Путин приказал разрешить криптовалюты и ввести налог на майнинг

Президент России утвердил несколько поручений, определивших будущее криптовалют в стране. Единственным законным платежным средством будет рубль, а майнерам придется платить налог с добытых монет. ICO также будут законодательно отрегулированы.

Поручения по криптовалютам

В российском законодательстве появятся определения таких явлений как распределенный реестр, цифровой аккредитив, цифровая закладная, криптовалюта, токен, смарт-контракт, а также других цифровых технологий, используемых в финансовом секторе. Формулироваться эти определения будут с учетом того, что рубль в России является единственным законным платежным средством. Соответствующее поручение было дано президентом России Владимиром Путиным по итогам совещания, прошедшего 10 октября 2017 г., и посвященного финансовым ИТ.

Поручение было дано в рамках исполнения программы «Цифровая экономика Российской Федерации», его исполнением займется правительство вместе с Центробанком. Поручение должно быть исполнено до 1 июля 2018 г., информация о нем была опубликована на официальном сайте президента kremlin.ru, как и о других поручениях, упомянутых ниже.

В этот же срок правительству и Центробанку предстоит исполнить и другое поручение – узаконить майнинг криптовалют как некоторый вид производства, которое основано на принципах криптографии в среде распределенных реестров. Процесс такого производства будет регламентирован, а организации, занимающиеся им, должны будут соответствовать определенным требованиям. Майнеры должны будут регистрироваться в качестве хозяйствующих субъектов. Кроме того, майнинг будет облагаться налогом. Ответственным за выполнение обоих указанных поручений назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Президент России Владимир Путин раздал поручения по криптовалютам

Наконец, также до 1 июля 2018 г., в законодательство предполагается внести изменения, которые отрегулируют механизм первичного предложения монет (ICO), то есть публичного привлечения средств в обычных и цифровых валютах с помощью размещения токенов по аналогии с акциями. За это отвечают Медведев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Новые предложения

Помимо перечисленного выше, Центробанк и правительство должны в срок до 20 декабря 2017 г. подготовить предложение, предполагающее организацию при Центробанке специальной «песочницы», то есть площадки, на которой будут испытываться новые ИТ с целью их регулирования перед непосредственным запуском в финансовую сферу.

В срок до 30 марта 2018 г. те же инстанции должны представить предложение относительно создания единого платежного пространства Евразийского экономического союза. Предполагается что на этом пространстве будут реализованы инновационные технологии, включая распределенный реестр. За подготовку обоих предложений отвечают Медведев и Набиуллина.

Совещание по ИТ в финансовой сфере

Напомним, что на совещании, состоявшемся 10 октября, Путин высказался по вопросу использования криптовалют в России. По его мнению, «прежде всего это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма, ну и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых, безусловно, могут стать рядовые граждане».

«Таким образом, покупатели криптовалют могут быть вовлечены в противоправную деятельность. Кроме того, по криптовалютам не существует обеспечения», — добавил он. Поскольку эмиссия криптовалют децентрализована, в том случае, если окажется, что они представляют собой лишь финансовый «пузырь», ответственность за это не будет лежать ни на ком, отметил Путин. Напомним, что похожие опасения недавно высказывал американский предприниматель Джейми Даймон (Jamie Dimon), глава крупнейшего финансового холдинга США JP Morgan, который также рассматривает криптовалюты как финансовый «пузырь».

На совещании Путин также указал, что России следует делать в этой непростой ситуации. «Известно, что многие страны ищут подходы к тому, как регулировать обращение криптовалют, только начинают создавать необходимые законодательные условия и законодательную нормативную базу. Нам нужно, опираясь на международный опыт, выстроить такую регуляторную среду, которая позволит систематизировать отношения в этой сфере, защитить круг интересов граждан, бизнеса и государства, дать правовые гарантии для работы с инновационными финансовыми инструментами», — отметил он.

Вместе с тем Путин выразил опасение помешать неразумной политикой проникновению инновационных технологий в финансовую сферу. «Важно не нагородить лишних барьеров, разумеется, а создать необходимые условия для дальнейшего развития и совершенствования национальной финансовой системы», — подчеркнул он

До этого в июне 2017 г. президент встретился с основателем криптовалютной платформы Ethereum Виталиком Бутериным. Вскоре после этого, по свидетельству первого вице-премьера России Игоря Шувалова, Путин начал проявлять серьезный энтузиазм в вопросах развития цифровой экономики и внедрения в различные сферы государственной жизни технологии распределенного реестра.

Позиции чиновников

Напомним, ранее министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров сообщал о скором появлении в России собственной облагаемая налогом криптовалюты. Если владелец цифровых монет не раскрывает способ их приобретения, он будет вынужден платить налог в размере 13% при обмене их на обычные рубли, отмечал Никифоров. Такой же процент будет удерживаться с разницы, которую получает пользователь при покупке или продаже крипторубля.

Против использования криптовалют в качестве платежного средства выступает Эльвира Набиуллина, отражая тем самым официальную позицию Центробанка. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин также считает криптовалюты финансовым «пузырем». Минфин выступает за регламентирование деятельности майнеров, полагая что добычей монет должны заниматься только зарегистрированные юрлица или частные предприниматели. Сайты, содержащие инструкции по майнингу или принадлежащие майнерам, Центробанк, Генпрокуратура и Минкомсвязи в разное время предлагали заблокировать.

Статус криптовалют в России

Также недавно стало известно, что одним из положений российского закона о криптовалютах может стать запрет для физлиц покупать монеты на сумму свыше 600 тыс. руб. Пока неясно, должны ли будут покупатели соответствовать каким-то другим требованиям. Власти были намерены организовать IСO по краудфандинговой модели, поскольку IPO как таковые сложно регулировать.

В конце августа CNews писал, что Минфин России собирается ввести запрет на покупку криптовалют частными лицами. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, криптовалюты будут рассматриваться как финансовые активы, и купить их будет можно только через Московскую биржу. Приобрести монеты смогут только квалифицированные инвесторы, их продажа будет контролироваться Росинфомониторингом