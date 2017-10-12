Власти передумали строить федеральную Wi-Fi-сеть в российских городах

Амбициозный проект строительства федеральной сети Wi-Fi в российских городах, включенный в программу Цифровая экономика, рискует остаться «на бумаге». Как стало известно CNews, данный пункт предполагается исключить из программы.

«Цифровая экономика» останется без городских Wi-Fi-сетей

В распоряжении CNews оказался проект Плана мероприятий по реализацию раздела «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика». Документ разработан рабочей группой при центре компетенций по данному направлению, созданному на базе «Ростелекома».

В документе не в полной мере отражены идеи, ранее заложенные в «Цифровую экономику» по данному пункту. В частности, программа предполагала строительство федеральной сети Wi-Fi. До конца 2020 г. планировалась запустить такие сети в двух российских городах-миллионниках и десяти городах с числом жителей от 100 тыс человек.

Однако в проекте плана мероприятий об этом не говорится. Два источника, близких к соответствующей рабочей группе, подтвердили CNews, что проект строительства федеральной сети Wi-Fi в российских городах планируется исключить из программы «Цифровая экономика».

Такое решение может быть связано с тем, что программа также предполагает строительстве сотовых пятого поколения (5G), что делает неочевидным необходимость в городских Wi-Fi-сетях.

Единая сеть авторизации для Wi-Fi

Несмотря на это, в документе остался пункт о создании производства в России оборудования для беспроводных сетей 802.16 ax (Wi-Fi со скоростями доступа до 2,5-5 Гбит/с). Также говорится о том, что при разработке национального плана обеспечения населения широкополосным доступом в интернет необходимо предусмотреть наличие Wi-Fi в общественных местах.

Из дорожной карты программы «Цифровая экономика» исчез пункт о строительстве федеральной сети Wi-Fi

Сохранился и пункт об упрощении процедур регистрации точек доступа Wi-Fi мощностью до 100 мВт.Кроме того, в проекте плана мероприятий появился пункт о создании Единой системы авторизации в Wi-Fi, интегрированной с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Кто строит и строил городские Wi-Fi-сети

Телеком-эксперт Михаил Климарев считает абсурдной саму идею строительства общегородских сетей Wi-Fi. «Wi-Fi - это полуперсональная сеть, предназначенная для доступа в интернет из дома или какого-либо общественного места, - говорит Климарев. - Покрыть сетью Wi-Fi целый город невозможно, в том числе будет сложно сделать роуминг между разными сетями Wi-Fi».

Напомним, в 2007 г. Wi-Fi-сеть в Москве построила компания Golden Telecom. Позднее Golden Telecom был приобретен «Вымпелкомом», а сеть была переименована в Beeline Wi-Fi. Однако фактически с 2008 г. сеть не развивалась, а в 2016 г. она была закрыта. В то же время в 2016 г. по заказу властей Москвы компания «Престиж-Интернет», «дочка» холдинга «Эр-Телеком», начала строить бесплатную Wi-Fi-сеть в центре столицы.