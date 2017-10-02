Власти запретили россиянам покупать оружие в игре Counter-Strike

Роскомнадзор заблокировал два десятка сайтов, продававших предметы в игре Counter-Strike за реальные деньги. Такого рода деятельность приравняли к азартным играм для молодежи.

Роскомнадзор заблокировал сайты с продажами предметов для Counter-Strike

Роскомнадзор сообщил о блокировке 21 сайта, занимавшегося продажами предметов для последней версии игры Counter-Strike — Global Offensive. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Решения о блокировке данных ресурсов принимались Федеральной налоговой службой (ФНС). В Роскомнадзоре отмечают, что внутриигровые предметы продавались за реальные деньги путем осуществления ставок.

Интернет-казино для молодежи

В ФНС решили, что такого рода деятельность является разновидностью азартных игр. Соответственно, такие сайты являются аналогами интернет-казино, только для молодой интернет-аудитории, заключили регулирующие ведомства.

Роскомнадзор запретил делать ставки на предметы в Counter-Strike

Global Offensive — многопользовательская компьютерная игра, разработанная компаниями Valve и Hidden Path Entertainment. По хронологии выходов это на данный момент последняя игра в серии Counter-Strike. Как и все игры серии, она посвящена противостоянию террористов и подразделений специального назначения. Выход игры состоялся в 2012 г.

Кого еще блокировал Роскомнадзор по решениям ФНС

Напомним, ФНС получило право внесудебной блокировке сайтов в 2015 г. С тех пор ФНС стала самым активным ведомством по числу заблокированных сайтов в России. Ежедневно блокируется несколько сотен ресурсов.

Под блокировку попадают сайты с казино, игровыми автоматами, спортивными тотализаторами, букмекерскими конторами, лотереями и т. д.

Из-за блокировок по решениям ФНС страдают и добропорядочные ресурсы. В 2016 г. по решению службы были заблокированы IP-адреса облачного сервиса Amazon Simple Service (Amazon S3), являющегося частью платформы Amazon Web Systems. Услугами Amazon S3 пользуются Twitter, Netflix, Dropbox, Airbnb и др.

Your browser does not support the video tag. CNews Forum 2017: Информационные технологии завтра

Впоследствии данная блокировка была снята, но в 2017 г. начались новые блокировки поддоменов AWS по решениям ФНС, Генпрокуратуры и самого Роскомнадзора. В том числе они произошли из-за блокировки поддоменов AWS по решениям ФНС, а недавно оказались недоступны серверы популярного ПО для управления содержимым веб-сайтов Joomla. Они также используют сервис AWS.