CNews приглашает на работу журналистов, редакторов, дизайнеров
Издание CNews приглашает к сотрудничеству талантливых редакторов, журналистов и дизайнеров.
Издание CNews приглашает к сотрудничеству редакторов (горящая вакансия), журналистов и дизайнеров.
ПИШУЩИЙ РЕДАКТОР (горящая вакансия)
Обязанности:
- редакторская правка материалов;
- проведение интервью;
- подготовка аналитических материалов;
- реализация специальных проектов;
- координация работы журналистов.
Требования:
- грамотный русский язык;
- опыт работы в журналистике;
- умение четко организовать свою работу и работу журналистов;
- знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов является преимуществом;
- владение английским языком является преимуществом.
Условия:
- размер оплаты определяется по результатам собеседования;
- работа в офисе - м. Калужская (3 минуты пешком);
- рабочие дни с понедельника по пятницу.
Контактная информация - телефон +7 (495) 363-11-11 доб. 2449. Отправить резюме.
ЖУРНАЛИСТ-АНАЛИТИК
Обязанности:
- проведение интервью;
- написание аналитических материалов;
- подготовка обзоров.
Требования:
- грамотный русский язык;
- опыт работы в журналистике;
- знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов;
- владение английским языком является преимуществом.
Условия:
- размер оплаты определяется по результатам собеседования;
- работа в Москве или удаленно, график по договоренности.
Контактная информация: телефон +7 (495) 363-11-11 доб. 2449. Отправить резюме.
ДИЗАЙНЕР
Обязанности:
- создание инфографики;
- разработка дизайн-макетов для специальных проектов портала;
- создание баннеров.
Требования:
- Креативность;
- Аккуратность;
- Умение четко работать в рамках поставленных сроков.
Условия:
- Удаленная работа;
- Сдельная оплата труда;
- Резюме рассматриваются с примерами работ.
Контактная информация - телефон +7 (495) 363-11-11 доб. 2449. Отправить резюме.