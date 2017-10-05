Треть крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе неконкурентна. Подробный Топ 100 CNews

Сумма 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных органах исполнительной власти России по итогам 2016 г. составила 62,2 млрд руб. Чуть больше трети контрактов было подписано по итогам неконкурентных процедур. Общая экономия бюджетных средств оказалась чуть больше 1%.

Топ 100 ИКТ-госзакупок в федеральном госсекторе

По оценке CNews Analytics, общая сумма 100 крупнейших контрактов, заключенных по итогам федеральных открытых ИКТ-закупок в госсекторе, объявленных в 2016 г. и проведенных по соответствующей процедуре, предусмотренной законом 44-ФЗ, составила 62,2 млрд руб. Исследование было проведено в рамках ежегодного обзора «ИКТ в госсекторе», в котором подробно описаны принципы выборки.

Некоторые соглашения с поставщиками по традиции корректировались в процессе исполнения договоров, и их суммы увеличивались, иногда превышая начальные цены лотов. (Отсюда отрицательные значения, встречающиеся в предпоследнем столбце таблицы.) В результате реальная суммарная экономия топовых госзаказчиков составила всего 755 млн руб. — порядка 1,2% от заложенного в закупки бюджета.

К неконкурентным процедурам в формате закупки у единственно возможных поставщиков в рассматриваемой сотне тендеров заказчики прибегали 17 раз. Еще в 18 случаях в финале конкурсов и аукционов у победителей не оказалось конкурентов. Таким образом, на неконкурентной основе чиновники подписали свыше трети топовых ИКТ-контрактов, однако подчеркнем, что законодательство при этом нарушено не было.

Отчасти обманчивый рост

По сравнению с 2015 г., когда сумма крупнейших контрактов по нашим оценкам составила 44,6 млрд руб., в 2016 г. этот показатель увеличился на 17,6 млрд руб., что само по себе могло бы послужить поводом для ложных выводов о взрывном росте государственного ИКТ-рынка. Однако, на поверку львиная доля «дополнительного» бюджета приходится на один контракт, который носит разовый характер. Мы имеем в виду первую строку рейтинга: Минкомсвязи безальтернативно отдало «Ростеху» почти 11-миллиардный подряд на создание и обслуживание средств связи и ИТ для чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г., которые принимает Россия.

Номер Головной заказчик Исполнитель Сумма контракта, млн руб. Стартовая цена, млн руб. Экономия, млн руб. Предмет контракта 1 Минкомсвязи Ростех 10 962 10 853,37 -108,63 Создание и обслуживание средств связи и ИТ для чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г. в РФ 2 ФНС Компьюлинк 3 502,27 3 800,34 298,07 Создание ПАКов ИТ-инфраструктуры федерального и резервного ЦОДов ФНС (3 очередь) 3 ФНС Компьюлинк 2 166,83 2 255,27 88,44 Создание ПАКов ИТ-инфраструктуры федерального и резервного ЦОДов ФНС (4 очередь) 4 Минкомсвязи Ростелеком 1 816,45 1 816,45 0 Эксплуатация инфраструктуры электронного правительства в 2017 г. 5* Минкомсвязи Ростелеком 1 673,76 1 673,76 0 Эксплуатация инфраструктуры электронного правительства в части предоставления федеральным госорганам сети для оказания госуслуг 6 Казначейство Гознак 1 382,81 1 382,81 0 Представление ПАКов первой очереди облачной инфраструктуры для прикладного ПО ИС Казначейства 7 МВД Крафтвэй 986,45 986,45 0 Поставка оборудования для дооснащения ЦОДа Единой системы информационно-аналитического обеспечения МВД 8 Казначейство Мегафон 960,00 960 0 Маршрутизация и передача трафика в ведомственной сети Казначейства и интернете 9 МВД Адапт 953,1 962,73 9,63 Поставка настольных компьютеров 10 Казначейство Техносерв 933,78 948 14,22 Техобслуживание оборудования и системного ПО Казначейства

Источник: CNews Analytics, 2017 Перейти к полной таблице

В то же время многие государственные информсистемы с каждым годом становятся все дороже в своем развитии и обслуживании. Размеры однотипных по названию и направленности работ контрактов год от года увеличиваются. Это во многом и определило прирост итоговой суммы на несколько миллиардов и повышение нижней планки вхождения в рейтинг со 133,5 млн руб. в 2015 г. до 186,4 млн руб. в 2016 г.

Из других причин отметим укрупнение контрактов в некоторых ведомствах (зачастую работы, заказанные и забюджетированные в 2016 г., завершатся лишь в 2018 г.), а также активизацию в своей деятельности отдельных госзаказчиков (подробнее об этом ниже).

