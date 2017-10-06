На всех граждан России создадут электронное медицинское досье

Государство планирует создать национальный регистр, в котором будут храниться сведения о здоровье всех жителей страны. Этот шаг станет одним из многих на пути к цифровизации отечественной медицины.

Данные о здоровье россиян могут собрать в национальном регистре

«Ростелеком» рассматривает вариант создания единого национального регистра данных о здоровье жителей страны. Об этом в ходе Восточного экономического форума рассказал глава компании Михаил Осеевский.

«На каждом этапе лечебно-диагностического процесса возможно внедрение современных цифровых технологий, начиная от записи к врачу, сбора данных, их анализа и хранения. Я думаю, со временем мы будем готовы создать национальный регистр, где каждый житель России будет иметь свое место хранения информации, начиная от даты рождения, где все будет накапливаться, а доступ будет возможен врачам из любой точки для того, чтобы обеспечить быстрое принятие решений», — сказал Михаил Осеевский.

Глава «Ростелекома» подчеркнул, что особое внимание в случае создания регистра будет уделено его безопасности. Доступ к нему будет осуществляться не просто по паролю, а на основе биометрических данных.

Цифровизация в медицине продолжится

Говоря о цифровизации медицины, Михаил Осеевский предположил, что в ближайшее время поликлиники откажутся от традиционных медицинских карт. В этом случае, данные пациентов будут переведены в электронный формат. «Ростелеком» тем временем занимается созданием централизованного хранилища изображений, в котором окажутся различные данные об обследованиях.

ИТ в здравоохранении должны облегчить доступ граждан к получению медицинской помощи

Глава компании также напомнил, что сейчас по поручению президента России Владимира Путина «Ростелеком» занимается подключением медицинских учреждений к широкополосному доступу в интернет. Перечень на 2017-2018 гг. включает 14 тыс. зданий в конкретных населенных пунктах. А общий объем финансирования проекта, как сообщал ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров, составит 20 млрд руб. Пока из них выделены 5,5 млрд.

Государство ограничило онлайн-продажи медикаментов

В целом, это не первые попытки государства внедрить высокие технологии в медицину. Накануне Дмитрий Медведев заявил, что в правительстве недовольны незаконной розничной онлайн-торговлей лекарственными препаратами.

«Чтобы избежать бесконтрольной торговли в сети, защитить людей от подделок, мы вводим правило дистанционной продажи, дистанционной розничной торговли, — сказал председатель правительства. — Только те лекарства могут продаваться, которые в обычной сети отпускаются без рецепта».

Поправки запретят розничную интернет-торговлю рецептурными, а также наркотическими и психотропными препаратами. При этом сами продажи смогут осуществлять только фармацевтические компании, имеющие профильную лицензию.

В конце июля 2017 г. Госдума приняла поправки в законопроект о телемедицине. Они разрешили проводить телемедицинские консультации и консилиумы врачей друг с другом, с пациентами или с их официальными представителями. Правда, свою личность участники сеанса должны подтверждать с помощью цифровой подписи или авторизации на портале госуслуг. А вот удаленная постановка диагноза и назначение лечения оказались вне закона.