения на 19,9 млн руб. Вдобавок к этому воздухоплавательный центр «Авгуръ» 17 октября 2017 г. попытался взыскать с института 298,3 млн руб. И хотя двумя днями позже суд вернул организации заявление из-за неуплаченной госпошлины, есть все основания полагать, что «Авгуръ» попробует предпринять повторную попытку.

Из остальных бед «дочки» «Ростеха» отметим, что в настоящий момент МВД пытается через суд расторгнут с ЦНИИ ЭИСУ три неких контракта, сведения о которых CNews не удалось найти в открытых источниках, а компания «Авикомп сервисез» направила заявление в суд о признании института банкротом.

Таким образом, с учетом проигранных, разбирающихся и намечающихся дел претензии к ЦНИИ ЭИСУ за последний год уже превысили 1,3 млрд руб.

Ранее с официальными представителями ЦНИИ ЭИСУ CNews связаться не удалось. Тогда же в пресс-службе «Ростеха», а также во входящей в него «Объединенной приборостроительной корпорации» (ОПК), в контур которой институт был включен до недавнего поглощения ОПК ростеховским же холдингом «Росэлектроника», и в самой «Росэлектронике» не ответили на вопросы CNews относительно того, насколько оправданы претензии истцов, и не рискует ли институт стать банкротом.

Попытки института «отыграться»

Справедливости ради отметим, что судятся не только с ЦНИИ ЭИСУ, но и он сам иногда выступает в роли истца. На данный момент в закрытом режиме рассматриваются претензии института к еще одной структуре «Ростеха» — научно-производственному объединению «Импульс» — на сумму в 592,6 млн. Также в стадии рассмотрения находится иск к «Кронштадт технологиям» на 61,6 млн руб.

Добавим, что недавно ЦНИИ ЭИСУ предпринял отчаянную попытку засудить «Ай-теко» на 6 млрд руб., но успехом она не увенчалась.

Несколько фактов о ЦНИИ ЭИСУ

Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления был образован в 1969 г. Его главной задачей стало обеспечение руководства федеральных органов власти при принятии ими решений о стратегических и тактических задачах развития оборонной промышленности страны.

До 1998 г. институт находился в ведении Миноборонпрома. С 1999 по 2010 гг. — Минпромторга. Затем — Минобороны, с 2014 г. — «Ростеха».

Сейчас организация позиционируется как общесистемный институт информационно-технологического и экономико-аналитического профиля, который действует в оборонно-промышленном комплексе и выступает ведущей организацией, осуществляющей научно-техническое сопровождение и выполнение ключевых работ по проблемам совершенствования, модернизации, развития технической основы управления и связи в сфере оборонно-промышленного комплекса. Общая численность сотрудников составляет около 800 человек.

Среди продукции института — операционные системы семейства «Заря», ОС «Рассвет», аппаратно-программный модуль доверенной загрузки «Центурион», программно-аппаратный комплекс «Паутина», ПО системы мониторинга и диагностики «Аргус», ПО системы резервного копирования «Ковчег», геоинформационная система «Позиция», система оптического распознавания текста «Буквоед» и др.