В России введут облагаемый налогом крипторубль

Министр связи объявил о скором появлении в России крипторубля — цифровой валюты с регулируемой эмиссией. При отсутствии сведений о способе приобретения монет, их владельцы при обмене будут платить налог в размере 13%. Новая валюта будет создана средствами российской криптографии.

Новая криптовлюта

В России появится национальная цифровая валюта — крипторубль. Решение о ее выпуске было принято президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил членам Московского столичного клуба в ходе закрытой встречи министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, пишут «Аргументы и факты».

По его словам, если в России в ближайшее время не появится крипторубль, то через два месяца эту инициативу реализуют ее соседи по Евразийскому экономическому сообществу. Никифоров полагает, что создание крипторубля не займет много времени. Министр упомянул о существовании правительственного постановления, посвященного этой теме.

Операции с крипторублем будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Если владелец цифровых монет не раскрывает способ их приобретения, он будет вынужден платить налог в размере 13% при обмене их на обычные рубли. Такой же процент будет удерживаться с разницы, которую получает пользователь при покупке или продаже крипторубля.

Крипторубль будет создан средствами отечественной криптографии. Об опасности «закладок» в иностранной криптографии Никифоров высказался отдельно в сентябре 2017 г. Возможность майнинга крипторубля не предусмотрена, эмиссия будет регулироваться по закрытой модели. Появление крипторубля не означает, что биткоин и другие криптовалюты будут признаны законными, отметил министр.

Проект Центробанка

В мае стало известно, что Росинфомониторинг обсуждает с Минфином и российскими банками создание национальной российской криптовалюты. В июне Центробанк сообщил о запуске нескольких пилотных проектов, цель которых — создать в России собственную криптовалюту, основанную на распределении реестров. Пилоты должны были показать, насколько применение этой технологии эффективно при работе с большими объемами данных.

Глава Минкомсвязи сообщил о скором появлении в России крипторубля

До этого сообщалось, что Минфин предлагает легализовать в России криптовалюты, а Центробанк — обложить их налогом, присвоив им статус цифрового товара, чтобы иметь возможность контролировать их эмиссию.

Национальные криптовалюты

На днях CNews писал, что Китай может создать государственную цифровую валюту, избавленную от главного недостатка свободных криптовалют — отсутствия привязки к реальным ценностям. Наличие государственной цифровой валюты стабилизирует национальные фиатные (подкрепленные авторитетом государства) валюты и упрочит финансовое положение страны.

По мнению китайских чиновников, преимущество национальной цифровой валюты перед свободными заключается в том, что государство несет за нее ответственность, и это вызывает доверие граждан. При этом китайские эксперты предпочитают альтернативные подходы к учету транзакций такой валюты, не связанные с блокчейном и распределенным реестром.

Оценивая концепт гибридной цифровой валюты RSCoin от Банка Англии, сочетающий в себе элементы распределенного и централизованного контроля, директор Института исследования цифровой валюты при Народном банке Китая Яо Цянь (Yao Qian) отмечает, что национальная цифровая валюта не должна быть скована идеологией блокчейна.