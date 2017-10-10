Путин приказал отрегулировать криптовалюты: Ими пользуются преступники и террористы

По мнению Путина, криптовалюты опасны тем, что могут служить средством отмывания денег, финансирования терроризма и втягивания граждан в мошеннические схемы. России нужна взвешенная стратегия регулирования этой сферы, которая однако не повредит развитию финансовых ИТ.

Позиция Путина

Президент России Владимир Путин считает криптовалюты рискованным платежным средством, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом он заявил в Сочи на специальном совещании по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере и внедрения инновационных финансовых инструментов.

В совещании участвовали помощник Путина Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина и заместитель главы Центробанка Ольга Скоробогатова, а также генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин, сообщает официальный сайт Президента России.

«Криптовалюты в некоторых странах стали или становятся полноценным платежным средством, а также и инвестиционным активом становятся. Вместе с тем, использование криптовалют несет и серьезные риски, я знаю позицию Центробанка», — заявил Владимир Путин.

«Прежде всего это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма, ну и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых, безусловно, могут стать рядовые граждане», — полагает Путин.

«Таким образом, покупатели криптовалют могут быть вовлечены в противоправную деятельность. Кроме того, по криптовалютам не существует обеспечения», — добавил он. Поскольку эмиссия криптовалют децентрализована, в том случае, если окажется, что они представляют собой лишь финансовый «пузырь», ответственность за это не будет лежать ни на ком, отметил Путин.

Что делать России

Путин также указал, что России следует делать в этой непростой ситуации. «Известно, что многие страны ищут подходы к тому, как регулировать обращение криптовалют, только начинают создавать необходимые законодательные условия и законодательную нормативную базу. Нам нужно, опираясь на международный опыт, выстроить такую регуляторную среду, которая позволит систематизировать отношения в этой сфере, защитить круг интересов граждан, бизнеса и государства, дать правовые гарантии для работы с инновационными финансовыми инструментами», — отметил он.

Президент России Владимир Путин высказался о своем отношении к криптовалютам

Вместе с тем Путин выразил опасение помешать неразумной политикой проникновению инновационных технологий в финансовую сферу. «Важно не нагородить лишних барьеров, разумеется, а создать необходимые условия для дальнейшего развития и совершенствования национальной финансовой системы», — подчеркнул он.

Статус криптовалют в России

На днях стало известно, что одним из положений российского закона о криптовалютах может стать запрет для физлиц покупать монеты на сумму свыше 600 тыс. руб. Пока неясно, должны ли будут покупатели соответствовать каким-то другим требованиям. Власти намерены организовать IСO по краудфандинговой модели, поскольку IPO как таковые сложно регулировать.

В конце августа CNews писал, что Минфин России собирается ввести запрет на покупку криптовалют частными лицами. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, криптовалюты будут рассматриваться как финансовые активы, и купить их будет можно только через Московскую биржу. Приобрести монеты смогут только квалифицированные инвесторы, их продажа будет контролироваться Росинфомониторингом.

В апреле 2017 г. Моисеев сообщил, что криптовалюты могут быть легализованы в России уже в 2018 г. В мае стало известно, что Росинфомониторинг обсуждает с Минфином и российскими банками создание национальной российской криптовалюты. В июне Центробанк сообщил о запуске нескольких пилотных проектов, цель которых — создать в России собственную криптовалюту, основанную на распределении реестров. Чтобы обзавестись необходимыми наработками, банку понадобится два-три года, после этого вопрос обсудят более предметно.