Процессоры «Байкал» проверили огнем, заморозкой и плесенью на промышленную пригодность

Отечественные микропроцессоры «Байкал» прошли экстремальное тестирование на соответствие различным отраслевым стандартам, что позволит российским госструктурам и промышленным предприятиям свободно использовать их в полном соответствии со своими регламентами.

Огонь и вода для «Байкалов»

Как стало известно CNews, российская компания «Байкал электроникс» завершила многоуровневые испытания интегральной микросхемы своего процессора Baikal-T1, которые подтвердили ее пригодность для промышленного использования.

Испытания по заказу разработчика осуществлялись с 11 ноября 2016 г. по 22 сентября 2017 г. двумя профильными организациями — Мытищенским научно-исследовательским институтом радиоизмерительных приборов (МНИИРИП) и экспериментальным научно-производственным объединением «Специализированные электронные системы».

Процессоры были подвергнуты экстремальному охлаждению и нагреву, вибрационным нагрузкам, воздействию влаги и плесени, испытаны на ударопрочность и стойкость к перегрузкам, проверены на пожарную безопасность и пр. В общей сложности они выдержали 32 типа различных тестов.

Зачем проводилось испытание

Проведение испытаний в «Байкал электроникс» объясняют желанием четче соответствовать формальным запросам клиентов из государственного и индустриального секторов. «Импортируемые в Россию чипы Intel, AMD и пр. уже итак имеют различные сертификаты авторитетных организаций, которые позволяют отечественным структурам использовать их в полном соответствии со своими регламентами. У нас подобного документа раньше не было, что могло быть препятствием для работы со многими формализованными в своей деятельности ведомствами и компаниями, — рассказал CNews представитель разработчика Андрей Малафеев. — “Байкалы” — это не только для домашних роутеров, но и для серьезных промышленных систем. Теперь у нас есть этому официальное подтверждение».

Интегральная микросхема процессора Baikal-Т1 успешно прошла полный комплекс экстремальных испытаний

Со слов Малафеева можно было заключить, что скорее всего процессоры прошли бы успешные испытания и на соответствие применению в космической отрасли. При этом пояснять, намерена ли компания получать подобного рода сертификаты, в компании не стали.

Напомним, материнская структура «Байкал электроникс» — суперкомпьютерная компания «Т-платформы» — с марта 2013 г. находится в зоне внимания американских тематических регуляторов, после того как она на время попала в список организаций, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США (Entity List). Россиян заподозрили в разработке суперкомпьютеров для военных целей и ядерных исследований. Это обернулось для компании жесткими ограничениями на экспорт и реэкспорт любых товаров и изделий, изготавливаемых в США или c использованием американских технологий в других странах мира.

Как именно испытывались «Байкалы»

В соответствии с протоколом заключения приемочной комиссии (имеется в распоряжении CNews), Baikal-T1, в частности, были подвержены нескольким краткосрочным циклам нагрева и охлаждения в диапазоне температур от -60 до +100 градусов Цельсия. Кроме того, чипы проверялись на долговечность в течение 3 тыс. часов при температуре окружающей среды +85 градусов Цельсия.

Процессоры подвергались линейному ускорению 5000 м/с2 (500g) длительностью 3 минуты, вибрации в диапазоне частот 100-2000 Гц с амплитудой ускорения 200 м/с2 (20g) в течении 1,5 часов по всем направлениям, воздействию 4 тыс. ударов в трех направлениях длительностью 2 мс с пиковым ударным ускорением 1500 м/с2 (150g).

Чипы без последствий для себя провели 2 суток при влажности воздуха в 93% и температуре окружающего воздуха +40 градусов Цельсия, выдержали в барокамере повышенное давление примерно в 3 атмосферы и пониженное — примерно в 0,2 атмосферы.

Процессоры подвергались воздействию открытого огня в течении 120 секунд. После этого работать они были не обязаны — проверялась пожаробезопасность. Кроме того, чипы испытали на стойкость к соляному туману и плесневым грибам.

Помимо этого Baikal-T1 проверили на теплостойкость при пайке и соответствие различных параметров заявленным при разработке ТЗ и конструкторской документации.

Baikal-T1, тиражи выпусков, стоимость разработки, потребители

Baikal-T1 представляет собой процессор с архитектурой MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages), созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд.

Разработка процессора была завершена в конце 2014 г., и в декабре «Байкал электроникс» передал на фабрику TSMC так называемый GDS-код изделия для его выпуска. В мае 2015 г. компания объявила о выходе инженерных образцов.

Тогда сообщалось, что разработка была реализована при поддержке Минпромторга с привлечением средств самого ведомства и федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.», а также инвестиций компаний «Т-нано» и «Т-платформы» (материнская структура «Байкал электроникс»). Конкретной суммы вложений в проект в «Байкал» тогда не раскрыл.

Далее образцы были вручную протестированы, и в «Байкале» убедились в их работоспособности. После этого компания в конце лета 2015 г. подала заявку в экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) при Минпромторге на получение тематического займа для продолжения проекта — запуска серийного производства.

В октябре 2015 г. льготный займ был одобрен. При уровне собственных вложений компании в 288 млн руб. объем этого займа составил 500 млн руб. На эти деньги «Байкал» в декабре 2015 г. разместили заказ на TSMC. В сентябре 2016 г. свет увидела так называемая установочная партия примерно в 10 тыс. процессоров.

В марте 2017 г. в «Байкал электроникс» объявили о скором выходе 100-тысячной промышленной партии.

Основными потребителями Baikal-T1 выступают производители телекоммуникационного оборудования (роутеры, IP-телефоны, накопители данных и т. д), вычислительной техники, оборудования для встраиваемых систем (промышленная автоматика, терминалы, автомобильные системы и т. д.). Объем потребления процессоров на этих рынках, по оценка ФРП, растет в пределах 7-15% в год.