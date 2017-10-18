«Дочке» «Ростеха» не удалось разорить «Ай-теко». Прояснились подробности конфликта на 6 миллиардов

Суд не стал рассматривать 6-миллиардный иск дочернего института «Ростеха» к компании «Ай-теко». CNews удалось найти госконтракт, который стал причиной разбирательства. Возможно иск стал попыткой своеобразной мести.

Отказ рассмотреть 6-миллиардный иск

Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения иск входящего в «Ростех» Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ) к компании «Ай-теко» на 6 млрд руб.

Со своими претензиями, характер которых пока не является публичной информацией, институт обратился в суд 4 августа 2017 г. Вынесенное 10 октября решение фигуранты дела могут обжаловать в месячный срок в Девятом арбитражном апелляционном суде.

На момент публикации материала в пресс-службе «Ростеха» не смогли прокомментировать CNews, чем именно был вызван иск, и намерена ли «дочка» госкорпорации повторно обращаться в суд.

Представитель пресс-службы «Ай-теко» Елена Петрова в общении с CNews ограничилась цитированием комментария, который компания уже ранее транслировала в СМИ. «Исковые требования ЦНИИ ЭИСУ считаем необоснованными, несостоятельными и несоразмерными. Обязательства "Ай-теко" и работы по договору выполнены в полном объеме. Акты выполненных работ и товарные накладные подписаны без замечаний больше года назад, и с тех пор система успешно используется заказчиком. Размер заявленной неустойки в 10,5 раз превышает общую сумму договора», — сообщала компания в начале августа 2017 г.

«Дочке» «Ростеха» не удалось взыскать с «Ай-теко» 6 милливрдов

На уточняющие вопросы редакции о характере претензий истца и причинах выставления претензий на столь крупную по отношению к цене контракта сумму Петрова заверила, что ее компании больше нечего добавить к вышеизложенной информации.

Предположительная основа конфликта

В соответствии с заявленным коэффициентом несоответствия размера иска реальной сумме ставшего проблемным контракта, цена последнего должна находиться на уровне 575 млн руб. Анализ сайта госзакупок показывает, что этому параметру очевидно соответствует только один контракт — на поставку «Ай-теко» в ЦНИИ ЭИСУ оборудования и выполнение работ по развертыванию системы контроля управления доступом и заказа питания.

Сумма данного соглашения составила 575,5 млн руб. «Ай-теко» была определена подрядчиком в рамках закупки у единственно возможного поставщика. Контракт был подписан 11 июня 2015 г. со сроком исполнения 29 июня 2015 г. При этом много позже, 11 декабря 2015 г. в договор были внесены не представленные в публичном доступе изменения, касающиеся «порядка окончательного расчета» между сторонами. Кроме того, 18 декабря 2015 г. в договор были внесены изменения, связанные с корректировкой места поставки оборудования.

Номенклатура поставки включала терминалы «снятия с довольствия», терминалы поваров и серверы баз данных. Кроме того заказчику должны были быть переданы комплекты дистрибутивов ОС, средств защиты информации от несанкционированного доступа, антивирусы и пр.

В пресс-службе «Ай-теко» не стали отрицать, что разбирательство с ЦНИИ ЭИСУ касается именно этого контракта, хотя напрямую это и не подтвердили.

Следует отметить, что иск ЦНИИ ЭИСУ к «Ай-теко» мог стать ответной реакцией института на иск к нему со стороны этой компании, касающийся этого же контракта, — на 100,6 млн. «Ай-теко» подала его 31 мая 2017 г., и 22 августа суд удовлетворил его в полной мере. С института был взыскан долг по контракту в размере 88,5 млн руб. и неустойка на сумму 14,1 млн руб.

Насколько велика сумма иска для бизнеса «Ай-теко»

Отметим, что в рейтинге «CNews 100: крупнейшие ИТ-компании России» за 2016 г. «Ай-теко» занимает 11 место с показателем совокупной выручки в 29,8 млрд руб. По данным «Контур.фокуса» у главного юрлица организации — АО «Ай-теко» — по итогам 2016 г. выручка составила 18,3 млрд руб. при чистой прибыли в 686,2 млн. Анализ бизнес-показателей других юрлиц «Ай-теко» по базе «Контур.фокуса» принципиально значение чистой прибыли не корректирует.

Таким образом, сумма иска ЦНИИ ЭИСУ к «Ай-теко» сопоставима с пятой частью годовой выручки компании и в разы превосходит ее годовую чистую прибыль.

Напомним, что ЦНИИ ЭИСУ на данный момент сам обложен многочисленными исками со стороны различных своих контрагентов. Разработчика ОС «Заря» и модуля доверенной загрузки «Центурион» за несколько месяцев завалили претензиями на сотни миллионов рублей. В числе кредиторов Минобороны, МВД, «Сервионика», «Т-платформы» и даже еще одна «дочка» «Ростеха» — «РТ-информ».