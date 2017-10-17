Медведев затеял строительство второго «Сколково» за 41 миллиард

Под Санкт-Петербургом появится аналог «Сколково» — Хайпарк. Девелопер проекта оценивает его создание в 41 млрд руб., из которых 65% станут обременением для федерального и муниципального бюджетов.

Второе «Сколково»

Под Санкт-Петербургом будет создан аналог подмосковного иннограда «Сколково». Это следует из подписанного главой Правительства России Дмитрием Медведевым распоряжения от 13 октября 2017 г.

В документе говорится о реализации на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга комплексного проекта, предусматривающего в том числе создание и развитие университетского кампуса федерального вуза «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТ, механики и оптики» (ИТМО).

Концепцией проекта предусмотрено, что кампус включит научные центры, лаборатории, учебные здания, жилье и другие объекты, говорится в пояснительной записке к распоряжению. Планируемая площадь строительства составляет порядка 400 тыс. кв. м. Новый кампус сможет разместить 3,6 тыс. студентов. Предполагается создание 50 международных лабораторий, не менее пяти инновационных производств, которые позволят создать шесть тыс. новых высококвалифицированных рабочих мест.

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании аналога «Сколково» под Санкт-Петербургом

Предложение о создании комплекса исходило от правительства Санкт-Петербурга. Комментируя проект на форуме «Открытые инновации» в Сколково 17 октября 2017 г., Дмитрий Медведев отметил, что во многих зарубежных инжиниринговых и ИТ-компаниях, например в Кремниевой долине, трудится немало наших соотечественников. «Наша задача — чтобы молодые таланты развивали свой потенциал здесь, — заявил премьер. — Для решения именно таких задач мы придумали “Сколково”, где мы находимся. И таких центров с концентрированным IQ должно быть как можно больше».

Подробности реализации проекта

Из текста подписанного распоряжения следует, что для реализации проекта по предложению Минкомсвязи будет создано акционерное общество «Хайпарк ИТМО» с уставным капиталом в 321 млн руб., 100% акций которого станет находиться в федеральной собственности.

Бюджетные ассигнования на указанную сумму будут выделены Минкомсвязи уже в 2017 г. «Минкомсвязи трехмесячный срок представить в Правительство предложения по внесению в госпрограмму "Информационное общество (2011—2020 годы)" изменений в целях финансового обеспечения реализации проекта, в том числе предложения по объемам и источникам его финансирования», — говорится в распоряжении.

Во сколько обойдется весь проект

Из появившегося сегодня сообщения на сайте санкт-петербургской компании «СТАРТ девелопмент» следует, что строительством объектов кампуса станет заниматься именно эта организация, которая также выступит соинвестором проекта. Для создания второго «Сколково» эта компания выделила принадлежащие ей земельные площади в строящемся сейчас городе-спутнике Южный.

«Общие инвестиции в создание «Хайпарк ИТМО» составят порядка 41 млрд руб. Из них планируется 35% — за счет частных инвестиций, 53% — предполагаемое финансирование из федерального бюджета и 12% — финансирование из бюджета Санкт-Петербурга», — сообщает компания, не уточняя, понесет ли она полное бремя указанных частных вложений.

Специализация хайпарка

«СТАРТ девелопмент» цитирует слова ректора ИТМО Владимира Васильева, который уверен в том, что Хайпарк станет площадкой образования, научных исследований и разработок, полигоном для внедрения новых технологий в сфере урбанистики и «умных» городов. «Технологические специализации Хайпарка касаются ИТ, фотоники и квантовых технологий, робототехники и киберфизических систем, биомедицинских технологий и умных материалов», — говорит Васильев о проекте.

Ряд объектов инновационной инфраструктуры Хайпарка будет совместно использоваться участниками объединенного инновационного кластера Санкт-Петербурга «Инноград науки и технологий», который 29 сентября 2017 г. был включен в перечень приоритетных инновационных кластеров Минэкономразвития.