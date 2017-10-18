Власти хотят запретить в госорганах иностранное ПО с нераскрытым кодом

Дмитрий Рогозин полагает, что покупать иностранное ПО, не зная его исходного когда, чрезвычайно опасно для российских госструктур, и что этой практике следует положить конец. От вендоров нужно требовать предоставления документации, необходимой для модернизации продукта.

Заявление Рогозина

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин считает целесообразным ввести запрет на госзакупку иностранного ПО, если его производители не согласны раскрыть исходный код своего продукта. Вице-премьер заявил об этом в ходе военно-промышленной конференции «Диверсификация ОПК в сфере телекоммуникаций и связи», передает ТАСС.

Как указал Рогозин, при покупке коммутаторов, маршрутизаторов, серверов и другой техники зарубежных производителей российские госструктуры сталкиваются с необходимостью постоянного обновления ПО, исходного кода которого не знают, и таким образом «подсаживаются» на иностранный софт. После введения запрета, который предлагает Рогозин, зарубежные вендоры смогут продавать государству только тот софт, исходный код которого они готовы предоставить, вместе с документацией, необходимой для самостоятельной модернизации ПО заказчиком.

Среди опасностей, которые может таить в себе закрытый код иностранного софта, Рогозин упомянул промышленный шпионаж и предупредил, что последствия нынешнего положения вещей могут быть крайне негативными. «По сути дела, мы просто бомбу затаскиваем в собственный дом и не знаем, как эта история сработает в условиях обострения отношений», — приводит слова вице-премьера ТАСС.

По мнению Рогозина, российски оборонный комплекс имеет достаточно большой потенциал, чтобы помочь в решении этой проблемы, носящей в данный момент не технологический, а политический характер.

Политика импортозамещения

В ноябре 2015 г. Правительство России утвердило разработанные Минкомсвязи ограничения на допуск иностранного ПО при осуществлении государственных и муниципальных закупок, а также правила формирования и ведения Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Закупки госведомств были ограничены продуктами, включенными в реестр, за исключением тех случаев, когда в нем отсутствует ПО с необходимыми характеристиками. Сайт реестра впервые был запущен в январе 2016 г. На госкомпании запрет не распространяется.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитирий Рогозин

Для проведения экспертизы ПО на предмет включения его в реестр Минкомсвязи создало специальный экспертный совет. В него вошли представители ведомств, участники по предложениям ассоциаций российских разработчиков ПО, научные и образовательные организации, а также организации, осуществляющие инновационную деятельность или поддержку такой деятельности. В настоящий момент в реестре насчитывается более 3 тыс. продуктов.

Результаты политики

В сентябре 2017 г. CNews сообщал о результатах исследования СУБД и серверных ОС, которые используются в российских госорганах. Проведенное в августе 2017 г., исследование показало, что в этой сфере импортозамещение не состоялось — самыми популярными СУБД в госсекторе остаются продукты Microsoft и Oracle. Подавляющее большинство серверов в ведомствах работает под управлением Windows Server.

В мае CNews писал, что Минкомсвязи рассматривает предложение взимать компенсации с госкомпаний, которые закупают софт у иностранных поставщиков, если у закупаемого продукта есть аналоги в реестре отечественного ПО. Компенсационный платеж может составить около 5% от суммы, потраченной госкомпанией на закупку иностранного ПО. Минкомсвязи планирует взимать эти платежи в пользу Фонда развития информационных технологий (ФРИТ), который был создан в январе 2017 г.