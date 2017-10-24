Программа для Путина: Государство взялось за безопасность интернета вещей

Программа «Цифровая экономика» предполагает регулирование государством сферы межмашинного взаимодействия в киберфизических средах и интернете вещей. В данных сферах будут приняты национальные стандарты, введена ответственность за несанкционированное вмешательство и планируется внедрять отечественные комплексы обеспечения безопасности.

Государство отрегулирует большие данные

Раздел «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика», написанной Минкомсвязи по поручению Президента России Владимира Путина, содержит ряд мероприятий по регулированию сфер интернета вещей и больших данных. В начале 2018 г. будут проведены анализ необходимой защиты при обработке массивов больших данных и оценка адекватности рискам и угрозам информационной безопасности существующих стандартов обработки больших данных.

На III квартал 2018 г. запланировано создание центра компетенций по вопросам межмашинного взаимодействия, включая киберфизические системы и интернет вещей. В начале 2019 г. будут определены методики оценки показателей использования больших данных, приняты национальные стандарты обработки и сформулирована система добровольно сертификации на соответствие этим стандартам.

До конца 2019 г. будет законодательно установлено регулирование трансграничного обмена данными между участниками информационного взаимодействия, порядок и условия хранения данных на серверах, размещенных на территории России. В 2020 г. будет разработана и внедрена модель сертифицированного отечественного аппаратно-программного комплекса обработки массивов больших данных для последующего применения операторами больших данных. В том же году будет разработан механизм инструментального контроля использования больших данных.

Киберфизические системы защитят от постороннего вмешательства

Другое направление программы – обеспечение правового режима межмашинного взаимодействия для киберфизических систем. Оценка соответствующих рисков и угроз будет проведена в начале 2018 г.

В программе «Цифровая экономика», разработанной по заказу Владимира Путина,

описано принятие нацстандартов и ответственность за взлом интернета вещей

Затем будут определены методики оценки показателей безопасности межмашинного взаимодействия для киберфизических систем. До конца 2018 г. будут приняты правила реагирования и установлена ответственность за несанкционированное вмешательство в управление межмашинным взаимодействием, включая киберфизические системы.

До конца 2019 г. будут приняты национальные стандарты межмашинного взаимодействия для киберфизических систем. А в 2021 г., по замыслу авторов программы, в киберфизических системах будут использоваться отечественные операционные системы.

Национальные стандарты и отечественные решения для интернета вещей

Для машинных и когнитивных интерфейсов, включая интернет вещей, также должен быть обеспечен отдельный правовой режим функционирования. За несанкционированное вмешательство в работу устройств интернета вещей будет предусмотрена ответственность, параллельно будут разработаны правила реагирования на такого рода инциденты.

В 2019 г. будут определены методики оценки показателей безопасности производства и использование технических решений, обеспечивающих информационное взаимодействие посредством машинных и когнитивных интерфейсов.

В том же году будет создана модель отечественного комплекса обеспечения безопасности для оборудования интернета вещей для последующего применения участниками информационного взаимодействия в условиях межмашинного взаимодействия.

До конца 2019 г. ожидается принятие национальных стандартов и технических регламентов, регулирующих сферу производства полного цикла продукции и использование технических решений, осуществляющих и обеспечивающих информационное взаимодействие посредством машинных и когнитивных интерфейсов, включая интернет вещей.

А до конца 2020 г. будет создана система стимулов разработки отечественных комплексов обеспечения безопасности для оборудования интернет вещей.