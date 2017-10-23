«Водный реестр» переедет с Microsoft и Apache на отечественный софт

Одну из главных информсистем Федерального агентства водных ресурсов решено перевести на отечественный софт. Продукты Microsoft и Apache будут заменены на СУБД, ОС и пр. из курируемого Минкомсвязи Реестра российского ПО.

Водный реестр отказывается от зарубежного ПО

Автоматизированная информсистема «Государственный водный реестр» (АИС ГВР), созданная для сбора данных о водных объектах России, будет переведена на отечественное ПО. Это следует из документов тендера на проведение соответствующего пилотного проекта с начальной ценой контракта в 38,3 млн руб. Заявки от претендентов принимаются до 1 ноября 2017 г. Подведение итогов конкурса намечено на 8 ноября.

АИС ГВР находится в ведении Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы), которое подчиняется Минприроды. Непосредственным заказчиком пилота выступает Российский информационно-аналитический и научно-исследовательский водохозяйственный центр (ФГБУ РосИНИВХЦ), обеспечивающий тематическую поддержку деятельности Росводресурсов.

Контракт госзаказчика рассчитан примерно на два года — до 15 декабря 2019 г. Из конкурсной документации можно заключить, что пилотным данный проект станет по отношению к другим информсистемам Росводресурсов — АИС государственного мониторинга водных объектов России (ГМВО), информационно-аналитической системе статистической обработки сведений об использовании воды (водхоз), автоматизированной системы «Водопользование». Договор с подрядчиком подразумевает разработку рекомендаций по их последующей миграции также на отечественный софт.

Что именно будет замещено

Как следует из техзадания, АИС ГВР сейчас имеет web-серверную архитектуру. В качестве общесистемного ПО в системе используется СУБД Microsoft SQL Server и операционная система Microsoft Windows Server. Специальное программное обеспечение АИС ГВР представляет собой web-приложение, включающее серверную часть, функционирующую на web-сервере Apache, и клиентскую часть, работающую в web-браузере.

«Государственный водный реестр» мигрирует на российское ПО

Использованное для замены российское ПО должно будет функционировать на сервере заказчика, который построен на базе процессорной архитектуры x86-64, имеет два процессора по 12 ядер с тактовой частой 2,6 ГГц, 128 ГБ оперативной памяти, 2,4 ТБ дискового пространства.

Для замещения зарубежного софта подрядчику предлагается подобрать оптимальную конфигурацию из программ, входящих в Реестр российского ПО, курируемый Минкомсвязи. В частности, для замены ОС исполнитель работ может выбрать решения «Альт Линукс», «Роса», Astra Linux и др. По линии СУБД реестр может предложить продукты «Ред база данных», «Линтер», Postgres Pro и др.

Некоторые подробности об АИС ГВР

АИС ГВР представляет собой средство ведения государственного водного реестра, обеспечивающее автоматизацию процессов учета, внесения, обработки, анализа, хранения и представления заинтересованным лицам документированных сведений о водных объектах, водных ресурсах, о водопользовании и об инфраструктуре на водных объектах. Также она обеспечивает регулярную загрузку сведений из внешних информационных источников и выгрузки данных во внешние информисточники.

Примечательно, что в июне 2017 г. тот же заказчик (ФГБУ РосИНИВХЦ) запускал конкурс с начальной ценой контракта в 38,6 млн руб. по тематике развития функциональных возможностей АИС ГВР на основе внедрения геоинформационных технологий. В августе процедура закупки была отменена. В качестве причины такого шага заказчик указал появление приказа Росводресурсов № 176 от 17.08.2017 г. Найти его в открытом доступе CNews не удалось. Предположительно он может быть связан с решением о миграции информсистем ведомства на отечественное ПО.