Импортозамещение в действии

Крайне примечательным мы считаем тот факт, что в сотне крупнейших контрактов нашлось место сразу нескольким договорам, связанным с утвержденным Правительством в апреле 2016 г. планом гарантированных закупок российской гражданской микроэлектронной продукции на среднесрочную перспективу (2016—2018 гг.).

Так, МВД для приема экзаменов на водительские права за 357 млн руб. приобрело компьютеры на процессорах «Байкал» — 57 строчка рейтинга. На этих же чипах министерство заказало ПК для организации электронной очереди в своих отделениях. Непосредственно на компьютеры пришлось всего порядка 27 млн руб., однако общий размер контракта составил 197,45 млн руб. — 92 строка списка.

Помимо этого МВД дооснастило ЦОД единой системы информационно-аналитического обеспечения своей деятельности серверными узлами на процессорах «Эльбрус». На них пришлось 202,3 млн руб. от 222-миллионной общей суммы поставки «железа» — 85 позиция в рейтинге.

Из других ведомств отличилось Минкомсвязи, которое с «железа» и софта IBM перевело на серверы на «Эльбрусах» и свободное ПО ведомственный сегмент госсистемы миграционного и регистрационного учета «Мир». Сумма одного из контрактов в рамках этого проекта составила 195,26 млн руб. — 95 строка списка.

Крупнейшие контракты

По итогам 2016 г. пятерка крупнейших договоров представлена только двумя ведомствами. Минкомсвязи не только с огромным отрывом держит лидерство с вышеупомянутым «футбольным» подрядом на 10,96 млрд руб., но и занимает 4 и 5 строчки — также с безальтернативно отданными контрактами, касающимися развития инфраструктуры электронного правительства. Единым исполнителем по этому проекту уже много лет по распоряжению Правительства России выступает «Ростелеком».

За отчетный период этой организации были отданы работы по развитию инфраструктуры в 2017 г. на 1,82 млрд руб., а также работы по развитию инфраструктуры в части предоставления федеральным госорганам сети для оказания госуслуг на 1,67 млрд руб. В последнем случае приведена сумма шести однотипных по названию, но различных по размеру контрактов, которые мы посчитали разными лотами одной по сути закупочной процедуры. К подобному же приему мы прибегали в прошлом году — чтобы не «засорять» таблицу однотипной информацией и освободить место для отражения других проектов. Это единственное суммирование контрактов в рамках нашего рейтинга.

Второй и третий по величине контракты были заключены ФНС на создание ПАКов ИТ-инфраструктуры федерального и резервного ЦОДов ФНС, 3 и 4 очереди — на 3,5 млрд руб. и 2,16 млрд руб. соответственно.

Кто активнее всех закупался

Среди самых активных заказчиков первое место благодаря «футбольному» контракту также досталось Минкомсвязи. Всего ведомство осуществило девять топовых закупок на общую сумму в 16,33 млрд руб.

Истинным же «героем» нашей подборки стала ФНС с ее 21 процедурой и контрактами на сумму в 15,62 млрд руб. Именно ФНС мы подразумевали выше, когда рассуждали о росте общей суммы договоров в Топ 100 из-за феноменальной активности отдельных ведомств.

На третьем месте в нашей выборке оказалось Казначейство с 8 топовыми тендерами на сумму 4,83 млрд руб. На четвертом — МВД с семью процедурами на 3,94 млрд руб. Замыкает пятерку Верховный суд — шесть закупок на 3,44 млрд руб.

Кто чаще становился поставщиком

В категории самых удачливых исполнителей работ за счет «футбольного» контракта Минкомсвязи оказался его исполнитель «Ростех». Всего у него два топовых подряда на 11,24 млрд руб. Второе место, также во многом за счет назначения безальтернативным исполнителем, у «Ростелекома». Госкопорации досталось 12 контрактов из нашего списка на 7,95 млрд руб.

Далее идут интеграторы с конкурентного рынка. На третьем месте «Компьюлинк» с тремя подрядами на 6,32 млрд руб. На четвертом — «ИБС экспертиза» с шестью договорами на 4,2 млрд руб. Замыкает Топ 5 толстосумов «Техносерв» с девятью контрактами на 3,73 млрд руб.

Отмененные закупки

Сумма десяти крупнейших отмененных тендеров (по начальным ценам контрактов) в 2016 г. составила 2,74 млрд руб. Причины некоторых отмен нам установить не удалось, однако в четырех случаях сворачивание процедур стало следствием активности ФАС (в отношении закупки для ИНИОНа — №2 в списке по вышеуказанной ссылке — не последнюю роль сыграл CNews), а еще в одном тендере все указывает на маскировку закупки путем ее дробления на части — №6 в таблице по ссылке.