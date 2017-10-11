На чиновников Роскомнадзора завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

Пресс-секретарь и глава правового отдела Роскомнадзора обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Глава аппарата Роскомнадзора находится под домашним арестом.

Против пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и главу правового отдела того же ведомства Бориса Едидина возбуждено уголовное дело.

На сайте Чертановского районного суда Москвы опубликованы документы, из которых следует, что суд отказал следствию в заключении Вадима Ампелонского и Бориса Едидина под стражу.

Согласно документам на сайте суда, Вадим Ампелонский и Борис Едидин находятся в статусе обвиняемых по статье 159, ч. 4 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Судья Чертановского суда И.А.Ермишина отказала следствию в заключении обвиняемых под стражу 5 октября 2017 г.

Кроме того, на сайте суда есть страница, посвященная уголовному делу против А.В.Весельчакова. Источник vc.ru утверждает, что А.В.Весельчаков это глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков. Он в тот же день и той же судьей был отправлен под домашний арест. Статья его обвинения в карточке суда не указана.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский

Мобильный телефон Вадима Ампелонского не работает, при попытке позвонить по его номеру включается автоответчик «Номер не используется». На вопросы в соцсетях он не отвечает. Представители Минкомсвязи заявили CNews, что не в курсе данной ситуации.

Источник vc.ru заявил изданию, что Вадим Ампелонский и Александр Весельчаков «не появлялись на работе неделю».

Агентство «Интерфакс» сообщило, что глава Роскомнадзора Александр Жаров отказался прокомментировать сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении Ампелонского и Едидина.

Анонимный автор Telegram-канала «ОПЕР слил» 10 октября 2017 г. опубликовал запись о том, что в подведомственном Роскомнадзору ФГУП ГРЧЦ прошли обыски Следственного комитета.

По информации автора канала, обыски были связаны с «мертвыми душами, на которые списывались расходы», и затрагивали деятельность Бориса Едидина, Александра Весельчакова и гендиректора ФГУП ГРЧЦ Анастасии Звягинцевой.