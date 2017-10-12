В московском транспорте внедрят автоматическую оплату по биометрии

«Ростелеком» и власти Москвы намерены внедрить в городском транспорте, в первую очередь в метро, систему распознавания лиц, которая будет идентифицировать пассажиров и автоматически снимать с их счетов плату за проезд. Подобная система уже работает в Китае.

Планы «Ростелекома»

«Ростелеком» и правительство Москвы ведут диалог на тему внедрения в столице новой системы оплаты проезда в общественном транспорте — с помощью считывания биометрических данных, например, сканирования лиц пассажиров. Такое заявление сделал президент компании Михаил Осеевский на конференции «Взгляд в цифровое будущее» в Сочи, сообщает ТАСС. Идентификация пассажиров будет осуществляться с помощью национальной биометрической платформы, над созданием которой работает «Ростелеком».

Осеевский привел в пример аналогичную практику в Китае, где пассажиры не пользуются физическими проездными билетами или картами. Система распознавания лиц автоматически идентифицирует человека, вошедшего в транспорт, и снимает плату за проезд с его счета. Именно такую технологию «Ростелеком» намерен внедрить в Москве, в первую очередь в метро. Переговоры с правительством пока носят предварительный характер, уточнил Осеевский.

С целью более близкого ознакомления с опытом китайских коллег специалисты «Ростелекома» намерены посетить китайский «умный» город Иньчуань, где работают подобные системы, и куда их пригласила китайская компания ZTE

Национальная биометрическая платформа

В мае 2017 г. на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» Осеевский сообщил, что «Ростелеком» работает над созданием единой биометрической национальной платформы. Технология, предназначенная для идентификации граждан в различных сферах жизни, будет работать с единой национальной базой биометрических параметров. В безе будет храниться голос и видеозапись обладателя этих параметров.

В московском метро появится система идентификации граждан

Платформу предполагается использовать для идентификации граждан в банковской сфере, в медицине при оказании удаленных услуг и в образовании. Запуск платформы запланирован на 2018 г., после вступления в силу закона о биометрической идентификации в финансовой сфере.

Распознавание лиц в Москве

Системы распознавания лиц в общественных местах — не новость для столицы. По словам Артема Ермолаева, главы столичного Департамента информационных технологий (ДИТ), московская городская сеть видеонаблюдения, насчитывающая 170 тыс. камер, возможно, является крупнейшей в мире. С сентября 2017 г. распознаванием лиц, снятых на городские камеры, занимается нейросеть, разработчиком которой выступает российская компания NtechLab. Искусственный интеллект сравнивает распознанные лица с базой МВД.

Нейросеть нетребовательна к качеству изображения, лица могут быть сняты с любого ракурса и при любом освещении, поэтому технологию можно применять в реальных уличных условиях. Как сообщает NtechLab, она будет использована для поиска преступников и наблюдения за работой городских сервисов. Во время осуществления пилотного проекта, который занял два месяца, с помощью нейросети удалось задержать шесть преступников.