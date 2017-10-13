Экс-главного эксперта по киберпреступности в ФСБ осудили за взятку

Бывший замруководителя Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрий Правиков осужден за взятку. Суд приговорил его к трем годам условно. Правиков руководил в ЦИБ управлением ИТ, ответственным за проведение экспертиз по уголовным делам о киберпреступности.

Осужден бывший замглавы ЦИБ ФСБ

Московский окружной военный суд вынес приговор бывшему замруководителя Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрию Правикову. Как сообщает агентство ТАСС, суд признал его виновным в получении взятки и приговорил к трем годам заключения условно.

Правикова обвинили по статьям «злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» и «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». В настоящее время данный приговор обжалуется в Верховном суде. Кем конкретно — не известно.

Ранее «Коммерсант» писал, что Правиков возглавлял в ЦИБ ФСБ Управление информационных технологий (УИТ), которое занимается проведением экспертиз по делам о киберпреступности.

Кто еще из ЦИБ оказался под следствием

В последнее время в ЦИБ ФСБ происходит серьезная «встряска». В конце 2016 г. был арестован другой замначальника ЦИБ ФСБ — Сергей Михайлов, возглавлявший оперативное управление центра. Вместе с ним под арестом оказались его подчиненный Дмитрий Докучаев, руководитель отдела расследований «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и предприниматель Георгий Фомченков.

Бывшего ИТ-шника ФСБ осудили за взятку

Подробности данного дела официально не сообщались. Известно лишь, что речь идет о госизмене. Ранее владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский утверждал, что именно он передал в ФСБ информацию об измене сотрудников Центра информационной безопасности.

Врублевский говорил, что фигуранты данного дела передали в США информацию примерно о 100 россиянах, подозреваемых в киберпреступлениях. Якобы информация передавалась в iDefense — «дочку» американской корпорации Verisign, а оттуда уходила в спецслужбы США. Утверждалось также, что Стоянов активно контактировал с бывшей сотруднцией iDefense Кимберли Зенц (Kimberly Zenz), которая, в свою очередь, была связана с ЦРУ. Зенц подтверждала РБК факт сотрудничества со Стояновым, но отрицала свою связь с американскими спецслужбами.

Сам Врублевский ранее, в 2013 г. был признан виновным в осуществлении dDos-атаки на «Аэрофлот», причем раскрытием данного преступления занималось как раз подразделение Михайлова.

Глава ЦИБ ушел в отставку

Летом, после описанных скандалов, ушел на пенсию глава ЦИБ ФСБ, генерал Андрей Герасимов. Его место, по данным РБК, занял бывший замглавы центра Сергей Скороходов.